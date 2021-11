Mibe teszik a pénzüket a leggazdagabb magyarok 2022-ben?

Az idei évben a hazai prémium banki piac folytatta a privátbanki piacot messze meghaladó bővülését, és idén év végére a szektor teljes kezelt vagyona jelentősen meghaladhatja a 6 ezer milliárd forintos szintet - mondta a Portfolio-nak Szabó Sándor, az SPB Befektetési Zrt. prémium banking igazgatója és igazgatósági tagja. A szakember szerint népszerűek az ESG-befektetések, de a kiberbiztonságba is sokan fognak fektetni 2022-ben.

Mennyire lehetett megfigyelni jelentősebb vagyonfelhalmozást az utóbbi másfél évben a prémium banki ügyfelek körében Magyarországon?

A koronavírus-járvány okozta válság átmenetileg természetesen a prémium banki ügyfeleket is érintette. A pandémia európai berobbanását követően, a piacok történelmi mértékű összeomlása után azonban tavaly tavasszal viszonylag gyors volt a pénz- és tőkepiacok felépülése, amely még a reálgazdaság magához térését is megelőzte, így az elmúlt másfél évben – a privátbanki szegmenshez hasonlóan – a prémium banki területen sem láthattunk jelentős negatív hatásokat.

Ennek köszönhetően 2021-ben a hazai prémium banki piac folytatta a privátbanki piacot messze meghaladó bővülését,

és idén év végére a szektor teljes kezelt vagyona jelentősen meghaladhatja a 6 ezer milliárd forintos szintet, így már csak egy hajszál választja majd el a privátbanki szegmens mintegy 7 ezer milliárdos vagyonától.

Persze a prémium banki piac növekedési üteme nem ok nélküli: míg ugyanis a privátbanki piac esetében már egy érett piacról beszélhetünk, ahol a nagyjából 100 százalékos penetrációnak köszönhetően elsősorban a meglévő ügyfelek vagyongyarapodása hajtja a növekedést, addig a prémium szegmens esetében még jelentős számú új ügyfelet tudnak elérni a piaci szereplők, és vannak új szegmensek is, amelyek a dinamikus növekedést támogatják.

És mi a várakozás, mennyire maradhatnak meg tartósan az egyes prémium banki ügyfélszámlákon felhalmozott extra megtakarítások? Vagy a fogyasztás beindulásával ennek búcsút is lehet inteni?

A prémium ügyfeleknél jellemző, hogy a korábban tervezett nagyobb beruházásokat, például az ingatlanvásárlásokat elhalasztották a Covid miatt, és azt valószínűsítjük, hogy ezeket majd 2022-ben fogják pótolni az ügyfelek. Tehát a piac egészét tekintve az elhalasztott beruházások miatt előfordulhat kisebb vagyonkiáramlás – vagy inkább a növekedés dinamikájában némi visszaesés – jövőre, azonban semmiképp sem gondolom, hogy a prémium szegmens egésze jelentős csökkenést produkálna az eddig látottakhoz képest 2022-ben.

Tehát abszolút optimista vagyok a hazai prémium banki piac kilátásait tekintve, úgy gondolom, hogy a következő években fenntartható lesz az elmúlt időszakban látott kétszámjegyű bővülés.

Az SPB prémium üzletágától pedig a piaci szint felülteljesítését várom 2022-ben is. Terveink szerint a vagyonnövekedés legalább kétharmadát az új beáramlás adja majd, azonban a hozamainknak köszönhetően a meglévő ügyfeleink számlái is jelentős mértékben gyarapodhatnak jövőre is.

Melyek most a legkeresettebb papírok, iparágak, szektorok, eszközök a prémium ügyfelek körében?

A prémium üzletág befektetési stratégiájának fundamentumát a tavaly bevezetett, úgynevezett célportfóliós rendszerünk adja, amelynek lényege, hogy amellett, hogy a globális részvény- és kötvénypiacokon aktívak vagyunk, különböző, a befektetők által keresett sztorikra építünk fel tematikus portfóliókat.

