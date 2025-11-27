Bekövetkezett, amitől rettegtek a kereskedők

Az Egyesült Államok által megemelt kínai importvámok következtében a német kiskereskedők régóta tartottak attól, hogy a kínai áruk fokozottan az európai piacokra áramlanak. Az ünnepi szezonban most először mutatkoznak mérhető hatások, amelyek jelentős negatív következményekkel járnak a forgalomra és a nyereségre nézve.

A Kearney tanácsadó vállalat és a 7Learnings mesterséges intelligencia startup számításai alapján Európában körülbelül 11 százalékkal bővült a tipikus Black Friday-termékek kínálata,

amelyek döntő többsége Kínából származik.

Az olyan kereskedők, mint a Temu online piactér és a Shein divatkereskedő, a becslések szerint napi 600 000 csomagot küldenek Németországba, miközben helyi raktárkészleteiket is folyamatosan bővítik. Ez a tendencia együttesen jelentős nyereségcsökkenést eredményez a német kiskereskedelmi szektorban.

