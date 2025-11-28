Kiderült, hová költöztetné a Google a jövő adatközpontjait

A nagy technológiai cégek vezetői egyre gyakrabban beszélnek űrbéli adatközpontokról, legutóbb például Sundar Pichai, a Google vezetője egy podcastban. Elismerte, hogy az ötlet ma "őrültségnek" tűnhet, de szerinte ha "hátrébb lépünk, és elképzeljük, mekkora számítási kapacitásra lesz szükségünk, akkor kezd értelmet nyerni, és
csak idő kérdése.
Pichai a Project Suncatcherre utalt, amelyet a Google novemberben jelentett be, és amely a vállalat blogbejegyzése szerint hosszabb távon "az űrbeli gépi tanulás felskálázását" célozza. Részleteket nem árult el, azon túl, hogy "2027-ben remélhetőleg lesz valahol az űrben egy TPU-nk" – utalva a Google saját AI-chipjére.
Technológiai vezetők űrbeli terveiből nincs hiány, a Starship évente nagyjából 300 GW, talán 500 GW napenergiával működő AI-műholdat tudna pályára juttatni – írta Musk a hónap elején az X-en. Az említett volumen példátlan villamos kapacitást jelent: a Goldman Sachs szerint a globális adatközpont-kapacitás jelenleg mindössze 59 gigawatt a Földön.
A globális áramigény 2050-re várhatóan megduplázódik,
részben az AI-adatközpontok építési versenye miatt. Az Egyesült Államokban az adatközpontok a növekvő kereslet fő hajtóerejévé váltak, ami egyre jobban megterheli az ország villamosenergia-hálózatát.
Musk, Pichai és más vezetők – Jeff Bezos például 10–20 éven belülre teszi az adatközpontok űrbe telepítését
– tisztában vannak vele, hogy az AI-adatközpontok igényeinek földi kielégítése hosszú távon fenntarthatatlan lehet.
Marc Benioff, a Salesforce vezérigazgatója az űrbeli adatközpontok kapcsán megjegyezte, hogy ott "folyamatos a napenergia, és nincs szükség akkumulátorokra" az energiaellátáshoz és a hűtéshez. "Az adatközpontok legolcsóbb helye az űr" – írta Benioff a hónap elején az X-en, egy videóra hivatkozva, amelyben Musk az orbitális AI előnyeit méltatta az amerikai–szaúdi befektetési fórumon. "A Föld nagyjából a Nap energiájának egy-kétmilliárdod részét kapja" – mondta Musk az eseményen. "Ha tehát olyasmit akarunk, ami mondjuk egymilliószor több energiát jelent, mint amit a Föld valaha elő tudna állítani, az űrbe kell mennünk. Ilyenkor jön jól, ha van egy űripari cégünk."
Címlapkép forrása: Shutterstock
