  • Megjelenítés
Alig egy hónappal az euróbevezetés előtt bukhat meg a bolgár kormány
Globál

Alig egy hónappal az euróbevezetés előtt bukhat meg a bolgár kormány

MTI
|
Portfolio
Rumen Radev bolgár államfő a 2026-os költségvetés elleni tömegtüntetések után lemondásra szólította fel Roszen Zseljazkov miniszterelnök kisebbségi kabinetjét.

A bolgár kormány kedden visszavonta a jövő évre bejelentett költségvetési tervezetet, miután országszerte tiltakoztak a magasabb kiadások finanszírozására tervezett adóemelések ellen.

Ezen büdzsé lett volna az első, euróban összeállított költségvetés, közvetlenül az előtt, hogy az EU-tagállam január 1-jén bevezetné a közös valutát.

Kapcsolódó cikkünk

Jövőre újra bővülhet az eurózóna: búcsú a bolgár levától

Megszületett a hivatalos döntés: jövőre még egy országban fizetnek euróval

Mit tud Bulgária, amit Magyarország nem? Így lehet végigmenni az euróbevezetés rögös útján

Az euróbevezetés sötét oldala: mindenkinek ilyen nagy árat kell fizetnie?

A remény rabjai: valóban elhozza a kánaánt az euró bevezetése?

A költségvetési válság a balkáni ország politikai instabilitásának újabb jele.

Az elmúlt négy évben Bulgáriában hét választást tartottak, miután sorra omlottak össze a gyenge koalíciók. A legutóbbi voksolás 2024 októberében volt, a parlament pedig csak januárban hagyta jóvá a kabinetet, hosszas egyeztetések után.

Még több Globál

Fordult a kocka: Amerika az ősellensége sztárfegyverét fordíthatja a nagy riválisa ellen

Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Itt a drámai jelentés: valóságos katasztrófával kell szembenéznie Ukrajnának

Radev az állami BNT csatornán sugárzott keddi országos beszédében úgy fogalmazott:

Bulgáriának valódi változásra van szüksége, amely elhozza a jogállamiságot és helyreállítja az államiságot, ezt pedig a jelenlegi kormánykoalíció nem tudja megvalósítani.

Hozzátette, a hétfői tüntetések megmutatták, hogy a kormány nem felelt meg az emberek elvárásainak, ezért azonnal távoznia kell.

Az előrehozott választás az egyetlen kiút.

Bulgária, az Európai Unió legszegényebb tagja és a legkorruptabbak közé sorolt állama, politikai stabilitásra szorul a forráslehívások felgyorsításához és leromlott infrastruktúrájának fejlesztéséhez.

Radev független jelöltként tölti második elnöki ciklusát; posztja többnyire ceremoniális, ugyanakkor évek óta bírálja a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt által vezetett kormányt, korrupcióval vádolva azt.

Az ellenzéki Folytatjuk a Változást–Demokratikus Bulgária (PP–DB) a Reutersnek közölte: pénteken bizalmatlansági indítványt nyújt be a kabinet ellen, és jövő hétre újabb tüntetést szervez, amikor várakozásai szerint a parlament napirendre tűzi a kezdeményezést. Ez a hatodik bizalmatlansági szavazás lenne a kormány januári hivatalba lépése óta.

A kormányzó koalíció elutasította a lemondásra szólító felhívásokat. Bojko Boriszov, a kormánypárt GERB elnöke arra figyelmeztetett, hogy egy lemondás "káoszt" idézhetne elő, és az euró bevezetése után elszabaduló árakhoz vezethetne. A kormány nem reagált a Reuters megkereséseire.

Bulgáriában ugyanakkor nemcsak a költségvetés helyzetét övezik politikai viták, hanem az euróbevezetést is. A döntés társadalmi támogatottsága idén nyárra történelmi mélypontra zuhant,

Radev államelnök pedig már számos alkalommal próbálta késleltetni a folyamatot.

Ennek egyik fejezete zajlott le ma is a bolgár parlamentben: a képviselők megvizsgálták, majd elutasították a Radev által benyújtott népszavazási indítványt az euró bevezetéséről. Az államfő javaslatát a 240 tagú parlament jelen lévő képviselői közül 81-en támogatták, 135-en ellenezték, négyen tartózkodtak.

Forrás: Reuters, MTI

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Bejelentette Trump: vége van – Amerika többé nem pénzeli Ukrajnát, együtt dolgoznak Oroszországgal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility