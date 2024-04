Eltűnt a bankfiókok fele Magyarországon - mégis mi folyik itt?

Szép lassan eltűnnek a bankfiókok a digitalizáció és a mobilbankolás miatt, az ATM-ek is fogyatkoznak a készpénzhasználat visszaszorulásának köszönhetően, a robotizáció és a mesterséges intelligencia pedig már a munkaerőt is képes kiváltani a bankoknál – gondolhatnánk. Ehhez képest ha ránézünk a magyar bankszektor számaira, e három elgondolás igazságtartalmát csak nyomokban fedezhetjük fel. A legnagyobb, 403 fiókos hálózattal az MBH Bank, a legtöbb, 1877 ATM-mel és 11 ezer dolgozóval az OTP Bank rendelkezik, de elkértük a többi bank számait is, és megnéztük, mi zajlott az elmúlt év(ek)ben e három területen a magyar bankoknál. Hasonló témákkal foglalkozunk a Portfolio május 14-ei Hitelezés 2024 konferenciáján , nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!