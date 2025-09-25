  • Megjelenítés
Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás
Befektetés

Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás

Portfolio
A tőzsde világa egyszerre vonzó és félelmetes a kezdők számára. A potenciális nyereség ígérete sokakat csábít, ugyanakkor a piaci mozgások kiszámíthatatlansága és a rosszul megtervezett döntések könnyen veszteséghez vezethetnek. A kezdők a körülöttük zajló hírekre, árfolyam-ingadozásokra vagy éppen rövid távú impulzusokra reagálnak, rendszer nélkül kereskednek – és nem véletlen, hogy a legtöbbjük veszteségesen zárja az évet.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Egy jól felépített kereskedési stratégia azonban éppen ezt hivatott orvosolni. Soron következő online előadásunkon, a résztvevők átfogó képet kapnak arról, hogyan lehet tudatosan, tervezetten közelíteni a tőzsdei befektetésekhez, legyen szó rövid vagy hosszú távú stratégiáról.

Miért fontos a stratégiaépítés?
A tőzsdei siker kulcsa nem az impulzív döntésekben, hanem a következetesen alkalmazott, jól átgondolt stratégiában rejlik.

Egy kereskedési terv nemcsak a célok kitűzésében segít, hanem abban is, hogy a befektető tudatosan kezelje a kockázatot, ne engedje, hogy az érzelmek irányítsák a döntéseit, és hosszú távon is képes legyen nyereségesen kereskedni.

Miről lesz szó az előadáson?

  • A stratégiaépítés alapjai: Hogyan építs fel kezdőként egy stabil, követhető kereskedési tervet, amely illeszkedik a saját pénzügyi céljaidhoz.

  • Kockázatkezelés: A veszteségek minimalizálásának és a nyereség maximalizálásának gyakorlati módszerei.

  • Piaci elemzés: Hogyan integráld a technikai és fundamentális elemzéseket a stratégiádba, hogy megalapozott döntéseket hozhass.

  • Gyakorlati tippek és lépések: Konkrét példák és bevált módszerek, amelyek segítenek a stratégiád napi alkalmazásában.

  • Pszichológiai aspektusok: Az érzelmi kontroll szerepe a tőzsdei sikerben, és hogyan maradhatsz higgadt a piaci hullámvölgyek során.

Az előadás célja, hogy a résztvevők ne csak elméleti tudást kapjanak, hanem kézzelfogható eszközöket is, amelyekkel saját stratégiát építhetnek, és tudatosan navigálhatnak a tőzsdei világban.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. szeptember 28. 19:00 - 19:45

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
0 GettyImages-1324889728
Befektetés
Vigyázat, főként az alacsony jövedelműeket fenyegeti a nyugdíjkatasztrófa
Pénzcentrum
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility