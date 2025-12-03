Hónapokon belül elindul a CATL debreceni akkumulátorgyára

A CATL Debrecen cellagyára készen áll az indulásra, éves 40 GWh-s kapacitását már teljes egészében lekötötték meglévő ügyfelei. A vállalat folyamatosan bővíti munkatársi gárdáját, 2026 első negyedévére 1500 fős létszámot tervez - derült ki a cég sajtóközleményéből.

A CATL Debrecen fontos mérföldkőhöz érkezik:

az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben.

A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is.

A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben: a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak, amelyek több mint 30 ezer elektromos autóba szereltek.

A CATL debreceni üzeme kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában: az első debreceni cellagyár éves kapacitása 40 GWh lesz.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

A CATL Debrecen több mint két éve kezdett intenzív toborzásba, amelynek köszönhetően a foglalkoztatottak létszáma hamarosan meghaladja az 1000 főt. A 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányok már feltöltötték a nyitott pozíciók kétharmadát.

Címlapkép forrása: Portfolio