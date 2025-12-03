  • Megjelenítés
Hónapokon belül elindul a CATL debreceni akkumulátorgyára
Üzlet

Hónapokon belül elindul a CATL debreceni akkumulátorgyára

Portfolio
A CATL Debrecen cellagyára készen áll az indulásra, éves 40 GWh-s kapacitását már teljes egészében lekötötték meglévő ügyfelei. A vállalat folyamatosan bővíti munkatársi gárdáját, 2026 első negyedévére 1500 fős létszámot tervez - derült ki a cég sajtóközleményéből.

A CATL Debrecen fontos mérföldkőhöz érkezik:

az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben.

A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is.

A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben: a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak, amelyek több mint 30 ezer elektromos autóba szereltek.

Még több Üzlet

Folytatódik a küzdelem a tőzsdéken

Meglepő fordulat az AI-piacon: a Microsoft állítólag nehezen tudja eladni a mesterséges intelligenciát

Szent föld alatt rejlik a gigantikus rézkincs

A CATL debreceni üzeme kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában: az első debreceni cellagyár éves kapacitása 40 GWh lesz.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

A CATL Debrecen több mint két éve kezdett intenzív toborzásba, amelynek köszönhetően a foglalkoztatottak létszáma hamarosan meghaladja az 1000 főt. A 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányok már feltöltötték a nyitott pozíciók kétharmadát.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Emelkedett Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility