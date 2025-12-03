Folytatódik a küzdelem a tőzsdéken

Él és virul az amerikai szolgáltatószektor
A vártnál erősebb az amerikai szolgáltatószektor, miközben a foglalkoztatottsági kilátások javultak és az árnyomás is csökkent. A legjobb kombináció a gazdaság és az amerikai jegybank számára is.
Iránykeresés az USA-ban
Vegyesen indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,1 százalékot emelkedett, az S&P 500 0,1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,4 százalékos mínuszban van. A nyitás előtt még emelkedést vetítettek előre a határidős indexek, azonban a Microsoft felől érkező hírek elrontották a hangulatot a tech szektor körül. A The Information arról számolt be, hogy a vállalat csökkenti az AI-hoz kapcsolódó szoftverértékesítési kvótákat, amire a Microsoft árfolyama több mint 2 százalékot esett.
Fontos makroadat is érkezett a nyitás előtt: a vártnál sokkal rosszabb lett az ADP foglalkoztatottsági adata, ami tovább erősített a decemberi kamatvágással kapcsolatos várakozásokat.
Borús előrejelzés érkezett, beszakadt a Hugo Boss árfolyama
A Hugo Boss részvényei szerdán 11 százalékot estek. A zuhanást az váltotta ki, hogy a nehézségekkel küzdő német divatmárka figyelmeztetett: jövőre bevétele és nyeresége is csökkenhet, miközben stratégiai újratervezésbe kezd.
Nagy bajok vannak a tengerentúlon
Milliárdos sajátrészvény-visszavásárlást tervez a következő egy évben az Opus
Több mint 4 millió darab sajátrészvényt vásárolt az Opus a nyár eleje óta, és még jelentős források állnak rendelkezésre erre a célra. Venni kell a részvényeket Vida József, az Opus Global Nyrt. igazgatóságának elnöke szerint, aki a Budapest Economic Forum 2025 konferencián beszélt erről, és a vállalat helyzetéről.
Megjött a figyelmeztetés: sokkoló összeomlás közeleg
Ismét a szakadék szélén táncol a világ pénzügyi rendszere – mutat rá véleménycikkében a Financial Times vezető közgazdasági publicistája. Martin Wolf szerint komolyan kell venni a növekvő fiskális és pénzügyi kockázatokra figyelmeztető jelzéseket, máskülönben a 2008-as pénzügyi válságot idéző piaci összeomlás alakulhat ki, és legvégső esetben az államok pénzügyi stabilitása is megremeghet.
Zuhan a Starlink európai riválisa: a japán befektetőóriás milliós nagyságrendben adott el részvényeket
A SoftBank részesedéscsökkentése nyomán 7,2 százalékot esett az Eutelsat részvényeinek árfolyama - írta meg a Cnbc.
Kis emelkedés
Továbbra is mérsékelt emelkedés látszik az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékos, a CAC 0,2 százalékos pluszban van, míg a FTSE 100 0,2 százalékot esett. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,3 százalékos pluszban van.
A magyar piac relatív felülteljesítése eközben valamelyest elolvadt, a BUX mostanra mindössze 0,3 százalékos emelkedést mutat. A blue chipek vegyesen teljesítenek, az OTP 0,8 százalékot, a Mol 0,3 százalékot emelkedett, miközben a a Richter 0,1 százalékot, a Magyar Telekom pedig 0,5 százalékot esett.
Bepörgött a shoppingszezon a Zara anyacégénél, tépik a részvényt
Jelentősen nőtt az Inditex bevétele novemberben, ezzel erősen indította a kulcsfontosságú negyedik negyedévet. A cégráadásul az előző negyedévre vonatkozóan is a várakozások meghaladó számokat közölt, a részvényárfolyam pedig kilőtt a bejelentés után.
Óvatos emelkedés Európában
Kis emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékot emelkedett, a CAC 0,1 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig stagnál. A milánói börze 0,5 százalékot, a spanyol piac pedig 0,9 százalékot emelkedett.
Jó hangulatban indul a nap a magyar tőzsdén
Elkezdett kedvezőre fordulni a nemzetközi hangulat az elmúlt napokban tapasztalt volatilitás után, amivel párhuzamosan a magyar tőzsde is emelkedik.
Értékének közel felét elvesztette tegnap Trumpék kriptós cége
A Trump-családhoz köthető American Bitcoin részvénye kedden egy ponton 50 százalékos mínuszban volt a zárolt papírok felszabadulása után, miután a lockup lejárata eladási hullámot és a kereskedés többszöri felfüggesztését váltott ki - jelentette a Bloomberg.
Élesedik a verseny, új AI-chippel támad az Amazon
Az AWS (Amazon Web Services) kedden elérhetővé tette Trainium3 nevű AI-chipjét, felgyorsítva az Amazon chipoffenzíváját az Nvidia és a Google ellen; a cég a Nova-modellcsaládot is frissítette - közölte a Bloomberg.
