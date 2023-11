Új növekedési sztori a magyar tőzsdén? Mi folyik a háttérben?

Felpörgetné tőkepiaci jelenlétét az UBM Csoport, a Budapesti Értéktőzsde agrárcége. A tervekről, a vállalat elmúlt időszakáról, valamint az agrárium főbb piaci folyamatairól Horváth Péter, az UBM vezérigazgatója beszélt a Portfolio Checklistben.

Változtatna tőkepiaci stratégiáján az UBM Csoport, a hazai tőzsde agráriumban érdekelt nagyvállalata, jelentősen növelnék a közkézhányadot – egyebek mellett erről beszélt a Portfolio Checklist pénteki adásában Horváth Péter vezérigazgató.

Azért, hogy aktívabban kereskedjenek a cég papírjaival a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), elindítottak egy befektetői kampányt, melynek keretében szélesebb körben ismertetik meg a céget az agráriumon túl is, ezen felül pedig történt egy részvényfelaprózás a nyáron, ami szintén ezt a célt szolgálta.

Horváth Péter a Portfolio Checklistben elmondta: azzal az egy részvényre jutó árfolyammal, amivel korábban az UBM a BÉT-en mozgott, eléggé kilógott a sorból, a felosztást követően viszont remélik, hogy a részvénykereskedés a kisbefektetők számára is elérhetőbbé válik.

A tőkepiaci jelenlét erősítése egyébként nemcsak a cég szempontjából fontos ambíció, hanem azért is, mert nincs a magyar tőzsdén jelenleg olyan szereplő, amely az agráriumból törne be a kisbefektetők által is kedvelt papírok közé.

Nagyon remélem, hogy ebben mi zászlóshajó tudunk lenni, és meg tudjuk mutatni a befektetőknek, hogy az agráriumba és a magyar agráriumba befektetni érdemes, és ez hosszú távon mindenképpen kifizetődő

– fogalmazott a vezérigazgató. Hozzátette: bár az agráriumot lehet hullámzó piacnak tekinteni, de egyértelmű, hogy a szektor hosszú távon mindig képes befektetői értéket teremteni, ami a BÉT-en egyelőre nem jelent meg.

Hogy állnak a piacaik?

Az UBM alapvetően takarmánygyártó vállalatként definiálja magát, de aktív alapanyag-kereskedelmet is folytat, és nemrég a Mangal Ilona Sertéshizlaldába is bevásárolták magukat, így pedig holisztikusan is rálátnak a magyar és európai agrárágazatra.

A főbb piaci folyamatokkal kapcsolatban Horváth Péter a podcastben elmondta: az alapanyagárak a mezőgazdaságban és a takarmánygyártásban folyamatosan emelkedtek az elmúlt években, ez a trend viszont tavaly decemberben megtört, és az árszint több esetben hozzávetőlegesen lefeleződött.

"Ez egy nagyon komoly kihívás volt azoknak a gyártó vállalatoknak, mint például az UBM is, akik kénytelenek folyamatosan előre készletezni, hiszen gyártástervezéshez szükség van előzetesen beszerzett készletállományra, amiből a gyártás folyamatosságát meg tudjuk oldani. Ez egy nehéz időszak volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért mi véleményem szerint jól vizsgáztunk" – mondta el a szakember a podcastben. Az elmúlt időszakban ugyanis sikerült feldolgozniuk azokat a készleteket, amelyeket magasabb áron vettek, tette hozzá.

Horváth Péter közölte: az elmúlt három évben 24%-os átlagos növekedési rátával működtek, és bíznak benne, hogy folyamatosan fogják tudni tartani ezt az ütemet, aminek köszönhetően növekedési papírrá válhat az UBM a tőzsdén.

