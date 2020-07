Megőrülnek a magyarok az új kamatmentes hitelért – Te már felvetted?

Palkó István Cikk mentése Megosztás

Ma egy éve, hogy 2019. július 1-jén elindult a kormány új családtámogatási rendszere, amelynek keretében akár 27,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kamattámogatott hitelt is igénybe vehetnek a legalább 3 gyermeket vállalók, de más családok is jelentős támogatásokat kapnak. Az egy éve elérhető támogatások bemutatása mellett a csomag legnépszerűbb újdonságának, a már csaknem 100 ezer házaspár által igénybe vett babaváró hitelnek az első egy évére tekintünk most vissza.