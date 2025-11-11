Piaci elemző: nőtt a magyar leminősítés esélye

Bár a kormány kedden a piaci várakozásokhoz igazította a 2025-ös és 2026-os hiánycélokat, az ING elemzője szerint a kockázatok nem múltak el. Egy közelgő minimálbér-emelés költsége még hiányzik a büdzséből, a hitelminősítők pedig egyre valószínűbb, hogy lépni fognak – akár a bóvli kategória felé taszítva Magyarországot.

A nap híre kétségtelenül az volt, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette: a kormány elengedi a korábbi, évről-évre csökkenő hiánypályát. Az új cél, hogy a hiányt a 2024-es szinten stabilizálják, ami 2025-re és 2026-ra is 5%-os GDP-arányos deficitet jelent. A korábbi tervekben még 3,7% körüli számok szerepeltek.

Bár a miniszter hangsúlyozta, hogy a hitelminősítők (mint a Moody's vagy a Fitch) már eleve 4,5-5% körüli hiánnyal számoltak, és ezért nem vár érdemi reakciót tőlük, a piac és az elemzők véleménye ennél borúlátóbb.

Két égető kérdést kell még megválaszolni. Az ING elemzése szerint a bejelentés két komoly kockázatot is rejt, amelyekről a kormányzati kommunikáció nem tett említést.

A minimálbér-emelés kérdése

Az első ilyen tétel a 2026-os minimálbér-emelés. A 2024 végén kötött hároméves bérmegállapodás alapján jövőre 13%-os emelés van napirenden. Az ING elemzője szerint a kormány alsó határa valószínűleg egy 10%-os emelés lehet.

Ennek fedezetére a minisztérium kompromisszumként egy 1 százalékpontos szociális hozzájárulási adócsökkentést ajánlhat. Ez azonban további 160 milliárd forintos (GDP 0,2%-ának megfelelő) kiadást jelentene a költségvetésnek jövőre.

Az elemzés kulcsfontosságú megállapítása, hogy ez a 160 milliárdos tétel jelenleg nincs beépítve a frissen bejelentett 5%-os hiánycélba sem.

Veszélyben a befektetési ajánlás

A másik, és talán még égetőbb probléma a hitelminősítők közelgő döntése. A helyzet sokkal feszültebb, mint ahogy azt a miniszteri nyilatkozat sugallja:

Moody's (november 28.): A bejelentés előtt az elemzők 50% esélyt adtak egy leminősítésnek. Mostanra azonban az esélyek "egyértelműen a 'Baa3' szintre történő leminősítés felé hajlanak". Ez a legalacsonyabb befektetési ajánlású kategória, egyetlen lépésre a "bóvli" (spekulatív) besorolástól.

Fitch (december 5.): Itt a stabil kilátás miatt kisebb az esély egy azonnali leminősítésre, de az elemzők "jelentős esélyt" látnak arra, hogy a kilátást stabilról negatívra rontják.

S&P: Az ő álláspontjuk egyértelmű: az élesen emelkedő költségvetési hiány, párosulva a magasabb inflációval és a devizapiaci nyomással, veszélyeztetheti Magyarország hitelminősítését, amely már most is a befektetési sáv alján van.

Időzített piaci reakció

Bár a piacok eladással reagáltak a hírre, a kormányzat időzítése láthatóan szándékos volt. A bejelentést közvetlenül megelőzte több pozitív hír (például az USA-val kötött pénzügyi megállapodás és egy energiaügyi egyezmény), amelyek tompították a negatív költségvetési frissítés hatásait.

Az elemzők szerint azonban a befektetői hangulat továbbra is "nyugtalan" maradhat, elsősorban éppen a küszöbön álló, és most még kockázatosabbnak tűnő hitelminősítői döntések miatt.

