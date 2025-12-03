Alig egy hónappal az euróbevezetés előtt bukhat meg a bolgár kormány

Rumen Radev bolgár államfő a 2026-os költségvetés elleni tömegtüntetések után lemondásra szólította fel Roszen Zseljazkov miniszterelnök kisebbségi kabinetjét.

A bolgár kormány kedden visszavonta a jövő évre bejelentett költségvetési tervezetet, miután országszerte tiltakoztak a magasabb kiadások finanszírozására tervezett adóemelések ellen.

Ezen büdzsé lett volna az első, euróban összeállított költségvetés, közvetlenül az előtt, hogy az EU-tagállam január 1-jén bevezetné a közös valutát.

A költségvetési válság a balkáni ország politikai instabilitásának újabb jele.

Az elmúlt négy évben Bulgáriában hét választást tartottak, miután sorra omlottak össze a gyenge koalíciók. A legutóbbi voksolás 2024 októberében volt, a parlament pedig csak januárban hagyta jóvá a kabinetet, hosszas egyeztetések után.

Radev az állami BNT csatornán sugárzott keddi országos beszédében úgy fogalmazott:

Bulgáriának valódi változásra van szüksége, amely elhozza a jogállamiságot és helyreállítja az államiságot, ezt pedig a jelenlegi kormánykoalíció nem tudja megvalósítani.

Hozzátette, a hétfői tüntetések megmutatták, hogy a kormány nem felelt meg az emberek elvárásainak, ezért azonnal távoznia kell.

Az előrehozott választás az egyetlen kiút.

Bulgária, az Európai Unió legszegényebb tagja és a legkorruptabbak közé sorolt állama, politikai stabilitásra szorul a forráslehívások felgyorsításához és leromlott infrastruktúrájának fejlesztéséhez.

Radev független jelöltként tölti második elnöki ciklusát; posztja többnyire ceremoniális, ugyanakkor évek óta bírálja a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt által vezetett kormányt, korrupcióval vádolva azt.

Az ellenzéki Folytatjuk a Változást–Demokratikus Bulgária (PP–DB) a Reutersnek közölte: pénteken bizalmatlansági indítványt nyújt be a kabinet ellen, és jövő hétre újabb tüntetést szervez, amikor várakozásai szerint a parlament napirendre tűzi a kezdeményezést. Ez a hatodik bizalmatlansági szavazás lenne a kormány januári hivatalba lépése óta.

A kormányzó koalíció elutasította a lemondásra szólító felhívásokat. Bojko Boriszov, a kormánypárt GERB elnöke arra figyelmeztetett, hogy egy lemondás "káoszt" idézhetne elő, és az euró bevezetése után elszabaduló árakhoz vezethetne. A kormány nem reagált a Reuters megkereséseire.

Bulgáriában ugyanakkor nemcsak a költségvetés helyzetét övezik politikai viták, hanem az euróbevezetést is. A döntés társadalmi támogatottsága idén nyárra történelmi mélypontra zuhant,

Radev államelnök pedig már számos alkalommal próbálta késleltetni a folyamatot.

Ennek egyik fejezete zajlott le ma is a bolgár parlamentben: a képviselők megvizsgálták, majd elutasították a Radev által benyújtott népszavazási indítványt az euró bevezetéséről. Az államfő javaslatát a 240 tagú parlament jelen lévő képviselői közül 81-en támogatták, 135-en ellenezték, négyen tartózkodtak.

Forrás: Reuters, MTI

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images