A kisbefektetők felé fordul az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar IT-cég

A Kermann IT Solutions Nyrt. az informatikai szolgáltatóipar egyik legdinamikusabban fejlődő középvállalataként mára meghatározó szereplővé vált a hazai piacon. A cég komplex IT megoldásokat, rendszerintegrációt és többrétegű informatikai szolgáltatásokat nyújt elsősorban vállalatok és intézmények számára, szolgáltatásait az IT iparágat meghatározó, nemzetközi gyártó és fejlesztő cégek partnereként végzi. Tevékenységük három fő pillére
- a rendszerintegrációs szolgáltatások,
- a szoftveres megoldások
- és az épületinformatikai szolgáltatások
Stratégiája megvalósításában a társaság folyamatosan halad előre, 2024-ben 15%-kal túlteljesítették a 10 milliárd forintos árbevételi szintet, amelyet eredetileg csak 2027-re tűztek ki célként. A vállalat várakozásai szerint ezt a tempót 2025-ben is tartani fogják, amit az is alátámaszt, hogy az első féléves árbevétel már 22%-kal meghaladta a bázisidőszaki szintet.
Split, tőkeemelés és sajátrészvény-visszavásárlás a napirenden
A társaság tegnapi napon tartott közgyűlésén a legfontosabb döntés a részvények felosztása (split) volt, emellett tőkeemelés és saját részvény vásárlás lehetőségéről is döntöttek.
A részvényfelosztás eredményeként a társaság 10.924.991 darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvénye – a névérték századolásával – 1.092.499.100 darab, egyenként 0,1 forint névértékű törzsrészvénnyé alakul át. A névérték és a darabszám módosítása a társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, a törzsrészvények össznévértéke változatlan marad.
Az átalakítás eredményeként 1 darab 10 forint névértékű törzsrészvény helyébe 100 darab, darabonként 0,1 forint névértékű dematerializált törzsrészvény fog lépni.
A lépéssel elsősorban a közkézhányadot szeretnénk növelni, és nagyobb likviditást elérni, amellyel még közelebb kerül a Standard kategóriába való átsorolás.
