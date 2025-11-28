  • Megjelenítés
Videó: teljesen kigyulladt a dél-alföldi húsüzem, épp a tűzoltóság közelében – Több tucatnyian dacoltak a lángokkal
MTI
|
Portfolio
Teljes terjedelmében kigyulladt egy háromszintes, fa födémszerkezetű raktárépület Makó belvárosában, a Deák Ferenc és az Eötvös utca által határolt területen péntek hajnalban, a városi tűzoltóság közvetlen szomszédságában. Személyi sérülés nem történt - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

A helyszínre öt város 45 tűzoltója érkezett.

A makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók hét víz- és két létrasugárrala a lángokat már eloltották, az izzó részek felkutatásán és eloltásán dolgoznak.

Az épület alsó szintjén húsüzem volt, ahol nyersanyagot tároltak, az első emeleten autógumikat, építési anyagokat, valamint nagyjából kétszázötven kilogrammnyi füstölt kolbászt tároltak.

Az anyagi kár jelentős.

A közösségi médiában felvételeket is közzétettek az esetről.

Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta: személyi sérülés nem történt.

Címlapkép forrása: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

