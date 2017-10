Mennyibe fog kerülni a Mol új székháza?

Mennyibe kerülhet egy ekkora irodaház felépítése?

A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség adatai szerint a tavalyi évben egy négyzetméternyi iroda kivitelezési költsége 270-280 ezer forint körül alakult, de más forrásokban 310 ezer forintot is említettek ugyanerre az időszakra. Az, hogy a kivitelezési költségek hogyan alakulnak, nagyban függ az alkalmazott magasépítési megoldásoktól, ami a Kopaszi-gáthoz tervezett épület esetében is meghatározó lesz.

Ezek alapján a becslésünk az, hogy az új Mol Campus felépítésének összköltsége akár a 100 milliárd forintot is elérheti, feltéve, ha a hatóságok valamilyen módon nem akadályozzák meg az eredeti tervek szerint történő kivitelezést.

Reális a 100 milliárd?

Mi lehet az akadály?

Mit jelent a projekt a cég árbevételéhez képest?

Az új Mol Campus kivitelezési költsége ez alapján nagyságrendileg 24-25 milliárd forintba kerülne, de ebben még nincsenek benne az olyan tételek, mint a telekár és az egyéb járulékos költségek. Az épület egyedisége és magassága miatt viszont már önmagában is szinte biztos, hogy ennél jelentősen magasabb lesz a végösszeg. Ha abból indulunk ki, hogy az 58 ezer négyzetméteres Telekom székház teljes beruházási költsége 50 milliárd forint körül alakul, és a dél-budai Ericsson székház 24 ezer négyzetméteres épülettömbje is eléri a 20 milliárd forintot, akkor a 83 ezer négyzetméteres Mol Campus is várhatóan legalább 70 milliárd forintba fog kerülni.Ehhez azonban még hozzáadódhat az, hogy a 2018-2021 közötti időszakra várhatóan tovább fognak drágulni a kivitelezés és a munkaerő költségei, valamint, hogy egy 120 méter magas épület kivitelezéséhez szükséges építési megoldások is drágábbak, mint egy alacsonyabb épület esetében.Hogy sok vagy kevés egy ekkora épületért a 100 milliárdra becsült összeg, azt jobban megmutatja ha egy négyzetméterre vetítve is megnézzük az árat. Ez alapján 1,2 millió forintos árat kapunk, ami az új építésű lakóingatlanok esetében a XII. és az V. kerületi átlag között helyezkedne el. Az irodai funkciót persze nem releváns más szegmensek ingatlantípusaival összevetni, de érdekességként meg lehet nézni, hogy az új Mol campus értéke egyenlő 5000 kisméretű új építésű lakás árával, de alacsonyabb, mint a WestEnd City Center Bevásárlóközpont 150-180 milliárd forintra becsült értéke.Visszatérve az irodákhoz a már említett Telekom és Ericsson székházak 800-900 ezer forintos négyzetméteráron készülnek el, míg a szintén speciális kialakítású Bálnát - kiadható alapterületre vetítve - 934 ezer forintos négyzetméteráron kínálja a főváros.A bejelentést követő napokban kormányoldalról több olyan álláspont is napvilágot látott, ami alapján korántsem biztos, hogy a leendő épület magassága valóban 120 méter lesz. Lázár János szerint a kormány célja továbbra is az, hogy Budapest UNESCO világörökségét semmi ne veszélyeztesse, ami egy ekkora épületről nem mondható el. Fontos azonban megjegyezni, hogy a Kopaszi-gát környékéig már nem terjed ki a világörökségi terület határa, így önmagában ez még nem elég ahhoz, hogy módosítsák a terveket. A kérdéssel kapcsolatban kerestük a MOL-t is, de egyelőre nem kaptunk újabb információkat.A Mol részvények árfolyama az elmúlt két év során megduplázódott - osztalékkal korrigálva - mostanra meghaladja a 2007-es csúcsot, ami szintén egy lökést adhatott annak, hogy most döntött úgy a vállalat, hogy új székházat épít.2016-ban a Mol árbevétele elérte a 3553 milliárd forintot, amiből az éves profitja 251,7 milliárd forint volt. Ez az összeg az új campus - általunk becsült - felépítési költségének a 2,5-szerese, vagyis a cég éves profitjának mintegy 40 százaléka lehet az új irodaház felépítésének költsége.