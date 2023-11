Megérkezett a kormány legszebb ajándéka a családoknak: jöhet az 58 + 30 millió!

Verhetetlen lesz jövőre a falusi CSOK, az új CSOK Plusz és a babaváró hitel kombinációja. Egy három gyermeket vállaló, kistelepülésen családot alapító fiatal házaspár akár 58 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 30 millió forint visszatörlesztendő kedvezményes hitelt vehet igénybe – számolta ki a Portfolio. A két gyermeket vállalóknál ugyanez 24 + 28, az egy gyermeket vállalóknál 6 + 26 millió forint lehet. Bemutatjuk, hogy jönnek ki ezek a számok, és miként optimalizálhatók a nagy összegű támogatások a családalapítás előtt álló fiatal házaspárok számára.

Falusi CSOK: vissza nem térítendő támogatás

Már júliusban eldőlt, hogy a 2019 közepe óta létező falusi CSOK eddigi összegét legalább 50%-kal megemeli a kormány, múlt hét szerdán pedig bejelentette Csák János, hogy egységesítik a támogatási összegeket, így házépítés és használt ingatlan vásárlása esetén az egygyermekesek 1 millió, a kétgyermekesek 4 millió, a legalább háromgyermekesek 15 millió forinthoz juthatnak vissza nem térítendő támogatás formájában 2024. január 1-jétől. E gyermekszámokba a már meglévő gyermekek is beleértendők, és használt ingatlan vásárlása esetén a felvett összeg felét kell vásárlásra, a másik felét korszerűsítésére és/vagy bővítésére fordítani. Jelen állás szerint új építésű társasházi lakás vásárlására nem lesz elérhető a falusi CSOK, de még ez is változhat év végéig. Aki csupán meglévő ingatlanát szeretné korszerűsíteni és/vagy bővíteni kistelepülésen, az gyermekszámtól függően a félösszegű CSOK-ra, vagyis 500 ezer, 2 millió, illetve 7,5 millió forintra tarthat igényt. A meglévő gyermek után felvett falusi CSOK-ot a bankok elfogadják önerőként (ehhez házasság sem kell), az előre vállaltak után felvett összeget viszont általában nem.

CSOK Plusz: kamattámogatott lakáshitel és hitelelengedés

A kormány múlt heti bejelentése alapján a vadonatúj CSOK Plusz egy fix 3%-os kamatozású kamattámogatott lakáshitel lesz 10-25 éves válaszható futamidő mellett, amely ingatlanvásárlásra és bővítésre is felvehető lesz 2024. január 1-jétől. Csak azok vehetik fel, akik előre vállalnak gyermeket, és ehhez házasnak kell lenni. A feleség csak 41 év alatti lehet, de 2025 végéig a legalább 12 hete várandós idősebb nők is igénybe vehetik. A meglévő és az előre vállalt gyermek(ek) számát együttesen figyelembe véve az egygyermekesek 15 millió, a kétgyermekesek 30 millió, a háromgyermekesek 50 millió forint hitelt vehetnek fel, amennyiben megfelelnek a banki hitelképességi feltételeknek. A második új gyermek érkezésekor elengednek 10 millió forintot a tartozásból, és ugyanezt teszik minden további gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor is. A várható törlesztőrészletről, elvárt jövedelemről és visszafizetendő összegről itt írtunk részletesen. A CSOK Plusz minden településen elérhető lesz, így szabadon kombinálható lesz a falusi CSOK-kal is.

