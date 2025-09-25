Már általános iskolában el kéne kezdeni a pénzügyek oktatását – Hogy állnak a magyar diákok?

A magyar diákok jól szerepeltek az OECD PISA programjának legutóbbi pénzügyi műveltségét vizsgáló felmérésén, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy a részt vevő országok közül Magyarország is azon 15 közé tartozik, amely rendelkezik nemzeti stratégiával a pénzügyi kultúra fejlesztésére. A pénzügyi műveltség kialakítása azonban nem kizárólag állami feladat, hanem a pénzintézetek, a civil és magánszféra együttműködésével és támogatásával működhet igazán hatékonyan. Ennek szellemében az OTP Bank idén is meghirdette az OTP Class Pályázatot, amelynek célja, hogy az általános és középiskolás diákokkal megismertesse a pénzügyi tudatosság és fenntarthatóság fontosságát, miközben a nyertes pályázók megvalósíthatnak egy számukra fontos projektet, osztályonként 500 ezer forintból. A pályázati anyagokat két kategóriában várják és összesen hat nyertest hirdetnek.

Az OECD PISA programja 2012 óta vizsgálja a pénzügyi műveltség szintjét a 15 éves diákok körében. Magyarország első alkalommal 2022-ben csatlakozott a felméréshez, amely 20 országban, köztük 14 OECD-tagországban vizsgálta, hogy a diákok milyen mértékben rendelkeznek a pénzügyi döntések meghozásához szükséges alapvető tudással és készségekkel.

A magyar tanulók 492 pontos átlageredménye nem tér el szignifikánsan a mérésben részt vevő OECD-országok átlagától (498 pont), miközben meghaladja az összes részt vevő ország átlagát (475 pont).

Összességében a magyar diákok közel 82%-a, a társadalmi szempontból elvárható minimális vagy annál magasabb képességekkel rendelkezik a pénzügyi műveltség területén.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 22. A magyar diákok harmada magas pénzügyi műveltséggel rendelkezik

A mérésben résztvevő 20 ország közül 15 rendelkezik nemzeti stratégiával a pénzügyi kultúra fejlesztésére: Ausztria, Belgium, Brazília, Bulgária, Csehország, az Egyesült Államok, Hollandia, Kanada, Magyarország, Malajzia, Olaszország, Peru, Portugália, Spanyolország és Szaúd-Arábia. A nemzeti stratégiák több szempontból eltérnek egymástól, például

hogy mikor és hogyan kezdik el a pénzügyi ismeretek oktatását,

vagy milyen mélységben és milyen életkorú csoportokat céloznak meg.

A felmérés szerint

azon országok tanulói, amelyek a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó stratégiában kifejezetten a fiatalokra koncentrálnak, jobban teljesítenek a pénzügyi műveltség terén.

Magyarország szintén rendelkezik nemzeti pénzügyi műveltségi stratégiával, az elmúlt közel tíz évben mind az állami, mind a civil szféra, mind a gazdaság szereplői számára egyértelművé vált, hogy a pénzügyi műveltség nemcsak a diákok egyéni boldogulását segíti elő, hanem hosszú távon az ország gazdasági stabilitásához és fejlődéséhez is hozzájárul.

A hazai stratégia alapján a pénzügyi tudatosság fejlesztése általános- és középiskolában is elsősorban tantárgyakba integrálva valósul meg, a tanulók az állampolgári ismeretek, matematika, földrajz, valamint a technikumok 10. évfolyamán kötelező pénzügyi és vállalkozói ismeretek keretében szembesülhetnek a pénzügyek fontosságával.

A pénzügyi kultúra fejlesztése egy komplex, több résztvevő (kormányzat, állami intézmények, pénzintézetek és civil szféra) összefogását igénylő feladat, amelynek eredményei csak hosszabb távon mérhetőek, érzékelhetőek.

Nem csak állami feladat

Bár a pénzügyi ismeretek tantervbe való beillesztése kétségtelenül állami hatáskör, számos más lehetőség is nyílik a tudás átadására. Az OTP Bank például idén harmadik alkalommal hirdeti meg az OTP Class Pályázatot, melynek célja, hogy megismertesse az általános és középiskolás diákokkal a pénzügyi tudatosság és fenntarthatóság fontosságát. A szeptember 15-én meghirdetett pályázatra legalább általános iskolai 5. évfolyamos osztályok jelentkezhetnek középiskolai végzős osztályokig két kategóriában:

közösségépítés,

valamint iskolai környezet fejlesztése

A tavalyi pályázaton közösségépítés kategóriában például diákkirály választó kampányt szerveztek, de volt, ahol pályaorientációs kirándulást szerveztek a helyi egyetemre. Az iskolai környezet fejlesztése kategóriában pedig például szabadtéri ökotantermet alakítottak ki az iskola udvarán, vagy éppen víztisztító berendezésekkel bővítették az iskolát.

Az idei pályázati anyagok leadásának határideje 2025. október 12. Ebben az osztályoknak egy 2-3 perces kreatív videót kell készíteniük, amelyben bemutatkoznak és bemutatják az ötletet, valamint a bank holnapján keresztül le kell adniuk egy pályázati űrlapot, amelynek többek között része egy költségvetési terv is. Ebben azt kell bemutatni, hogy a céljuk eléréséhez, mire van szükségük, és ennek milyen pénzügyi vonzatai vannak.

A pályázat célja - azon túl, hogy segítenek megvalósítani a nyertes osztályok terveit -, hogy felhívják a figyelmet a pénzügyi tudatosság és tervezés fontosságára.

A pályázati anyag elbírálásánál fontos szempont, hogy a beadott pályázati igény az iskola vagy az iskolában lévő meghatározott közösség valós igényeire válaszoljon és valóban hozzájáruljon a közvetlen környezetük javításához, illetve közösségük fejlesztéséhez. A pályázatnak továbbá meg kell felelnie az alábbi két feltétel valamelyikének: kis létszámot érint, de közvetlen/nagy hatása lesz a csoportra, vagy nagy létszámot érint, de a hatása közvetett.

Mindkét kategóriában 3 nyertest hirdetnek, így összesen 6 osztály valósíthatja meg a pályázatban beadott céljait, amelyekhez osztályonként 500 ezer forint támogatást kapnak a számukra nyitott OTP Class számlára, így könnyű és átlátható megoldást nyújtva az osztály pénzügyeinek kezelésére. A fődíjban nem részesülő további két osztály pedig az OTP Fáy Alapítvány különdíjában részesülhet. Ezen túl minden pályázó osztály részesül valamilyen meglepetésben.

A pályázó osztályok számára lehetőséget biztosítunk díjmentes pénzügyi edukációs előadáson való részvételre is, amit OTP-s kollégák tartanak majd az osztállyal előre egyeztetett időpontban, az érintett intézményben. A részvételi igényét a pályázási űrlapon lehet jelezni

– tudta meg a Portfolio az OTP Banktól.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta, az OTP Class Pályázatra ide kattintva lehet jelentkezni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images