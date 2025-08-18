Új iparág van kialakulóban - Jön a fenntarthatósági szakértők és a zöld vállalatok találkozója

A Sustainable World konferencia az elmúlt években a hazai fenntarthatósági szektor meghatározó fórumává és találkozóhelyévé vált. Az idei rendezvény is számos témakör köré összpontosulva tárgyalja majd a legégetőbb kérdéseket az ESG és fenntarthatóság területén.

A konferencia első szekciójában a zöld gazdaság aktuális kihívásairól lesz szó. Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára Magyarország zöld átállási útjáról tart előadást. Ezt követően egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés következik, ahol olyan neves szakemberek osztják meg vízióikat, mint ifj. Chikán Attila, a BCSDH elnöke és az Alteo vezérigazgatója, Miklós Rozália, az MSCI budapesti irodájának vezetője, valamint Bognár Tünde, a Graphisoft Park vezérigazgatója.

A második szekcióban a zöld pénzügyek kerülnek fókuszba. Az MNB Fenntartható Pénzügyek Főosztályának vezetője, Holczinger Norbert tart előadást, majd egy kerekasztal-beszélgetés következik a hitelezés zöld szempontjairól. Itt olyan szakértők szólalnak meg, mint Bogdán Krisztina, az ING Bank vezérigazgatója és Suba Levente, a K&H Csoport fenntarthatósági vezetője.

Ezzel párhuzamosan az ESG, a riportinggal kapcsolatos kihívásokkal foglalkoznak a meghívott szakértők a konferencia egy másik szekciójában.

A harmadik szekcióban a zöld energia és az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) lesz terítéken. Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója tart előadást, majd egy kerekasztal-beszélgetés következik Magyarország zöld energiamixéről, ahol többek között Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke és Beck Zsófia, a BCG kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partnere osztja meg gondolatait.

A zöld energia mellett párhuzamosan a körforgásos gazdaság, a hulladékmenedzsment, valamint a zöld beszállítói lánc lesz fókuszban a konferencia egy másik szekciójában, valamint interaktívabb beszélgetésekkel is készülünk klímaalkalmazkodás és fenntarthatósági kommunikáció, valamint teljesítménymérés témakörökben.

A konferencia negyedik szekciója a fenntartható vállalatokra és a jövő vállalataira fókuszál. Rab Árpád trendkutató "Amit várunk és ami jön - Nézzük a jövőbe!" címmel tart előadást, majd egy kerekasztal-beszélgetés következik a fenntarthatósági kommunikáció kihívásairól, ahol olyan szakemberek szólalnak meg, mint Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok vezetője.

A konferencia zárásaként kerül sor a Green Awards powered by Green Cloud díjátadóra,

ahol a legkiemelkedőbb fenntarthatósági teljesítményeket ismerik el különböző kategóriákban.

