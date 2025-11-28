Kongatja a vészharangot a pénzügyi nagykutya: katasztrófához vezethet ez a kombináció

A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) új vezetője szerint egyre súlyosabb problémát jelentenek a hedge fundok tőkeáttételes állampapírpiaci ügyletei, különösen úgy, hogy az ügyletekben gyakran a biztonsági "haircutok" sincsenek alkalmazva.

Pablo Hernández de Cos, aki júliusban vette át a jegybankok ernyőszervezetének főigazgatói posztját, arra figyelmeztetett, hogy a magas államadósság és a nem banki pénzügyi intézmények – például a hedge fundok – növekvő piaci súlya együtt új pénzügyi stabilitási kockázatokat teremt.

A kockázat forrását a tőkeáttételes "relative value" stratégiák, köztük a cash-futures bázisügyletek jelentik.

Ezek az ügyletek az állampapírok és az azokhoz kapcsolódó határidős kontraktusok árkülönbségeit próbálják kihasználni.

E stratégiák az Egyesült Államokban és más nagy gazdaságokban is felfutottak, és a felügyeletek fókuszába kerültek. Miután 2021-ben az amerikai államkötvény-határidős ügyletekre vonatkozó pótfedezeti felhívások (margin call) megingást okoztak a világ legnagyobb állampapírpiacán, a kockázatok még inkább előtérbe kerültek.

Az amerikai dollárban kötött kétoldalú repók mintegy 70 százaléka, az euróban denominált kétoldalú repók 50 százaléka zéró haircut mellett fut, vagyis a hitelezők nem korlátozzák a tőkeáttételt állampapír-fedezet mellett

– mutatott rá de Cos a London School of Economics-on tartott beszédében.

A "haircut" az állampapír-repó ügyletekben azt a biztonsági levonást jelenti, amelynek keretein belül a fedezetként bevont állampapírok piaci értékét a felek szándékosan alacsonyabban számítják, hogy árfolyam-ingadozás vagy piaci stressz esetén is biztosítva legyen a hitelnyújtó fél kockázatmentes pozíciója.

Az elöregedő népesség és a növekvő védelmi kiadások miatt – fiskális konszolidáció hiányában – a fejlett gazdaságok GDP-arányos államadóssága 2050-re akár 170 százalékra emelkedhet. De Cos szerint ezért a nem banki szektor tőkeáttételének megfékezése kulcsfontosságú szakpolitikai prioritás.

Erre szolgáló eszközként egy körültekintően kiválasztott intézkedéscsomagot szorgalmazott, és két lépést emelt ki különösen hatékonynak:

Egyrészt a központi elszámolás szélesebb körű alkalmazását, hogy az állampapírpiaci szereplőket egyenlőbben kezeljék.

Másrészt a minimális haircutok – vagyis kötelező árengedmények – előírását azokra az állampapír-fedezetekre, amelyeket a hedge fundok tőkeáttételes pozíciókhoz használnak.

"A rekordmagas államadósság egyre nagyobb részét közvetítő nem banki intézmények jelentős, új pénzügyi stabilitási kihívásokat hoznak" – fogalmazott, hozzátéve, hogy a haircutokat célzott módon kell alkalmazni.

Az új kockázati környezetben szerinte a jegybanki swapvonalak továbbra is kritikusak a globális pénzügyi rendszer stabilizálásához a súlyos stressz időszakaiban.

Az infláció kordában tartása marad a leghatékonyabb eszköz az adósságfenntarthatóság támogatására a kockázati prémiumok mérséklésén keresztül. Közben a jegybanki függetlenség továbbra is létfontosságú. "A gyorsan romló szuverén hitelképesség közepette a hiteles monetáris politika és a jegybanki függetlenség iránti igény erősebb, mint valaha" – mondta de Cos.

