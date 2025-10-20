Sötét ügybe keveredett a legnagyobb francia bank, nagyot esett a részvényárfolyama

A BNP Paribas papírjai hétfőn 10 százalékos mínuszban is voltak, jelenleg pedig több mint 7%-os esést mutatnak, miután egy amerikai esküdtszék úgy találta, a francia bank amerikai szankciókat sértett ügyleteivel, hozzájárulva a szudáni kormány által elkövetett népirtásokhoz - írja a Reuters.

Egy manhattani szövetségi esküdtszék pénteken 20,5 millió dollár megfizetésére kötelezte a BNP Paribast három szudáni felperes javára, akik Omar el-Besír volt elnök uralma alatt elkövetett jogsértésekről tettek tanúvallomást.

A három, ma már az Egyesült Államokban élő felperes ügyvédei szerint az ítélet utat nyithat több mint 20 ezer,

az Egyesült Államokban tartózkodó menekült számára, hogy akár milliárdos nagyságrendű kártérítést követeljenek a francia banktól.

A Reutersnek nyilatkozó kereskedő úgy véli, a további igények lehetősége áll a hétfői árfolyamesés hátterében, amivel a mai kereskedés 2023 márciusa óta a legrosszabb napnak ígérkezik a bankrészvény piacán.

A BNP Paribas hétfői közleménye szerint a bank fellebbez, az ítélet álláspontjuk szerint nem alapoz meg további követeléseket. Úgy vélik, az egyértelműen téves is, és figyelmen kívül hagyott fontos bizonyítékokat, amelyeket a pénzintézet nem mutathatott be. Hangsúlyozták, hogy a verdikt kizárólag e három felperesre vonatkozik, nem bír tágabb alkalmazhatósággal; szerintük bármiféle kiterjesztés szükségszerűen téves, ahogyan a lehetséges egyezséggel kapcsolatos találgatás is.

Az árfolyamot az is nyomás alá helyezte, hogy az S&P Global pénteken váratlanul leminősítette Franciaország hitelbesorolását. A Société Générale részvényei 1,5 százalékot is gyengültek, jelenleg 0,5%-os mínuszban vannak.

