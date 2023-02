Kiderült, milyen fintech újításokkal támadnak a bankok Magyarországon

A hazai bankszektor új fokozatba kapcsolat a digitális transzformációban: a mesterséges intelligencia és a chatbotok már a mindennapi bankolás része, egyre több szolgáltatást vehetünk igénybe end-to-end digitális módon, egyre inkább személyre szabják az ajánlatokat és a megszokott banki területeken túlmutató, beyond banking világba is belekóstoltak a pénzintézetek. Átfogó körkérdésünkben hét bank digitális innovációit, a már működő innovatív fejlesztéseket és az idei terveket vettük sorra.

Fintech fejlesztések a bankoknál

Az OTP Bank tavalyi egyik nagy projektje volt, hogy egy új internet- és mobilbankot vezetett be, amellyel a napi bankoláson túl teljes termékigénylési folyamatokat (pl. személyi kölcsön, bankszámla nyitása) is végig lehet vinni, a kiadásfigyelő funkcióval pedig átláthatóbbá vált a tranzakciótörténet. Az Erste digitális platformján, a George-on idén elindult egy pénzvisszatérítési kedvezményprogram, és elérhetővé vált a pár kattintással igényelhető részletfizetéses vásárlás a folyószámlahitellel és hitelkártyával rendelkező ügyfeleknek. Kiemelték, hogy már a csoportos biztosítások is láthatók a George-ban és egyes egyszerűbb biztosításokat is meg lehet benne kötni, és a kártyák digitális menedzsmentje terén is fejlődött a platform. A mobilbanki alkalmazásban is elérhető Mira, az Erste digitális asszisztense, valamint az ügyfelek az appból azonosított hívást kezdeményezhetnek.

A fintech fejlesztéseket tekintve a Magyar Bankholding az online hitel-előszűrési megoldását emelte ki, amivel gyorsabban és egyszerűbben jutnak hitelhez a mikro, kis- és középvállalkozások. Ezt a fejlesztést az egyik inkubált startuppal, a Péntech-el közös együttműködésben valósították meg. Az UniCredit folytatta tavaly a digitális szolgáltatások körének bővítését, amelyek közül az online hiteligénylés továbbfejlesztését és az ePOS-terminálok bevezetését emelték ki kérdésünkre. A K&H Bank 2022-ben vezette be a bank személyes digitális asszisztensét, Kate-et, és jelezték, hogy az asszisztens fejlesztése ebben az évben is kiemelt jelentőségű lesz.

A CIB a szelfi alapú end-to-end online számlanyitást emelte ki tavalyi fejlesztései közül, mely a mobilbankon keresztül érhető el, és amellyel egy új számla akár 15 perc alatt megnyitható. Az online, akár 7 perces személyikölcsön-folyamat pedig a meglévő ügyfeleik számára érhető el. A pénzintézetnél remote bankárok end-to-end, online is kiszolgálják az ügyfeleket, illetve elérhető egy online jelzáloghitel-igénylési platform is: az ügyfélnek elég egyszer a fiókba látogatnia a szerződés aláírása céljából.

A Gránit Bank tavaly szeptemberben vezette be Family applikációját, amellyel 6-18 éves gyermek nyithatnak szelfivel saját bankszámlát, amihez saját kártya és applikáció is jár. Az applikáción keresztül feladatokat kaphatnak és kérhetnek szüleiktől, valamint tehetnek félre egy általuk kiválasztott célra. Emellett egy end-to-end digitális jelzáloghitel igénylési lehetőséget is bevezettek: az ügyfelek 5 perc alatt egy kalkulátor segítségével megtalálhatják a számukra legkedvezőbb konstrukciót, aminek eredményét a digitális ügyfélfiókon keresztül le is tudják tölteni. Lehetőségük van az ügyfélfiókon keresztül szakértőkkel kommunikálni, majd ha benyújtják az igénylésüket, online adatmegadással tölthetik ki a szükséges nyomtatványokat és leadni a dokumentumokat. A jelzáloghitel mellett a babaváró hitel is end-to-end online igényléssel érhető el, sőt utóbbi esetében a szerződéskötés is megtörténhet online.