A Prada megvette a Versacét
A Prada 1,38 milliárd dollárért felvásárolta a Versacét, így két meghatározó olasz luxusdivatház kerül egy kézbe - írta a BBC.
Történelmi IPO közeleg: megelőzheti a ChatGPT fejlesztőjét az egyik legnagyobb riválisa
Az Anthropic a Wilson Sonsini ügyvédi irodát választotta IPO-jának előkészítésére, miközben egy új magántőke-befektetési körről is tárgyal, amely akár 300 milliárd dollár feletti értékelést adhat a cégnek - számolt be a Financial Times.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,45 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,25 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,49 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,27 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,24 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,27 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon az MNB teszi közzé a hitelintézetek mérlegére vonatkozó friss adatát, ami azonban vélhetően nem vált majd ki komoly piaci hatást. Magyar szempontból is fontosabb lehet ennél az amerikai munkaerőpiac novemberi adata és a szolgáltatások konjunktúraindexe a tengerentúlon.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 42,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 59,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 474,46
|0,4%
|0,8%
|-0,2%
|11,6%
|6,0%
|58,9%
|S&P 500
|6 829,37
|0,2%
|0,9%
|-0,2%
|16,1%
|12,9%
|86,1%
|Nasdaq
|25 555,86
|0,8%
|2,1%
|-1,2%
|21,6%
|20,7%
|105,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 303,45
|0,0%
|1,3%
|-5,9%
|23,6%
|28,0%
|84,0%
|Hang Seng
|26 095,05
|0,2%
|0,8%
|0,7%
|30,1%
|33,5%
|-1,6%
|CSI 300
|4 554,33
|-0,5%
|1,4%
|-1,9%
|15,7%
|15,4%
|-10,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 710,86
|0,5%
|1,0%
|-1,0%
|19,1%
|18,9%
|78,1%
|CAC
|8 074,61
|-0,3%
|0,6%
|-0,6%
|9,4%
|11,6%
|44,6%
|FTSE
|9 701,8
|0,0%
|1,0%
|-0,2%
|18,7%
|16,7%
|50,1%
|FTSE MIB
|43 354,83
|0,2%
|1,5%
|0,4%
|26,8%
|29,5%
|97,3%
|IBEX
|16 473,1
|0,5%
|2,1%
|2,7%
|42,1%
|40,4%
|100,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 816,1
|-0,5%
|1,1%
|2,3%
|38,4%
|40,4%
|180,2%
|ATX
|5 071,68
|0,5%
|2,5%
|5,5%
|38,5%
|43,5%
|94,5%
|PX
|2 510,12
|0,8%
|1,2%
|4,7%
|42,6%
|47,2%
|161,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 390
|-1,0%
|2,1%
|7,2%
|58,6%
|62,1%
|185,6%
|Mol
|2 950
|-1,0%
|0,9%
|-0,3%
|8,1%
|12,0%
|44,9%
|Richter
|9 700
|0,9%
|-1,0%
|-6,5%
|-6,7%
|-9,3%
|33,9%
|Magyar Telekom
|1 760
|-0,3%
|-0,3%
|-0,2%
|38,1%
|41,9%
|360,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,81
|-1,1%
|1,0%
|-4,8%
|-18,8%
|-14,0%
|29,9%
|Brent
|62,51
|-1,1%
|-0,1%
|-4,0%
|-16,4%
|-13,0%
|29,3%
|Arany
|4 177,53
|-1,4%
|1,1%
|5,0%
|59,1%
|58,3%
|128,6%
|Devizák
|EURHUF
|380,8250
|0,0%
|-0,3%
|-1,8%
|-7,4%
|-8,2%
|5,9%
|USDHUF
|328,1136
|0,2%
|-0,7%
|-2,4%
|-17,4%
|-17,2%
|10,2%
|GBPHUF
|432,8149
|-0,2%
|-0,5%
|-2,2%
|-13,0%
|-13,4%
|9,2%
|EURUSD
|1,1607
|-0,2%
|0,4%
|0,6%
|12,1%
|10,9%
|-3,9%
|USDJPY
|155,1
|0,0%
|-0,7%
|0,7%
|-1,3%
|3,5%
|48,3%
|GBPUSD
|1,3203
|-0,4%
|0,2%
|0,5%
|5,4%
|4,5%
|-0,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 300
|5,8%
|4,5%
|-16,7%
|-3,3%
|-4,8%
|374,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|-0,2%
|2,1%
|-0,2%
|-11,1%
|-2,9%
|329,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,71
|0,0%
|3,1%
|4,5%
|14,8%
|33,3%
|-622,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,04
|0,0%
|-1,1%
|2,3%
|6,3%
|9,3%
|210,1%
