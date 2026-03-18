Idén még nem voltak ilyen drágák a jelzáloghitelek Amerikában

Az Egyesült Államokban december óta a legmagasabbra emelkedett a 30 éves jelzáloghitelek kamata a március 13-án végződött héten - derült ki az amerikai jelzáloghitelező bankok szövetsége (Mortgage Bankers Association of America - MBA) adataiból.

Az MBA által közzétett adatok szerint a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata

6,30 százalékra, tavaly december vége óta a legmagasabb szintre emelkedett

a múlt héten az előző heti 6,19 százalékról, miután az azt megelőző két héten 6,09 százalékon, 2022 szeptember eleje óta a legalacsonyabb szinten állt.

Egy évvel ezelőtt 6,72 százalékon állt a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata. A jelzáloghitel-igénylések száma heti szinten 10,9 százalékkal csökkent az előző heti 3,2 százalékos bővülést követően.

Az MBA szezonálisan kiigazított adatai szerint a lakáshitel-refinanszírozás kérelmek száma heti összevetésben 19 százalékkal esett, éves szinten ugyanakkor 69 százalékkal emelkedett. A jelentős mértékű százalékos változás oka elsősorban az alacsony bázis. A már meglévő jelzáloghitellel rendelkező lakástulajdonosok közül sokan 5 százalék alatti kamattal vettek fel hitelt, ami erőteljesen visszavetette a refinanszírozási tevékenységet a magas kamatkörnyezetben; azonban akik az elmúlt három évben vettek fel jelzáloghitelt, azok közül jelenleg sokaknak előnyt jelenthet a lakáshitel-refinanszírozás.

A lakáshitel-refinanszírozási kérelmek az összes jelzáloghitel-igénylés 52,3 százalékát tették ki

a múlt héten, szemben az előző heti 57,8 százalékkal.

Az Egyesült Államokban a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata 2023. október végén 2000 szeptembere óta a legmagasabb szinten, több mint 23 éves csúcson, 7,90 százalékon állt.