Mi történik a háttérben?

A CIB Banknál a fókuszt az üzleti folyamatok hatékonyabbá tételére helyezték, mint például a jelzálog- és fedezetlen hitelezési folyamatok felgyorsítása, digitalizálása. Emellett a napi bankoláshoz köthető fióki folyamatok papírmentessé tétele is fontos feladat volt, 2023-ban pedig az azonnali fizetés AFR 2.0 szabályozásokkal életbe lépő változásaira való felkészülés lesz az egyik fő prioritása a fejlesztéseknek. Folytatják a távoli értékesítési folyamatok bővítését is, melynek köszönhetően egyre több terméket tesznek elérhetővé fióklátogatás nélkül az ügyfeleknek.

Az Erste Bank tavaly a backend rendszerek folyamatos karbantartása mellett elkezdte a kártya back-office rendszer cseréjének előkészítését, mely projekt egy core rendszer cseréjéhez mérhető méretű feladat, 3-4 éves átfutási idővel. A K&H Bank a belső fejlesztéstechnológiai innovációs törekvése keretében a fejlesztési folyamatok minél teljeskörűbb automatizációjára törekszik, 2023-ban jelentős lépéseket terveznek több területen – ám ennél konkrétabban nem árulták el, mik a terveik a back office területen.

A három tagbankból egyetlen bankká összeolvadó Magyar Bankholdingnál az előző év leginkább az integrációs feladatok végrehajtásával telt: tavasszal lezajlott a Budapest Bank és az MKB Bank egyesülése és 2022 őszén az IT-leányvállalatok is egyesültek. A bank tavaly lefektette a multi-felhős hibrid architektúrába költözés alapjait. A bank jelenleg a transzformációs feladataira fókuszál, de emellett terveik szerint be fognak vezetni egy közös mobilapplikációt, amiben már egy új funkciót is élesítenek (utóbbiról egyelőre nem tudtunk meg ennél többet), illetve egy közös fióki frontendet is fejlesztenek. Az MKB Fintechlab, a Foundation és az üzleti területekkel közösen több innovációs projekt zajlik a banknál.

Az UniCredit belső működés szempontjából legfontosabb fejlesztései 2022-ben az ügyfél-azonosítást segítő robotizált fejlesztések (RPA) és a letétkezelési rendszer cseréje volt, illetve a bankközi átutalásokat biztosító nemzetközi SWIFT-hálózat üzeneteinek új formátumra váltása és a kapcsolódó rendszerek fejlesztése. A bank idén a compliance-rendszerének cserjéjére és a nemzetközi átutalási rendszer upgrade-jére fókuszál.

A Gránit Banknál 2022-ben megtörtént a core banki rendszer upgrade-je, 2023-ban tervezik az adattárházba költözést. Az adattárház lényege, hogy a különböző rendszerek nem egymástól elkülönítetten biztosítanak hozzáférést a bennük keletkezett adatokhoz, hanem egy közös adattárházba rögzítik ezeket az adatokat, ezáltal holisztikus, minden elemen átívelő elemzéseket végezhetnek el valós időben. A jelzáloghitelek feldolgozását folyamatmotor és automatikus dokumentumgenerálás bevezetésével erősítették meg, aminek a kiterjesztését tervezik a bank többi területére is, valamint egy adatvizualizációs réteg is bevezetésre kerül idén ezzel párhuzamosan. Az eBank szolgáltatás támogatására egy külön microservice alapú digitális csatornák háttérrendszert implementáltak, aminek a jövőbeni feladata, hogy minden elektronikus csatornán ugyanolyan, de egyben személyre szabott funkcionalitást biztosítson az ügyfeleknek.

