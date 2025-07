Hogyan születik meg egy készpénzmentes gazdaság, és hogy áll most ebben Magyarország?

Portfolio 2025. július 11. 09:00

Tíz fizetési tranzakcióból kilenc digitálisan zajlik Dániában, a világ egyik leginkább készpénzmentes országában. Ez nem csupán a véletlen műve: a dánok élen járnak a kényelmes és biztonságos fizetési technológiák korai bevezetésében, és szédületes sebességgel veszik őket használatba. Magyarországon már más a helyzet: a kereskedők jóval alacsonyabb arányban fogadnak el kártyát, mint az európai átlag, és még mindig nagy divat az utánvét is. A digitális fejlődés azonban már megállíthatatlan, és a kereskedők nagy része már most sem a készpénzre esküszik, sőt, kriptopénzekkel is sokan kísérleteznének. A Budapesti Corvinus Egyetem és a Mastercard közös rendezvényein tartott nyitóelőadások nyomán mutatjuk, hol jár most Magyarország a fejlődés útján, és mit tanulhatunk a dánok példájából.