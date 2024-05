Itt az új magyar vásárlási őrület: egyre több helyről távozhatunk fizetés nélkül

Erősen megoszlanak a vélemények a „buy now, pay later” (BNPL) jelenségről . Egyesek a vásárlói élményt forradalmasító üzleti lehetőséget, mások csak az áruhitel újrafestett változatát látják benne. Tény, hogy nálunk is sikerült mára megvetnie a lábát: fél év alatt ötszörösére ugrott azon online kereskedelmi helyek, webáruházak aránya Magyarországon, amelyek ezt az újfajta halasztott vagy részletfizetési lehetőséget kínálják. A finanszírozói oldalon már három magyar céget és két multit is találunk.

Megeshet, hogy szeretnénk egy ruhadarabot, egy parfümöt vagy egy háztartási eszközt vásárolni, de nincs rá elég fedezet a bankszámlánkon, vagy sajnáljuk azonnal kifizetni a termék árát. Ritka eset, hogy a kereskedő felkínálja ilyenkor a részletre vagy a halasztva fizetés lehetőségét. Ebben a piaci résben látta meg a fantáziát számos nemzetközi és magyar cég (az első három magyar fecskéről itt írtunk), amelyek a „vásárolj most, fizess később” (angol rövidítéssel BNPL) jelmondattal hol hitelezőként, hol faktoringcégként, hol technológiai szolgáltatóként kínálják fel a valós idejű részletfizetési lehetőség bevezetését a webáruházaknak, és rajtuk keresztül a vásárló közönségnek.

A Portfolio keddi Hitelezés 2024 konferenciáján mutatták be az instacash nevű hazai white-label BNPL-szolgáltatónak a magyar BNPL-piacot részletesen bemutató, második alkalommal megjelent kiadványát. Az elemzés gyökeres változásról számol be az elmúlt 8 hónapra visszatekintve, olyan kiskereskedelmi nagyágyúk vezették be ugyanis a BNPL-szolgáltatást hazánkban, mint

a Furbify, a Homelux by Leziter, az iPon, a Garmin, a coolmobile.hu, a Notebook.hu és cégeknek a MediaMarkt.

Közel tízezer online vásárló találkozott eddig az újfajta fizetési móddal, a 100 ezer forintos átlagos kosárértéket meghaladó webáruházakban pedig kétszámjegyű extra árbevételt generált a lehetőség, még azoknál is, akik kínáltak már eddig is áruhitelt. A tengerentúli BNPL-statisztikákkal ellentétben nálunk a jobbmódú vásárlói szegmens használja inkább a lehetőséget: a fogyasztási hitelt felvevőkhöz képest 30%-kal magasabb átlagos munkabér jellemzi őket, az átlagéletkor pedig 41 év nálunk a tengerentúli célcsoportra jellemző 18-25 éves korosztállyal szemben.

Bár a magas kamatkörnyezet és a fel-felbukkanó szabályozói törekvések nem könnyítették meg a piaci szereplők dolgát tavaly sem, a Worldpay elemzése szerint 2023-ban globálisan 18%-kal nőtt a BNPL-tranzakciók értéke, és már az e-kereskedelmi költések 5%-át tették ki, vagyis 316 milliárd dollárt. A következő években csak évi 9%-os növekedést várnak, ami stagnáló arányt jelentene az e-kereskedelmi költéseken belül. A régiónk más képet mutat: fokozatosan zárkózunk fel, itt évi 15%-kal nőhet a BNPL-költségek volumene, felülmúlva az e-kereskedelemnek prognosztizált 10%-ot.

A piac legnagyobb sztárja a svéd alapítású Klarna, amelynek alapító-vezérigazgatójával októberben készítettünk interjút a magyar piacra lépés apropóján. A 2005-ben alapított cég több mint 150 millió vásárlót szolgál ki, napi szinten mintegy 2 millió tranzakcióban vesz részt 45 országban. Az idei harmadik negyedévben tőzsdére mehet a cég, mintegy 20 milliárd dolláros értékelést célozva meg. A Klarna által április elején bemutatott Wikipink statisztikai adatbázis 5% körüli késedelmes fizetési arányt mutat az amerikai piacon, nálunk ez néhány hazai szolgáltató adatai alapján egyelőre 1% alatti.

A Klarna BNPL-szolgáltatása Magyarországon is elérhető 2023 októbere óta, a teljes vételárat 3 részletben, 30 naponta kell kifizetni az About You, a Sinsay, a Puma, az Orsay és más divatmárkák felületein,

ugyanakkor meglévő nemzetközi partnerein túl nem kezdett agresszív partnerszerzésbe: magyarországi székhelyű kereskedőcégek jelentkezését egyelőre nem is fogadják a felületükön. Nem a Klarna egyébként az egyetlen nemzetközi BNPL-szereplő Magyarországon: 2023-ban a Q&C Shop partnereként a Leanpay is piacra lépett.