Az OTP Bank válaszában kiemelte, hogy a digitális megoldások a belső banki folyamatokat is hatékonyabbá tehetik, ezt a célt szolgálja a banknál az akár valós idejű adatok elérését támogató korszerű adatkiaknázó rendszer, valamint a modern technológiára épülő moduláris és rugalmas belső klíring- és elszámoló rendszer bevezetése. A következő időszakban a pénzintézetnél nagyobb figyelem juthat a háttérfolyamatok és az értékesítést követő kiszolgálási lépések digitalizációjára is. Az automatizációval kiemelten foglalkoznak, a legfontosabb termékeket támogatják robotok vagy más automatizmusok. Ilyen például a babaváró hitelezést támogató robot, amely az elmúlt két évben 60 ezer hitelkérelem elbírálását gyorsította meg. A fióki kiszolgálásban pedig az OTP aláírópad rendszerének öntanuló algoritmusa amellett, hogy biztonságosabbá teszi az aláírási folyamatot, a papír mellőzésével a fenntartható értékesítést támogatja. A kiszolgálást a videóbanki soft azonosítási folyamat, valamint új mobilapplikációs ügyfélazonosítási megoldás is támogatja a teljes fiókhálózatban.

AI, felhő, blokklánc a bankokban

Arra is kíváncsiak voltunk, az utóbbi évek megatrendjei mekkora hatással voltak a hazai bankszektor technológiai fejlődésére, milyen technológiákkal kísérletezgetnek és melyeket használnak már aktívan vagy tesztjelleggel. Az Erste Bank szerint a felhő technológia, elsősorban a SaaS (software as a service) már szinte minden területen felhasználható, legyen az irodai alkalmazás (Office 365) vagy kritikus üzleti folyamat, a bank legfőbb elektronikus csatornája, George is jó részt a felhőben fut. A mesterséges intelligencia alkalmazása szintén mindenhol adódik, ahol sok adat van, legyen ez alkalmazás monitorozás vagy adattárház kiaknázás, és mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használnak a nemrég bevezetett CRM rendszerben is a személyes ajánlatok hatékonyabb kidolgozása érdekében. Mira, a bank chatbotja jelenleg is több tucat témában beszélget, és több száz válaszreakcióra képes, 2022 szeptembere óta pedig már a George mobilalkalmazásában is elérhető.

A Magyar Bankholdingnál a mesterséges intelligencia használatára példa egy még integráció alatt lévő megoldás, amely a bank számára a szántóföldek hitelfinanszírozásához szükséges értékbecslés folyamatát egyszerűsíti és teszi olcsóbbá AI segítésével. A banknál jelenleg felhős megoldást használnak a vállalati levelezésre és a kollaborációs munkákhoz, ám ennél jóval ambiciózusabb jövőt szánnak a technológiának: multi-felhős hibrid architektúrát építenek, és cél, hogy minél előbb felhőbe költöztessék a bankot. Egyelőre blokklánc-megoldással nem rendelkeznek, de ez egy olyan téma, amivel „napi szinten foglalkoznak de kellő óvatossággal közelítenek hozzá”.

Az OTP-nél az ügyfélszolgálatot egy mesterséges intelligencia segítségével hangvezérelt IVR (azaz interaktív hangmenü) támogatja. Emellett a banknál folyamatban van a mesterséges intelligencia alapú, GPT-3 szintű magyar nyelvi modell felépítése, amely új lehetőségeket nyithat meg a kelet-közép-európai régióban. A magyar nyelvű modell olyan speciális tudás birtokában lesz, amellyel nem csupán a monoton, ismétlődő feladatok válthatók ki, hanem az ügyfelek is személyre szabottabb szolgáltatásokkal találkozhatnak majd a jövőben. Több alkalmazás esetén használ a bank felhő technológiát, ilyen például az adatvagyon-kezelő megoldás. Az alapvető banki szolgáltatásokat már úgy tervezi az OTP Bank, hogy természetes módon tudja a felhő technológia előnyeit és szolgáltatásait kihasználni. A blokklánc banki alkalmazhatóságának lehetőségeit jelenleg is kutatás-fejlesztési projekt keretében vizsgálják.

