Jól jöhet a havi plusz a nyugdíj mellé, mégis, sokan nem ismerik ezt a különleges biztosítást

Az elmúlt években kevéssé volt hangsúlyos biztosítási/megtakarítási termék a járadékbiztosítás, nem mondhatni, hogy ez lett volna a hazai biztosítók értékesítési-és marketingkampányainak fókuszában. Pedig több biztosító is rendelkezik ezzel a termékkel, és létjogosultsága is egyértelmű a piacon.

Járadéktermékkel több biztosító is rendelkezik, de ha a biztosítási piac járadékbiztosításból fakadó díjbevételének volumenét elemezzük, jól látható, hogy annak mértéke elhanyagolható a klasszikus-, a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) vagy éppen az Szja. törvény szerinti nyugdíjbiztosítások díjaihoz képest. Pedig a járadékbiztosítások szolgálhatják a nyugdíj kiegészítését, a mértéküket sok más mellett azonban nagyban befolyásolja, hogy fix tartamú vagy élethosszig terjedő járadékbiztosítást köt valaki.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy a járadékbiztosítások lesznek azok a termékek, amelyek a nyugdíjbiztosítások egyösszegű elérési szolgáltatását havi nyugdíj jellegű kifizetéssé tudják majd átalakítani.

Hasonlóan a hagyományos életbiztosításokhoz, a szolgáltatás (járadék) mértékét a befizetett díj nagysága nagyban befolyásolja.

Mi a különbség a járadékbiztosítások és a nyugdíjbiztosítások közt?

„A legfontosabb azt kiemelni, hogy mindkét termék kiválóan alkalmas az öngondoskodásra, valamint célszerű és anyagilag is jó döntés minél fiatalabb korban megkötni a szerződést. A GRAWE termékei esetében az új ügyfelek mind a járadékbiztosítások, mind pedig a nyugdíjbiztosítás esetében a garantált technikai kamatláb maximált értékét kapják (forintos termékek esetében 2,3%, eurós termékek esetében 1,1%)” – mondta el a Portfolio-nak Hochmann András, a GRAWE Életbiztosító Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ők például az ezen felül keletkező többlethozam legalább 85%-át az ügyfelek részére visszajuttatják.

A nyugdíjbiztosítás előnye a járadéktermékekkel szemben az akár évenkénti 130 ezer forintos adójóváírás, ezzel szemben a járadék konstrukciók előnye (főleg az azonnal induló járadékok esetében), hogy a járadék folyósítás a biztosítási szerződés megkötését követően sokkal hamarabb vagy – a választott terméktől függően - akár azonnal megindul. A járadéktermék mellett szólhat az is, hogy a biztosítási díj függvényében pontosan ki lehet kalkulálni azt a havi járadék összeget, ami a megálmodott életszínvonalat lehetővé tevő nyugdíj pótlásához szükséges.

„Az előnyökből kiragadott példákból az is jól látszik, hogy a két terméktípus együttes megléte szolgálhatja az ügyfelek hosszan tartó nyugalmát és kényelmét” – tette hozzá a vezérigazgató. A GRAWE stratégiája például az, hogy egyre inkább igyekszik fókuszba állítani a klasszikus életbiztosítási termékei mellett a járadéktermékeit is.

A termékfejlesztés során igyekeznek valamennyi ügyféligényt kielégíteni, hiszen forintos és eurós változatban ügyfeleik összesen 16-féle járadéktermék közül választhatnak. Értékesítési szempontból az viszont nehézséget okoz, hogy a járadéktermékek nem tekinthetőek a biztosítási piacon „slágerterméknek”, kevésbé ismertek az ügyfelek számára. Az ügyfelek így maguktól nem nyúlnak a termék után, sokszor a konstrukció alapvetéseinek ismertetésével kell a tanácsadást kezdeni.

Hochmann Andrástól megtudtuk azt is, hogy az adójóváírás kihasználása érdekében az ügyfelek általában folytatólagos díjfizetésű nyugdíjbiztosítást választanak, míg az egyszeri díjas járadékbiztosítások esetében a szerződés kezdetekor kell – jellemzően nagyobb összegű – biztosítási díjat fizetni.

A járadékbiztosítás konstrukciójából fakadóan nem érezzük úgy, hogy a termékek versenyeznének az egyéb nyugdíj-előtakarékossági formákkal

– tette hozzá. A vezérigazgató megjegyezte azt is, hogy a „járadék” kifejezés sokak számára egy időskori szolgáltatás szinonimájaként jelenik meg, de akadt már olyan nyugdíjas ügyfelük, aki éppen az unokája felsőoktatási tanulmányainak finanszírozását segítette egy járadékbiztosítással. Ez a termék tehát több élethelyzetben, az élet több szakaszában szolgálhat anyagi megoldásként.

De ki a célcsoport, és melyik a legnépszerűbb konstrukció?

A járadéktermékek 16 és 80 év között mindenkinek ajánlhatóak, akik olyan terméket keresnek, amelynél a díjat csak a szerződéskötéskor kell megfizetni, valamint a biztosítási tartam vagy élethosszig minimum havi 25 ezer forint vagy 100 euró összegű járadékkal szeretnék kiegészíteni jövedelmüket, nyugdíjukat.

Noha látszik, hogy a termékek már a fiatalabb korosztályt is megszólítják, a GRAWE-nál jellemzően középkorú vagy még idősebb szerződők vannak. A biztosítónál egyébként cél is az ügyfélállomány „fiatalítása”, ez azonban nem csak a járadékbiztosítások, hanem a klasszikus- és nyugdíjbiztosítási szerződőikre is igaz.

A biztosító portfóliójában megkülönböztetnek fix tartamú és élethosszig tartható járadékbiztosításokat, forintos és eurós módozatban is. Utóbbi esetben addig fizetik a havi járadékot, ameddig valamelyik biztosított életben van, illetve garanciaidőn belül haláluk esetén a kedvezményezettnek a garanciaidő lejártáig.

A termékpaletta ugyanakkor a fix tartamú és élethosszig tartható járadékbiztosításokon túl nagyban igazodik az ügyfelek kockázatvállalási hajlandóságához is.

Termékeik megköthetőek védelmi elemek nélkül is, ahol ügyfelek magasabb havi járadékban részesülnek. Ugyanakkor az ügyfelek – a kockázatok csökkentése érdekében – a járadék-szolgáltatás mértékének enyhe csökkenésével egyidejűleg járadékátvitelt is választhatnak és / vagy garanciaidőt is kiköthetnek a szerződésekben.

A járadékátvitel esetében nem egy, hanem két biztosítottat kell megjelölni, és amennyiben az első biztosított a járadékfizetési tartam alatt elhalálozik, a havi járadék szerződésben meghatározott – akár 100%-os - részét a második biztosított kapja amíg életben van, de maximum a járadékfizetési tartam lejártáig. Ki lehet kötni a szerződésekben garanciaidőt is, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a járadékszerződésben rögzített biztosított vagy biztosítottak garanciaidőn belüli elhalálozása esetén a GRAWE a havi járadék összegét a szerződésben meghatározott kedvezményezettnek fizeti meg a garanciaidő lejártáig, akinek lehetősége van arra, hogy azonnali kifizetésként kérje a még hátralévő járadékösszegek egyösszegű értékét.

A cikk megjelenését a GRAWE Biztosító Zrt. támogatta.

Címlapkép: Getty Images