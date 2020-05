Jelentős összegek parkolnak a céges számlákon az elmaradt beruházások miatt

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Sok vállalkozás a járvány következtében kieső forgalma miatt a túlélésért küzd, de jelentős azon cégek száma is, ahol a bizonytalan helyzet a beruházások elhalasztását indokolja, és ezért jelentős összegek parkolnak a céges számlákon. A magyar piacon is elérhető már olyan betéti konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy akár csak egy hónapra, az újratervezés időszakára is le lehessen kötni a szabad forrásokat, nagyobb kamatot elérve, mintha csak látra szóló betétben tartanák pénzüket a vállalkozások.