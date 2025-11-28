Videó: teljesen kigyulladt a dél-alföldi húsüzem, épp a tűzoltóság közelében – Több tucatnyian dacoltak a lángokkal

A helyszínre öt város 45 tűzoltója érkezett.

A makói, hódmezővásárhelyi, szegedi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók hét víz- és két létrasugárrala a lángokat már eloltották, az izzó részek felkutatásán és eloltásán dolgoznak.

Az épület alsó szintjén húsüzem volt, ahol nyersanyagot tároltak, az első emeleten autógumikat, építési anyagokat, valamint nagyjából kétszázötven kilogrammnyi füstölt kolbászt tároltak.

Az anyagi kár jelentős.

A közösségi médiában felvételeket is közzétettek az esetről.

Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta: személyi sérülés nem történt.

