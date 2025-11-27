Jönnek az új csalási szabályok, a bankok nagyobb felelősséget kaphatnak

Az EU-tagállamok és az Európai Parlament politikai megállapodásra jutottak egy új szabálycsomagról, amely megerősíti a fogyasztók védelmét a pénzforgalmi szolgáltatásokban az online csalásokkal, a rejtett díjakkal és az adatszivárgásokkal szemben.

Az Európai Parlament közlése szerint az új előírások a bankokra és más pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkoznak, céljuk pedig az ügyfelek hatékonyabb védelme az online visszaélések, a rejtett költségek és az adatszivárgások ellen.

A csomag

felelőssé tenné a pénzforgalmi szolgáltatókat az ügyfelek veszteségeinek megtérítéséért, ha nem vezetnek be megfelelő csalásmegelőző mechanizmusokat.

Emellett előírná a gyanús tranzakciók ideiglenes befagyasztását.

Az online platformoknak kötelességük lenne eltávolítani a csaló hirdetéseket. Ha ezt elmulasztják, viselniük kellene a bankok által az érintett ügyfeleknek kifizetett kártalanítás költségeit.

A jogszabály egyértelműsítené a fizetési díjakat, javítaná a készpénzhez való hozzáférést a vidéki térségekben, és megkönnyítené a fizetési szolgáltatók számára a banki információkhoz való hozzáférést.

A bankoknak biztosítaniuk kellene az élő ügyfélszolgálat elérhetőségét, és nem korlátozhatnák az ügyintézést kizárólag chatbotokra. A szabályok hatályba lépéséhez az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak még formálisan is jóvá kell hagyniuk az intézkedéseket.

Forrás: Reuters

