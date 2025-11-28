Mélyen a célszint alatt ragadt a francia infláció – az EKB türelmes, de nő a bizonytalanság

Franciaországban novemberben is mindössze 0,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak éves alapon, jóval az Európai Központi Bank 2%-os célja alatt és az elemzői várakozásoktól elmaradva. A gyenge infláció részben a szolgáltatási árak lassulásának és az alacsony energiaáraknak köszönhető, miközben az EKB egyelőre nem készül kamatvágásra, noha a tartósan alacsony árdinamika egyre több kérdést vet fel.

A francia infláció novemberben váratlanul nem gyorsult, és jóval az Európai Központi Bank 2%-os célja alatt maradt, elsősorban a szolgáltatási árak mérséklődése miatt.

Az Insee statisztikai hivatal pénteki adatai szerint a fogyasztói árak 0,8%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban – ugyanannyival, mint októberben. Ez elmarad a Bloomberg által megkérdezett elemzők 1%-os medián előrejelzésétől.

Ez az adat nyitja meg az eurózóna négy legnagyobb gazdaságából érkező pénteki inflációs jelentések sorát, amelyek várhatóan vegyes képet rajzolnak majd.

Spanyolországban 3% körüli lassuló inflációra számítanak, Olaszországban 1,3%-os, nagyjából változatlan rátára, míg Németországban enyhe emelkedéssel, 2,4% körüli értékkel kalkulálnak.

Az eurózóna egésze december 2-án közli az adatokat. A jelenlegi várakozások szerint az éves inflációs ráta nagyjából az októberi 2,1% körül maradhat. A Bloomberg Economics elemzése úgy látja: novemberben valószínűleg nem változik érdemben az infláció, decemberben viszont újra beindulhat a lassulás. Ha ez a pálya folytatódik, az jövőre egyre nagyobb nyomást gyakorolhat az EKB-ra, hogy ismét lazítson a monetáris politikán – még ha a Kormányzótanács jelenleg ellenáll ennek az iránynak.

Az EKB döntéshozói egyelőre viszonylag optimisták az inflációs kilátásokkal kapcsolatban, és rövid távon nem készülnek kamatszint-változtatásra. Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza szerdán azt mondta: ő és kollégái magabiztosak abban, hogy a béremelkedések fokozatos mérséklődése lehetővé teszi a 2% körüli, fenntartható infláció elérését.

Ugyanakkor aggodalmak is vannak. Gabriel Makhlouf, az ír jegybank elnöke a hét elején úgy fogalmazott: az EKB „jó helyzetben van” az infláció szempontjából, de hiba lenne azt gondolni, hogy a cél teljesítését „teljesen kipipálhatjuk”. A szolgáltatások és az élelmiszerek ára ugyanis továbbra is gyors ütemben emelkedik.

Mások épp az ellenkező kockázattól tartanak: szerintük könnyen előállhat egy elhúzódó „túl-alullövés”, vagyis tartósan a cél alatti infláció. Ennek oka lehet az erős euró, a gazdasági növekedést fékező ellenszelek, illetve az Európai Unió karbonárazási rendszerének késlekedése is, amely korábban felfelé húzhatta volna az árakat. Luis de Guindos EKB-alelnök ugyanakkor igyekezett lehűteni ezeket a félelmeket, és úgy nyilatkozott: a jelenlegi kamatszint „megfelelő”.

Franciaországban az infláció az év nagy részében 1% körül ingadozott, főként az alacsony energiaárak hatására. A novemberi adatok szerint csökkentek a távközlési szolgáltatások árai, és a feldolgozott iparcikkek esetében is nagyobb áresést mértek.

A gyengébb infláció mögött a belső kereslet lágysága is ott van:

a francia háztartások visszafogottan költekeznek, és inkább megtakarítanak. Ennek hátterében részben a politikai válság áll, amely kormányválságokat idézett elő, és növelte a bizonytalanságot a jövőbeli adóterhek és állami kiadások alakulása körül.

Egy másik, pénteken közzétett adat szerint a fogyasztói kiadások októberben 0,4%-kal nőttek az előző hónaphoz képest – ez valamivel jobb a közgazdászok által várt 0,3%-os emelkedésnél. Az Insee emellett megerősítette, hogy a francia GDP a harmadik negyedévben 0,5%-kal bővült az előző negyedévhez képest.

