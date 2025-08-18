Új iparág van kialakulóban - Jön a fenntarthatósági szakértők és a zöld vállalatok találkozója

A Sustainable World konferencia az elmúlt években a hazai fenntarthatósági szektor meghatározó fórumává és találkozóhelyévé vált. Az idei rendezvény is számos témakör köré összpontosulva tárgyalja majd a legégetőbb kérdéseket az ESG és fenntarthatóság területén.
A konferencia első szekciójában a zöld gazdaság aktuális kihívásairól lesz szó. Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára Magyarország zöld átállási útjáról tart előadást. Ezt követően egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés következik, ahol olyan neves szakemberek osztják meg vízióikat, mint ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke és az Alteo vezérigazgatója, Miklós Rozália, az MSCI budapesti irodájának vezetője, valamint Bognár Tünde, a Graphisoft Park vezérigazgatója.
A második szekcióban a zöld pénzügyek kerülnek fókuszba. Az MNB Fenntartható Pénzügyek Főosztályának vezetője, Holczinger Norbert tart előadást, majd egy kerekasztal-beszélgetés következik a hitelezés zöld szempontjairól. Itt olyan szakértők szólalnak meg, mint Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója és Suba Levente, a K&H Csoport fenntarthatósági vezetője.
Ezzel párhuzamosan az ESG, a riportinggal kapcsolatos kihívásokkal foglalkoznak a meghívott szakértők a konferencia egy másik szekciójában.
A harmadik szekcióban a zöld energia és az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) lesz terítéken. Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója tart előadást, majd egy kerekasztal-beszélgetés következik Magyarország zöld energiamixéről, ahol többek között Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke és Beck Zsófia, a BCG kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partnere osztja meg gondolatait.
A zöld energia mellett párhuzamosan a körforgásos gazdaság, a hulladékmenedzsment, valamint a zöld beszállítói lánc lesz fókuszban a konferencia egy másik szekciójában, valamint interaktívabb beszélgetésekkel is készülünk klímaalkalmazkodás és fenntarthatósági kommunikáció, valamint teljesítménymérés témakörökben.
A konferencia negyedik szekciója a fenntartható vállalatokra és a jövő vállalataira fókuszál. Rab Árpád trendkutató "Amit várunk és ami jön - Nézzük a jövőbe!" címmel tart előadást, majd egy kerekasztal-beszélgetés következik a fenntarthatósági kommunikáció kihívásairól, ahol olyan szakemberek szólalnak meg, mint Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezetője.
A konferencia zárásaként kerül sor a Green Awards powered by Green Cloud díjátadóra,
ahol a legkiemelkedőbb fenntarthatósági teljesítményeket ismerik el különböző kategóriákban.
Ne maradjon le az eseményről! Regisztráljon most a Sustainable World 2025 konferenciára, és legyen részese a fenntartható jövő alakításának!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új iparág van kialakulóban - Jön a fenntarthatósági szakértők és a zöld vállalatok találkozója
Sustainable World szeptember 4-én: a jövő vállalatainak konferenciája.
Amerikai politikusok sürgős levélben figyelmeztetik Trumpot: súlyos következményei lehetnek a chipekről szóló megállapodásnak
Nemzetbiztonsági problémákat látnak.
Orosz–EU csetepaté lett a kínai katonai felvonulásból
Súlyos diplomáciai konfliktus rajzolódik ki.
Látványos térképek érkeztek: szabályosan kettészakadt Európa
Extrém nagy a kontraszt a kontinens egyes területei között.
Tombol az erdőtűz Spanyolországban, fontos turistaútvonalat kellett lezárni
Rendkívül súlyos a helyzet.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Valóságos pánik lett úrrá az európai fővárosokban: nem kevesebb, mint Ukrajna túlélése a tét?
A New York Times erről ír.
Szijjártó Péter: újabb ukrán támadás érte a Barátság kőolajvezetéket
Az eset körülményei egyelőre nem tisztázottak.
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?