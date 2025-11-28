  • Megjelenítés
Nyíltan kimondta a Kreml: teljesen fölösleges bármilyen megállapodást kötni Ukrajnával

Teljesen fölösleges Ukrajnával bármilyen megállapodást kötni a háború lezárásáról, Oroszország ezért nemzetközi szereplőkkel tárgyal – jelentette ki ma délelőtt Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az MK.ru cikke szerint.

Peszkov illegitimnek nevezte Ukrajna jelenlegi vezetését, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem hajlandó választásokat tartani, mandátuma pedig már tavaly lejárt.

Ettől függetlenül, mint mondta,

Oroszország szeretné békésen rendezni a mostani helyzetet, de szerintük erre Ukrajna jelenlegi vezetése nem alkalmas.

Peszkovtól azt is megkérdezték, hogy ha nem Ukrajnával, akkor mégis kivel fognak megállapodni a háború lezárásáról, szóba jöhet-e mondjuk az ENSZ BT-vel vagy valamilyen másik országgal (pl. USA) valamilyen egyezmény.

Ezeket a részleteket majd a tárgyalások során tisztázzuk. Nem akarunk előre rohanni, nem egy megafonnal a kezünkben, nyilvánosság előtt tárgyalunk”

– mondta az orosz vezető.

Oroszország különböző vezetői korábban is arról kommunikáltak, hogy Ukrajna helyett az Egyesült Államokkal fognak tárgyalni a háború lezárásáról, arra hivatkozva, hogy Zelenszkij elnök illegitim vezető. Az orosz stratégia lényege valószínűleg az, hogy úgy látják, könnyebben rá fogják tudni venni Donald Trump elnököt arra, hogy egyezzen meg velük az ukrajnai konfliktus orosz igényeknek megfelelő rendezéséről és gyakoroljon nyomást Kijevre, mintha közvetlenül Zelenszkijjel próbálnak meg tárgyalni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