Babaváró: kamattámogatott szabad felhasználású hitel és hitelelengedés

Szintén július óta ismert, hogy a 2019 közepe óta létező babaváró hitelt szigorítja a kormány: 2024. január 1-jétől csak a 30 év alatti női taggal rendelkező házaspárok vehetik igénybe, kivéve a jövő évet, amikor még várandósság 12. hetét betöltő 30-41 éves férjezett nők is jogosultak maradnak. Kedvező változás, hogy a babaváró hitel maximális összege 10 millióról 11 millió forintra emelkedik, és változik a hitel kamattámogatása is (ennek csak a feltételek nem teljesítése esetén van jelentősége). Nem változik viszont a konstrukció lényege: ha 5 éven belül megérkezik egy gyermek, akkor a hitel a futamidő végéig kamatmentes marad, ellenkező esetben kvázi személyi kölcsönné alakul át. Az első és a második gyermek érkezése után a hitel törlesztése három évig szüneteltethető (ikrek esetén további kétéves hosszabbítás kérhető), a második új gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik gyermek után a tartozás egészét elengedik. A szüneteltetés és a támogatás az egyes gyermekek érkezését követő 180 napon belül igényelhető. A babaváró hitel szabadon kombinálható a CSOK-kal és a CSOK Plusszal, és lakáshitel-önerőként is figyelembe vehető 100%-ban (ha legalább 3 hónappal korábban vették fel, mint a lakáshitelt), de legalább 75%-ban.

Jelzáloghitelek tartozáselengedése

A legalább két gyermekkel rendelkezők igényelhetik a jelzáloghitel-elengedési támogatást, legyenek akár egyedülállók, akár házasok, akár élettársi kapcsolatban élők. A kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-szerződés adósa (házastárs vagy élettárs esetén vele együttesen) nyújthatja be a kormányhivatalhoz. Mivel a tartozáselengedés az eddig létező CSOK-hitelre is igényelhető, ezért feltételezhető, hogy a CSOK Pluszra is elérhető lesz. Az elengedés összege 2019. július 1-je után született vagy örökbe fogadott második gyermek esetén 1 millió forint (korábban született vagy örökbefogadott második gyermek után nem jár), a 2019. július 1-je után született harmadik gyermek esetén 4 millió forint (ha a magzati korban igénybe vették az 1 millió forintos támogatást, akkor különbözetként 3 millió forint is igénybe vehető), a 2018. január 1-je és 2019. június 30-a között született harmadik gyermek esetén 1 millió forint. A 4 milliós támogatás igénybevétele után született negyedik és további gyermek után gyermekenként további 1 millió forint vehető igénybe, de ha még nem vették igénybe a harmadik gyermek után járó támogatást, akkor 4 millió forint. 2020. június 30-át követően született vagy örökbe fogadott gyermekekre a születést vagy az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követően 60 napig igényelhető csak a támogatás.

További támogatások

A fentiek mellett az anya diákhitel-tartozásának a felét (két gyermek érkezése esetén), illetve az egészét (három gyermek érkezése esetén) elengedik, ha ezt a hiteladós igényli, emellett a kormányzat eddigi jelzései alapján úgy tűnik, hogy a CSOK mellé eddig igényelhető vagyonszerzésiilleték-mentesség a falusi CSOK és a CSOK Plusz igénybe vevői esetében is fennmarad. Várhatóan a kétféle meglévő (új lakás vásárlása esetén a nettó lakásérték arányában 5%-os, illetve építés esetén 5 millió forint erejéig igénybe vehető) áfavisszatérítés is elérhető lesz jövőre is.

Mennyi az annyi?

Az alábbiakban azok lehetőségeit mutatjuk be, akik fiatal házaspárként még a családalapítás előtt állnak. Mivel a jelentős hitelelengedést is tartalmazó CSOK Plusz előre vállalt gyermekek esetén a legkedvezőbb, ezért számukra a legvonzóbbak az utóbbi idő kormányzati döntései által teremtetett családtámogatási lehetőségek. Három különböző számításunkban a három, a kettő, illetve az egy gyermeket előre vállalók lehetőségeit néztük meg azzal a feltételezéssel, hogy

az igénylők preferált kistelepülésen építenek fel egy legalább 80 millió forintos beruházási értékű ingatlant (ezzel maximalizálható például a falusi CSOK),

