Döntött a felügyelet: lazítják a bankok tőkeáttételi követelményét az USA-ban

Az amerikai bankfelügyelet véglegesítette a tőkeáttételi követelmények enyhítését, így a bankok
kevesebb tőkét tarthatnak pufferként az alacsony kockázatú eszközeik után.
Az FDIC elfogadta az úgynevezett "enhanced supplementary leverage ratio" végleges előírásait, és várható, hogy a júniusban előterjesztett csomagot más felügyeletek is jóváhagyják.
Az FDIC munkatársainak feljegyzése szerint az új szabályok összességében 13 milliárd dollárral, vagyis kevesebb mint 2%-kal csökkentik a nagy, globális bankok tőkéjét. Ugyanakkor e bankcsoportok intézményi leányvállalatainál a tőkekövetelmények átlagosan 27%-kal, mintegy 213 milliárd dollárral esnek. A tisztviselők hangsúlyozták, hogy a lazítás nem teszi lehetővé a részvényesi kifizetések növelését, mert a holdingtársasági szintet továbbra is más tőkekövetelmények korlátozzák.
A bankoknak legkésőbb április 1-jéig kell megfelelniük az új sztenderdnek, de önkéntesen már 2026 elejétől is alkalmazhatják az előírásokat.
A lépés a pénzügyi válság után bevezetett szigorítások enyhítésének egyik első állomása.
A Trump-adminisztráció a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében a szabályozás karcsúsítását szorgalmazza. A felügyeleti tisztviselők szerint a jelenlegi előírások túlzottan megterhelők, és visszafoghatják a banki tevékenységeket, például a hitelezést. A kritikusok viszont úgy vélik, hogy a biztosítékok lazítása növeli a pénzintézetek kockázatát, és nem indokolt.
A végleges szabály nagyobbrészt követi a korábbi javaslatot. A tőkekövetelményeket úgy alakítja, hogy azok tükrözzék az egyes bankok globális pénzügyi rendszerben betöltött szerepének nagyságát. A bankok azzal érveltek, hogy a kockázattól független, "vak" tőkeáttételi mutató eredetileg védőhálónak készült, de a kormányzati kötvényállomány gyors növekedése miatt az utóbbi években egyre inkább korlátozóvá vált.
Egyes kormányzati tisztviselők attól tartottak, hogy a túl szigorú előírások eltántoríthatják a nagybankokat a kötvénypiaci kereskedéstől, különösen stresszhelyzetekben.
Az FDIC egy olyan javaslatot is elfogadott, amely a kisebb bankok tőkeáttételi követelményeit csökkentené: a
10 milliárd dollárnál kisebb mérlegfőösszegű intézményekre vonatkozó közösségi banki tőkeáttételi ráta 9%-ról 8%-ra mérséklődne.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
