Nagy változtatásokat javasol az EKB a bankok tőkekövetelményeinél

Az Európai Központi Bank a bankok tőkepuffer-szabályainak egyszerűsítését javasolja – közölte a Reutersszel két, a terveket ismerő forrás. A lépéssel a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett, mára túlságosan bonyolulttá vált szabályozás egy részét vágnák vissza.

Luis de Guindos, az EKB alelnöke csütörtökön mutatja be az intézkedéscsomagot. Ennek

célja nem a tőkekövetelmények lazítása, hanem a különféle követelmények számának csökkentése.

Ez óvatosabb megközelítés annál, mint amit a brit és az amerikai felügyeletek az utóbbi időben alkalmaztak, és csalódást okozhat a nagyobb könnyítésekben bízó bankároknak.

A javaslatok – amelyek az uniós tagállamok közötti kompromisszum eredményei – összevonnák a rendszerkockázati puffert és az anticiklikus tőkepuffert. Ez a két követelmény jelenleg külön-külön, nemzeti hatáskörben meghatározott elem.

A két puffert az EU a 2007–2008-as válságot követő reformcsomag részeként vezette be, hogy megelőzze a bankrendszer újabb megingását. Sok bankár szerint azonban a szabályok túl bonyolultak, és hátrányos helyzetbe hozzák az európai pénzintézeteket amerikai versenytársaikkal szemben – különösen most, hogy a Trump-kormányzat átfogó deregulációba kezdett.

Az amerikai szabályozók nemrég megszüntették a tőkeáttételes hitelezést korlátozó iránymutatásokat. A Bank of England pedig a válság óta először csökkentette a bankoktól elvárt tőkeszintet, a hitelezés és a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében.

Az EKB hónapok óta dolgozó munkacsoportja azt javasolja, hogy

a tőkekövetelményeket két nagy csoportra szűkítsék:

olyan pufferekre, amelyeket válsághelyzetben fel lehet szabadítani, illetve

olyanokra, amelyeket a bankoknak folyamatosan tartaniuk kell.

Emellett felülvizsgálnák a kisebb hitelintézetekre vonatkozó előírásokat, és egységesítenék a felügyeleteknek, a válságkezelő hatóságoknak és a statisztikai hivataloknak küldött adatszolgáltatást.

Az egyszerűsítés elsősorban a szabályok közötti átfedések megszüntetésére irányul; az összesített tőkekövetelmények csökkentésére ugyanakkor nincs valódi szándék – mondta egy harmadik, az EKB gondolkodását ismerő forrás.

A javaslatok egyes pontjai a tagállamok közötti konszenzus hiányát is tükrözik. Franciaország a hét legnagyobb európai bank – köztük négy francia intézmény – veszteségelnyelő képességével kapcsolatos követelmények egyszerűsítését szorgalmazta. Németország ezzel szemben a kisebb bankok enyhébb megítélését szerette volna elérni. Egyik álláspont sem kapott kellő támogatást, így a jelentésben végül csak lehetséges opcióként jelennek meg ezek.