Beyond banking

Tavaly két új szolgáltatással bővült az OTP Csoport beyond banking portfóliója: elindult az otpotthon.hu ingatlanhirdetési portál, ahol több mint 160 000 ingatlanhirdetés jelenik meg. A magánegészségügyi piacon pedig a FoglaljOrvost.hu platformmal vannak jelen, amely a betegeknek az orvosválasztásban és az időpont-egyeztetésben segít. Idén tervezik bemutatni az eBIZ beyond banking rendszer új verzióját, mely online számlák kiállítására és befogadására, költségszámlák elutalására alkalmas, ezzel egyszerűsíti a könyvelői kapcsolattartást és adatszolgáltatást. A beyond banking szolgáltatások fejlesztésébe külső partnereket is bevon a hitelintézet.

A Magyar Bankholding beyond banking/open banking szolgáltatása a Budapest Pénzügyi Asszisztens (BUPA) pénzügyi platform, mellyel az ügyfelek egy helyen tudják kezelni számlázásaikat és pénzügyeiket. A rendszerbe egy olyan pénzügyi asszisztenst is beépítettek, ami automatizmusok segítségével értesíti az ügyfelet a teendőiről, illetve lehetővé teszi, hogy ezen a platformon nyomon követhessék bevételeiket és kiadásaikat.

A Gránit Bank mobilappjának Öko kalkulátor funkciójával a felhasználók egyéni szinten tudják nyomon követni a bankkártyás költéseik alapján a karbonlábnyomukat, sőt karbonlábnyomuk csökkentésére azonnal adományozhatnak is faültetésre egy erdősítéssel, faültetéssel foglalkozó magyar alapítvány számára. Az Ersténél beyond banking szolgáltatásra példa a Moneyback nevű pénzvisszatérítési kedvezményprogram, amely egy tranzakciótörténet és algoritmus alapú, személyre szabott kedvezményrendszer. Az ügyfél a saját vásárlási szokásaihoz igazodva, a saját költései alapján, a számára leginkább releváns kereskedőktől kap ajánlatot, ez függ a vásárlások típusától és gyakoriságától is.

A K&H-nál a mobilbankban elérhető közlekedésijegy-vásárlás szolgáltatás évről évre népszerűbb: míg 2021-ben 120 ezer jegy kelt el itt, addig 2022-ben 40 százalékkal több, 170 ezer jegyet vásároltak a bank ügyfelei. Tavaly több új jegy, köztük időalapú jegyek is megjelentek az appban. A pénzintézetnél kitűzött cél egy digitális alapokra épülő, mobilról elérhető teljes pénzügyi ökoszisztéma kialakítása: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hosszabb távon minél több banki és nem banki szolgáltatás legyen elérhető az applikáción keresztül.

Hiperperszonalizáció

A CIB CRM rendszere teljes adatalapú működéssel a data science minden elemét lefedi, ennek működésére egy egyszerűbb példa, hogy egy hitelre affinis ügyfélnél pontos összeggel és folyósítási lehetőséggel lehet jelentkezni. Komplexebb megoldás, amikor Machine Learning modellek segítségével próbálják előre jelezni a múltbeli tapasztalatok alapján, hogy jelenleg mire van szüksége az ügyfélnek, és azt ajánlani számára proaktívan (pl. utazás előtt utasbiztosítás).

Az Erste idei fejlesztéseinek egyik fókusza a magas szintű adatelemzésen alapuló perszonalizáció a digitális értékesítésben annak érdekében, hogy minél inkább releváns ajánlatok érjék el az ügyfeleket, minél inkább szükséglet- vagy esemény-vezérelt módon. Mind a lakossági, mind a vállalati területen mesterséges intelligencián alapuló CRM rendszert vezetnek be. Ezek egyik előfeltétele a CRM alapjául szolgáló adattárház átalakítása „klasszikus”, napi ciklusú, batch üzemmódról, közel real time üzemmódra. A Magyar Bankholding az üzleti területen aktívan foglalkozik a hiperperszonalizáció kérdésével és vannak is rá törekvések, hogy ebben szintet lépjenek. Ettől függetlenül ez egy IT-kérdés is, így a technológiai roadmapen is szerepel. A stratégiájuk egyik alappillére a „segment of one” és azon dolgoznak, hogy ez a fajta értékajánlat az ügyfelek részére is érezhető előnyöket biztosítson a jövőben.

