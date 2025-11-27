  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől rettegtek a kereskedők
Gazdaság

Bekövetkezett, amitől rettegtek a kereskedők

Portfolio
A kínai import jelentős nyomást gyakorol a német kiskereskedelmi szektorra, különösen a karácsonyi szezon előtt. A termékválaszték 11 százalékos növekedése mellett a német kereskedők több millió eurós veszteséggel néznek szembe - írta a Handelsblatt.

Az Egyesült Államok által megemelt kínai importvámok következtében a német kiskereskedők régóta tartottak attól, hogy a kínai áruk fokozottan az európai piacokra áramlanak. Az ünnepi szezonban most először mutatkoznak mérhető hatások, amelyek jelentős negatív következményekkel járnak a forgalomra és a nyereségre nézve.

A Kearney tanácsadó vállalat és a 7Learnings mesterséges intelligencia startup számításai alapján Európában körülbelül 11 százalékkal bővült a tipikus Black Friday-termékek kínálata,

amelyek döntő többsége Kínából származik.

Az olyan kereskedők, mint a Temu online piactér és a Shein divatkereskedő, a becslések szerint napi 600 000 csomagot küldenek Németországba, miközben helyi raktárkészleteiket is folyamatosan bővítik. Ez a tendencia együttesen jelentős nyereségcsökkenést eredményez a német kiskereskedelmi szektorban.

Még több Gazdaság

A háború óta az orosz egyház durván megkopasztják a híveiket

Drasztikus tilalom jön Görögországban

Kutatók riadót fújtak: a tengerpartok ötöde már súlyos veszélyben van

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Kiszámolták a szakértők: mennyivel nőttek volna a nyugdíjak a svájci indexálással?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility