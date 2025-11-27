Drasztikus tilalom jön Görögországban

Az új szabályozás egyszerűsíti az eljárásokat, egységesíti a dokumentációt, és szigorúbb feltételeket szab az ingatlanbefektetésekre. Thanos Plevris miniszter szerint a cél egy átlátható, egységes és funkcionális, ugyanakkor ellenőrzött keretrendszer kialakítása, amely több befektetést vonz az országba.
A legjelentősebb változás, hogy az új befektetők számára
megtiltják a lakások kizárólag Airbnb vagy rövid távú bérbeadás céljából történő vásárlását.
Ez az intézkedés a lakásokat a hosszú távú bérleti piacra kívánja visszaterelni, növelve a lakhatási lehetőségeket és csökkentve az árnyomást.
A befektetés mostantól csak időmegosztásos bérletekre és hosszú távú (öt éven túli) szerződésekre korlátozódik integrált turisztikai komplexumokon belül. Kormányzati források szerint szükséges volt megállítani a lakáspiacra nehezedő nyomást, amelyet a lakásokat a piacról kivonó befektetések okoztak.
Ösztönzik a régi épületek hasznosítását
Az új program hangsúlyt fektet a használaton kívüli épületállomány hasznosítására, ösztönzőket kínálva régi ipari épületek és gyárak modern lakóhelyekké vagy vegyes használatú terekkel való átalakítására. A használatváltoztatási engedély megszerzéséhez a befektetőknek igazolniuk kell, hogy az épület az elmúlt öt évben nem működött ipari létesítményként.
Támogatják a védett műemlék ingatlanokba történő befektetéseket
Az Arany Vízum jogosultságához műszaki jelentés szükséges, amely igazolja az átfogó felújítási vagy újjáépítési munkálatok befejezését, támogatva a történelmi épületek és az építészeti örökség felélesztését.
A bürokrácia csökkentése mellett a keretrendszer jelentősen megerősíti az ellenőrzéseket a visszaélések megelőzése érdekében. Minden befektetési típus most közös dokumentációs rendszert használ, és a kérelmek elektronikusan is benyújthatók. A követelmények között szerepel egy magán biztosítási kötvény, 2000 eurós elektronikus díj és 180 eurós konzuli díj.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elmondta Vlagyimir Putyin, mi lesz, ha Ukrajna nem adja át az egész Donbaszt Oroszországnak
Az orosz hadsereg biztosan nem fog leállni.
Hajnali fagyok és köd jöhet a következő napokban, de hamarosan érkezik az enyhülés
Ekkor érkezik az enyhébb időjárás.
Londoni központból célozza meg Európát a kínai energiaóriás
Nagyok a célok.
Eldöntötte Vlagyimir Putyin, milyen sorsot szán Európának – Ezt hajlandó írásban is garantálni
Válaszolt európai vezetők legnagyobb aggályára.
Kiderült, miért nem változtattak a kamaton: fontos információkra várnak a döntéshozók decemberig
Nyilvánossá vált az EKB döntésének háttere.
Drasztikus lépés Európában: újfajta katonai szolgálatot vezetnek be
Az egyre növekvő kockázatokra válaszolva.
Váratlanul bedobott Putyin egy elképesztő követelést: most aztán borulnak a béketárgyalások?
Putyin nem dobta vissza a béketervet, de új feltételeket szabott.
A CIA-nak dolgozott az afgán gyanúsított – Új részletek derültek ki a Fehér Háznál történt támadásról
A két katona állapota továbbra is kritikus.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.