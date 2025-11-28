  • Megjelenítés
Tömegtragédia a világ egyik legnagyobb pénzügyi központjában: nőtt a halálos áldozatok száma, többeket letartóztattak
Tömegtragédia a világ egyik legnagyobb pénzügyi központjában: nőtt a halálos áldozatok száma, többeket letartóztattak

MTI
|
Portfolio
A legfrissebb hivatalos adatok szerint legkevesebb 128 ember életét vesztette és 79-en megsérültek, miután szerdán kigyulladt egy felújítás alatt álló, kívülről felállványozott lakótömb Hongkong Taj Po negyedében - közölte pénteken Chris Tang, Hongkong biztonsági főnöke.

A hatóságok szerint

ez Hongkong legtragikusabb tűzesete 1948 óta,

akkor egy raktártűzben 176 ember vesztette életét. A mentőalakulatok péntek reggelre eloltották a lángokat.

A lángok egy felújítás alatt álló lakókomplexumban keletkeztek, amely nyolc, 32 emeletes épületből és csaknem 2000 lakásból áll, mintegy 4800 lakóval. Az épületeket kívülről bambuszállványzattal és zöld védőhálóval borították be, ami jelentősen felgyorsította a tűz terjedését.

A rendőrség csütörtöki közlése szerint

három, a felújítást végző építőipari céghez tartozó férfit vettek őrizetbe gondatlan emberölés gyanújával,

amiért a hatóságok szerint nem megfelelő minőségű, gyúlékony anyagokat használtak, többek között habosított PVC lemezeket, amelyek több ablakot is elzártak.

Pénteken a város korrupcióellenes bizottsága (ICAC) további két mérnöki tanácsadót vett őrizetbe, akik a lakókomplexum felújítási munkáinak felügyeletéért feleltek. A nyomozók az érintett cég irodájában iratokat, alkalmazotti listákat, tizennégy számítógépet és három mobiltelefont foglaltak le bizonyítékként.

John Li hongkongi kormányzó közlése szerint

  • 300 millió hongkongi dolláros segélyalapot hoznak létre a tűzeset érintettjeinek megsegítésére,
  • és a kormány családonként 10 ezer hongkongi dollár azonnali készpénzsegélyt folyósít a károsult családoknak.
  • A felajánlások sorához több kínai nagyvállalat, magáncég és jótékonysági szervezet is csatlakozott, a hongkongi lóversenyklub pedig jelezte: a hétvégi versenyek teljes bevételét – várhatóan mintegy 70 millió hongkongi dollárt – a károsultak javára ajánlja fel.

A város kilenc ideiglenes menedékhelyet nyitott meg, ahol már több mint ötszáz ember talált átmeneti szállást, emellett szállodák és ifjúsági szállók további mintegy ezer férőhelyet biztosítottak egy-két hétre.

A tragédia miatt péntektől félárbocra engedték a zászlókat a kormányzati épületeken, és hivatalos megemlékezéseket is tartanak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Chan Long Hei