A GKID felmérése szerint Magyarországon tavaly 1,0%-ról 1,3%-ra emelkedett az áruhiteles vásárlások aránya, amelybe tavaly óta a BNPL is beleszámít. Az instacash 4500 webshopra kiterjedő kutatása alapján 2023 második felében a webáruházak 12,5%-ánál volt elérhető áruhitel mint fizetési mód, a BNPL pedig a webshopok 0,5%-ánál jelent meg.

Az idei első félévre azonban ugrásszerűen megnőtt a BNPL-megoldásokat elérhetővé tevő webáruházak aránya: 0,5%-ról 2,6%-ra emelkedett.

Az áruhitelt nyújtó hitelintézetek (OTP, MBH, Cetelem, Cofidis) közül a Cetelem és a Cofidis 200-300, az MBH Bank 100-200 partnerrel rendelkezik. Hozzájuk képest a három hazai BNPL-szolgáltató közül a B2B piacon mozgó PastPay 120-130 közötti magyarországi partnerrel bír, de az instacash és az IzzyPay partnerszáma is megháromszorozódott fél év alatt, az előbbi két cég már külföldi piacokon is megjelent.

Számos gyakorlati különbség van a hagyományos áruhitelek és a BNPL-megoldások között, amelyek összességében egyértelműen az utóbbi javára billentik a mérleget. Miközben az áruhitelekre igaz az, hogy

egyetlen szolgáltató folyamata sem megszakítás nélküli,

a check-outot rövid adatrögzítés követi, majd egy videóhívás után egy külön alkalmazásban történik a végleges hiteligénylés, VAGY a check-out után egy kiterjedtebb adatrögzítés jön, majd egy telefonhívásban rögzítik az előbírálati időpontot,

nincs automatikus, valós idejű bírálati megoldás, van, ahol csak 40 percbe telik ez, és van, ahol ennek a tízszeresét igényli,

a legtöbb megoldás valós idejű azonosításhoz (videóhívás) kötött,

addig a BNPL-nél

megszakítás nélküliek a folyamatok, a check-out után indított igénylést nem akasztja meg semmi,

automatikus, valós idejű a bírálat, és nincs szükséges személyes azonosításra,

sehol sincs szükség papír alapú dokumentum csatolására,

az igénylés átlagosan 5 percet vesz igénybe.

A magyarországi BNPL-szereplők célcsoport, üzleti modell és igénylési folyamat alapján is jelentősen eltérnek egymástól, a fő különbséget pedig a vásárlói jövedelmi kapacitás előzetes felmérése jelenti. Néhány szereplő már innovatív, PSD2 alapú számlatörténet-megosztást is alkalmaz, mások egyáltalán nem vizsgálják pénzügyi szempontból a vásárlót.

A kiadvány több esettanulmányt is bemutat. Az egyik szerint az okosórák és GPS-készülékek forgalmazásában utazó garmin.hu-nál azt tapasztalták, hogy a bevezetés révén 38%-kal nőtt az értékesítési forgalom, 64%-os volt a konverziós ráta a BNPL-kosarak esetében, és 4,7-re értékelték az ügyfelek a folyamatot az 1-5 skálán. Az instacash megoldásával a vásárlók 4 részletben tudják kifizetni a termék árát: 50%-ot a vásárlás pillanatában, 50%-ot 3 havi részletben. A 0%-os THM-mel kínált részletfizetés négy lépésből áll: 1. adatok megadása, 2. bankszámlatörténet megosztása, 3. online szerződéskötés, 4. fizetés.

Egy másik esettanulmány a kontaktor.hu tapasztalatait foglalta össze: a BNPL-bevezetés előtti 4,8%-os kosárba helyezési arány (a látogatók arányában) 6,4%-ra nőtt náluk, a teljesült vásárlások aránya pedig 2,9%-ról 4,1%-ra emelkedett. 38%-kal több látogató jutott el a fizetésig, 54%-os konverziós rátát értek el a BNPL-kosarak esetében, ami háromszorosa volt a hagyományos áruhiteles vásárláshoz képest.

A Portfolio említett Hitelezés 2024 konferenciáján a szakmai közönség mobiltelefonos szavazás keretében véleményt nyilváníthatott a BNPL-ről is. A relatív többség úgy vélte, van jövője a BNPL-nek, ugyanakkor a fogyasztási hitelpiac kisebb részét fogja csak elfoglalni.

Címlapkép forrása: Wei Leng Tay/Bloomberg via Getty Imagese