(ezzel maximalizálható például a falusi CSOK), felveszik a CSOK Plusz adott, előre vállalt gyermekszám alapján igényelhető maximális, 15, 30 vagy 50 millió forintos hitelösszegét (a törlesztőrészlet 25 éves futamidő mellett 73-244 ezer forint hitelösszegtől függően, lásd ezt a cikkünket), és élnek a lehetővé váló hitelelengedéssel,

(a törlesztőrészlet 25 éves futamidő mellett 73-244 ezer forint hitelösszegtől függően, lásd ezt a cikkünket), és élnek a lehetővé váló hitelelengedéssel, felveszik a babaváró hitel maximális, 11 milliós hitelösszegét (ennek törlesztőrészlete közel 50 ezer forint) és élnek a lehetővé váló hitelelengedéssel,

(ennek törlesztőrészlete közel 50 ezer forint) és élnek a lehetővé váló hitelelengedéssel, amint lehetséges, a lakáshitelre (jelen esetben a CSOK Pluszra) igénybe veszik a jelzáloghiteleknél elérhető 1 vagy 4 millió forintos tartozáselengedést ,

, feltételezzük, hogy az anyának 2 millió forintnyi diákhitele van , és ha tudja, igénybe veszi rá az 50 vagy 100 százalékos hitelelengedést,

, és ha tudja, igénybe veszi rá az 50 vagy 100 százalékos hitelelengedést, igénybe veszik az építkezések után járó legfeljebb 5 milliós áfavisszatérítés lehetőségét.

A két és három gyermeket vállalók esetében azt feltételeztük, hogy a babaváró hitelt akkor veszik fel, amikor már az első gyermek úton van, a másik két gyermek pedig az előzőhöz képest 3 éven belül megérkezik. Így két gyermek esetén a teljes 11 milliós összeg 30%-át (3,3 millió forintot), illetve három gyermek esetén az egészét engedhetik el nekik, hiszen időközben a törlesztésszüneteltetés miatt nem csökkent a tőketartozásuk.

Három gyermeket vállalók

Első részletes táblázatunk azt mutatja, hogy a három gyermeket vállalók akár 58 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 30 millió forint visszatörlesztendő kamattámogatott hitelt tudnak igénybe venni. (Utóbbi a felvett 50 millió forintos CSOK Plusz kétszer 10 milliós hitelelengedés levonásával kapott tőkerésze).

Két gyermeket vállalók

Második részletes táblázatunkban az látható, hogy a két gyermeket vállalók akár 24 millió forint vissza nem térítendő támogatásra és 28 millió forint visszatörlesztendő kamattámogatott hitelre lehetnek jogosultak. (Utóbbi a felvett 30 millió forintos CSOK Plusz 10 milliós hitelelengedése után megmaradó 20 millióból és a babaváró tartozás 30%-ának elengedése után törlesztendő 7,7 millióból tevődik össze).

Egy gyermeket vállalók

Utolsó részletes táblázatunk az egy gyermeket vállalók lehetőségeit mutatja be. Nekik 6 millió forintot juttathat az állam vissza nem térítendő támogatás formájában. A CSOK Pluszra és a babaváró hitelre viszont nem jár nekik hitelelengedés, így 26 millió forintnyi kamattámogatott hitelt kell visszatörleszteniük, ha igénybe veszik a maximális hitelösszeget, amit egyébként a piaci lakáshitelekhez képest nagyon is megérheti kihasználni nekik is.

Fenti számításaink azokra vonatkoznak, akik most állnak családalapítás előtt, előre vállalnak gyermeket, és 5000 fő alatti, preferált kistelepülésen épülő ingatlanba költöznek, ugyanakkor azok számára is segítséget nyújtanak ezek a táblázatok, akik nagyobb városban élnek, itt alapítanak családot, vagy vállalnak újabb gyermeket. Számukra a falusi CSOK természetesen nem elérhető, a többi támogatási forma viszont javarészt igen.

Címlapkép forrása: Getty Images