A Gránit Bank szerint az adatalapú működés ma már nem luxus, hanem alapkövetelmény egy digitális vállalatnak. Azon dolgoznak, hogy ehhez a legmodernebb technológiákat pl. big data-t és mesterséges intelligenciát is felhasználjanak. A K&H Bank szerint az ügyfelek egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy milyen adatok birtokában van a bankjuk, és egyre érzékenyebbek arra, hogy a pénzintézet csak azokat az adataikat használja fel, amelyekre feltétlenül szükség van. Másrészről viszont a bank látja, hogy melyek a releváns adatok és hogy hogyan lehet ezekből érdemi és vonzó ajánlatot adni az ügyfeleknek. A személyre szabott ajánlatok és a szolgáltatások egyszerűsítésében nagy szerep vár a mesterséges intelligenciára és a digitális asszisztensekre.

Fintech együttműködések

Az Erste Bank több hazai cég mellett számos régióbéli (cseh, szlovák, lengyel) és nemzetközi (amerikai, német, izraeli) céggel dolgozik együtt. A Moneyback például egy cseh fintech céggel, a Dateioval közös fejlesztés eredménye, az Erste MobilePay kialakításában, fejlesztésében a Cellum vesz részt, míg a George hamarosan érkező szelfis ügyfélazonosításban az Innovatrics a partnerük. Idén is megrendezik a Bankspiration nevű programot, amelyen olyan fintech cégek mutatkoznak be, melyek megoldásai jól illeszkedhetnek a bank üzleti stratégiájához és segíthetik, gyorsíthatják a banki digitalizációs törekvéseinket.

A Magyar Bankholdingnál az MKB Fintechlab, mint innovációs központ, koordinálja a különböző banki területek együttműködését fintech cégekkel, illetve befektet a megoldást nyújtó startupokba. Általánosságban elmondható, hogy olyan együttműködéseket keresnek, amelyek az ügyfélkiszolgálást támogatják vagy a meglévő belső működésben hatékonyabb megoldást kínálnak.

Az UniCreditnél a stratégiai kapcsolattartás a fintechcégekkel elsősorban csoportszinten történik annak érdekében, hogy a teljes UniCredit-csoport számára releváns megoldások szülessenek. A K&H többek között a Dorsummal működik együtt pénzügyi, befektetési témában, valamint a Techteamerrel digitális onboarding témában. A Gránit Bank elsődleges fintech partnere a GB Solutions.

A CIB az anyabankkal (az Intesa Sanpaolóval) közösen keresi az együttműködési lehetőséget, jelenleg leginkább a PSD2 adta lehetőségek (pl. tranzakciótörténet felhasználása a hitelbírálat felgyorsítása érdekében) és távoli azonosítás/szerződéskötés témában dolgoznak együtt fintech partnerekkel.

Az OTP az ötödik Startup Booster Programot indította el tavaly, ennek célja, hogy az OTP Csoport és a jelentkező startupok valós üzleti igényekre dolgozzanak ki közös innovatív megoldásokat. A programba a banki tevékenységeket támogató (pl. ügyfélélmény növelése, belső hatékonyság) ötleteken túl tavaly beyond banking és fenntarthatósági megoldásokkal is lehetett jelentkezni. A program során 11 érett fázisú startuppal kezdődtek három hónapos pilot projekteket, ezek között volt például precíziós agrárgazdálkodást segítő megoldás, jogszabályi és regulációs megfelelést segítő platform, hibrid munkavégzést segítő alkalmazás, illetve a számlaforgalom alapján szén-dioxid lábnyomot kalkuláló applikáció is. Jelenleg a tesztidőszak értékelése zajlik, ezt követően születik döntés a hosszútávú együttműködésekről.

