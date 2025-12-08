Döntött az MNB: nem nyúl a legnagyobb bankok egyedi tőkepuffereihez

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025-ös rendszeres éves felülvizsgálatában az előző évivel megegyező hét bankcsoportot azonosított rendszerszinten jelentősként (Other Systemically Important Institution – O-SII).

A 2026-os évre kijelölt, érintett hitelintézetek köre és a rájuk előírandó tőkepufferráták mértéke a 2025-ös felülvizsgálat során nem változott.

Módszertani újítást viszont bevezetett a jegybank. Mint írják, az idei évtől kezdve az azonosításhoz és az O-SII bankokra vonatkozó egyedi pufferráták megállapításához elsődleges iránymutatásul szolgáló, a rendszerszintű jelentőséget mérő O-SII pontszámok kiszámításának korábbi módszere a hazai bankok rendszerszintű jelentőségének változó szerkezete és kockázatai alapján kiegészült a belföldi reálgazdasági szereplőknek nyújtott hiteleket, illetve betéteket magasabb súllyal reprezentáló indikátorokkal (a számítási módszer aktualizált leírása ezen a linken olvasható).

A módszertani újítás az azonosított intézmények körét és az előírt pufferrátákat jelenleg nem módosítja, de pontosabb képet ad az egyes intézmények hazai pénzügyi rendszerben betöltött jelentőségéről. A rendszerszinten jelentős bankok tőkehelyzete és magas profitabilitása továbbra is megfelelő ahhoz, hogy az MNB által előírt tőkepufferek mellett is fenntarthatóan támogassák a hitelezést. A tőkepufferek erősítik az intézmények sokkellenálló képességét, ami a jelen gazdasági környezetben kiemelten fontos cél - írják.

A múlt héten az MNB véglegesítette az ingatlanpiaci rendszerkockázatokat mérséklő szektorális rendszerkockázati tőkepuffer (SyRB) alkalmazásának feltételeit is. Az sSyRB mértéke a Magyarországon lévő féllel szemben fennálló, Magyarországon lévő lakó-, illetve kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettségekre vonatkozóan is 1-1 százalékban került meghatározásra konszolidált alapon 2026. január 1-jétől, erről itt írtunk:

