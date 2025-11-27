Jelentett a Gránit Bank, megérkeztek az újabb rekordok

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

3,9 milliárdos egyedi és 5,9 milliárd forintos konszolidált eredménnyel zárta a Gránit Bank a harmadik negyedévet. Előbbi 8,3%-os csökkenést, utóbbi viszont 3,8%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az üzleti állományok továbbra is meredeken emelkednek, a társaság konszolidált mérlegfőösszege már 1700 milliárd forint felett jár, és különösen a hitelezésben múlta felül a bank ezúttal is a szektor átlagos növekedését.

Ami a bevételeket illeti,

a konszolidált kamateredmény a harmadik negyedévben 14%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, az év eddigi részében viszont még 2,8%-os visszaesést mutat,

a korrigált jutalékeredmény egyenletesebben alakult: a harmadik negyedévben valamivel 21% fölött, az év eddigi részében valamivel ezen szint alatt növekedett,

A negatív tételek esetében

a működési költségek korrigáltan 17%-kal múlták felül a harmadik negyedévben, és 19%-kal az év eddigi részében az egy évvel korábbit,

a várható hitelezési veszteségek 18%-kal, illetve 15,5%-kal nőttek, de továbbra is rendkívül alacsonyak.

Az év eddigi részében 2,1 milliárd bankadót, 1,3 milliárd extraprofitadót és 1,0 milliárd eredményhatással járó tranzakciós illetéket fizetett a bank, együttesen negatív eredményhatása 24,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit.

Ami az üzleti állományokat illeti,

az ügyfélhitelek állománya egy év alatt 47%-kal emelkedett, vagyis gyakorlatilag másfélszeresére nőtt,

az ügyfélbetétek 10%-kal bővültek,

a konszolidált mérlegfőösszeg 11%-os éves növekedéssel meghaladta az 1700 milliárd forintot.

Az egy év alatt – a tőzsdei kibocsátásnak is köszönhetően – több mint duplájára emelkedő saját tőkére vetítve a harmadik negyedéves konszolidált eredmény még mindig 15% feletti tőkearányos megtérülést jelent a banknál.

Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató (címlapképünkön) a gyorsjelentést kommentálva a Portfolio-nak elmondta:

A Gránit Bank egyedi szinten 2025 szeptember végén 16,1 milliárd forint adózás előtti, illetve 14,5 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, amely a bank eddigi történetének legmagasabb három negyedéves profitja.

Hozzátette azt is: a Gránit Bank ugyanezen időszak alatt lényegesen gyorsabban növekedett a szektor átlagához képest, megtartotta költséghatékonysági előnyét, számos új terméket és innovációt vezetett be, a múlt év végétől elérhető end-to-end digitális befektetési szolgáltatásnak köszönhetően a kezelt állomány megközelíti a 260 milliárd forintot, továbbra is kiváló minőségű portfólióval rendelkezik és több területen élesben alkalmazza a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatásait.

A lakossági betétek 29%-kal nőttek az előző év hasonló időszakához képest, szemben a bankszektor 11,1%-os átlagos lakossági betétnövekedésével. A vállalati betétállomány éves szinten 10,2%-kal bővült, a szektor 8,0%-os átlagos növekedését meghaladva. A lakossági hitelportfólió éves összevetésben pedig 27,1%-kal bővült, a piac 12,0%-os növekedését messze meghaladva. A vállalati hitelállomány 46,1%-kal nőtt, szemben a bankszektor 0.7%-os értékével.

Konszolidált szinten a csoport mérlegfőösszege 1.702 milliárd forint, 11,0%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, a saját tőke 68,2%-kal emelkedett, a kezelt vagyon 3.411 milliárd forintos nagyságrendje 13,3%-al magasabb a korábbi év hasonló időszakához képest – emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.”

