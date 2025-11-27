Drasztikus tilalom jön Görögországban

Az új szabályozás egyszerűsíti az eljárásokat, egységesíti a dokumentációt, és szigorúbb feltételeket szab az ingatlanbefektetésekre. Thanos Plevris miniszter szerint a cél egy átlátható, egységes és funkcionális, ugyanakkor ellenőrzött keretrendszer kialakítása, amely több befektetést vonz az országba.

A legjelentősebb változás, hogy az új befektetők számára

megtiltják a lakások kizárólag Airbnb vagy rövid távú bérbeadás céljából történő vásárlását.

Ez az intézkedés a lakásokat a hosszú távú bérleti piacra kívánja visszaterelni, növelve a lakhatási lehetőségeket és csökkentve az árnyomást.

A befektetés mostantól csak időmegosztásos bérletekre és hosszú távú (öt éven túli) szerződésekre korlátozódik integrált turisztikai komplexumokon belül. Kormányzati források szerint szükséges volt megállítani a lakáspiacra nehezedő nyomást, amelyet a lakásokat a piacról kivonó befektetések okoztak.

Ösztönzik a régi épületek hasznosítását

Az új program hangsúlyt fektet a használaton kívüli épületállomány hasznosítására, ösztönzőket kínálva régi ipari épületek és gyárak modern lakóhelyekké vagy vegyes használatú terekkel való átalakítására. A használatváltoztatási engedély megszerzéséhez a befektetőknek igazolniuk kell, hogy az épület az elmúlt öt évben nem működött ipari létesítményként.

Támogatják a védett műemlék ingatlanokba történő befektetéseket

Az Arany Vízum jogosultságához műszaki jelentés szükséges, amely igazolja az átfogó felújítási vagy újjáépítési munkálatok befejezését, támogatva a történelmi épületek és az építészeti örökség felélesztését.

A bürokrácia csökkentése mellett a keretrendszer jelentősen megerősíti az ellenőrzéseket a visszaélések megelőzése érdekében. Minden befektetési típus most közös dokumentációs rendszert használ, és a kérelmek elektronikusan is benyújthatók. A követelmények között szerepel egy magán biztosítási kötvény, 2000 eurós elektronikus díj és 180 eurós konzuli díj.