Legnépszerűbb ezek közül a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontból felelős cégek értékpapírjait tartalmazó (ESG) portfóliónk,

de a home office előtérbe kerülése miatt megnőtt a kiberbiztonságra fókuszáló portfóliónk népszerűsége is, vagy említhetem az elektromos autózásba, az űrkutatásba, illetve, ha régiókban gondolkodunk, akkor az egyesült államokbeli cégekbe fektető tematikus portfóliónkat is.

Ezekből a tematikus portfóliókból az ügyfeleink egyéni igényei alapján állítjuk össze a személyre szabott befektetéseiket. Megjegyezném, hogy e célportfoliós rendszer sikeres működtetéséhez egy nagyon tudatosan felépített elemzői és bankári együttműködés, feladatmegosztás és csapatmunka szükséges.

Szabó Sándor Fotó: SPB

Az eszközosztályok közül a tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek), valamint az egyedi részvény- és kötvénybefektetések mellett ügyfeleink komoly érdeklődést mutatnak a certifikátok iránt is, mivel ezzel a terméktípussal a magánbefektetők is kereskedhetnek azokon a magasabb hozampotenciálú piacokon, amelyek korábban csak a szakmai befektetők számára voltak elérhetőek. Ráadásul a legalább részleges tőkevédelmet kínáló certifikátokkal a befektetők úgy érhetnek el többlethozamot, hogy közben nem kockáztatják a tőkéjüket.

És milyen hozamokat tudtak elérni például az említett tematikus portfóliókkal tavaly?

A tavalyi év nyilván speciális időszak volt, így óriási szórást mutatnak a hozamaink, az adott ügyfél kockázatvállalási hajlandóságától függően 5 és 70 százalék közötti évesített hozamokat termeltünk a célportfóliókra épülő befektetési tanácsadási rendszerünk indulása óta. Pontosabb képet adhat a portfólióink hozamainak mediánja, ami tartósan évi 10 és 20 százalék között alakult az elmúlt időszakban, extra kockázatvállalás nélkül is, ami nagyon tisztességes eredmény.

Idén nyáron bővült a feladatköre az SPB-nél, igazgatósági taggá választották. Mik a főbb feladatai e minőségében?

A prémium üzletág irányítása és további növekedésének elősegítése mellett – igazgatósági tagként – az üzletfejlesztésért, így többek között az SPB független hazai pénzügyi szolgáltatókkal tervezett stratégiai jellegű együttműködéseinek kialakításáért felelek. Ez utóbbi területen várhatóan rövid időn belül már az első megállapodást is bejelenthetjük új partnerünkkel.

Emellett mivel határozott igényt látunk a prémium banki ügyfelek részéről arra, hogy például Bitcoinba vagy Etherbe fektessék a pénzük egy részét, ezért keressük azokat a megoldásokat és együttműködési lehetőségeket is, amelyek segítségével ki tudjuk szolgálni ügyfeleink ilyen irányú érdeklődését is.

Ezeken túl nagy örömünkre szolgál, hogy a Budapesti Értéktőzsde épp a múlt héten jelentette be, hogy

az SPB Befektetési Zrt. a BÉT Xtend piacának új NOMAD-ja, azaz kijelölt tanácsadója,

ami azt jelenti, hogy a jövőben szakmai tudásunkkal segíthetjük azokat a középvállalatokat, amelyek alkalmasak lehetnek a tőzsdére lépésre, és így hozzájárulhatunk a nemzetgazdaság és a hazai tőkepiac további erősödéséhez.

Az üzletfejlesztés mellett igazgatósági tagként kiemelten fontosnak tartom a HR-kérdéseket is, az eredményekhez elengedhetetlen volt az elmúlt két évben felépített tanácsadói csapatunk munkája. Idén is új, nagy tapasztalatokkal bíró kollégákkal bővítettük az SPB elemzőinek és bankárainak körét.

