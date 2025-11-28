Csillag Péter, a Starschema alapítója tanácsadóként csatlakozik a Gloster Digital Grouphoz: tovább erősödik az innovációs fókusz

Nem kivár, hanem építkezik: a Gloster Digital Group a névváltással is jelzi, hogy a magas hozzáadott értékű, exportképes AI‑termékek felé fordul. A világos üzleti stratégia megvalósítását pedig immár Csillag Péter, az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai IT-vállalkozója, a Starschema alapítója tanácsadóként fogja támogatni. A Gloster stratégia célja az adatvezérelt, skálázható működés és a fejlesztések gyors piacra vitele. Az AI-ra svájci bicskaként tekintenek: nem az alapplatformokkal versenyeznek, hanem az iparág‑specifikus alkalmazási területeken, ahol magasabb a profitmarzs. A következő két év fókusza a dinamikus organikus növekedésé, a nemzetközi terjeszkedés, célzott kisebb akvizíciók, valamint a hibrid AI‑megoldások, amelyek gyors, mérhető üzleti eredményt és alacsonyabb kockázatot ígérnek az ügyfeleknek. A cél: a régió AI‑alapú szoftver‑ és felhőintegrációs központjává válni, magyar mérnöki tudással, világszinten. Többek között ezekről is kérdezte a Portfolio Szekeres Viktort, a Gloster Digital Group alapító-elnökét, és Csillag Pétert, a vállalat frissen kinevezett tanácsadóját.

Milyen várakozásokkal zárja az idei évet a Gloster? Hogyan látja a vállalat pénzügyi és működési eredményeit a jelenlegi piaci környezetben?

Szekeres Viktor: Lendületben vagyunk. Az idei év nem a kivárásról, hanem a tudatos építkezésről és a pozícióink megerősítéséről szól. A cégcsoport neve immár Gloster Digital Group, és ez a névváltoztatás is egy tudatos lépés volt: jelzi azt a világos fókuszt, amellyel a nemzetközi, magas hozzáadott értékű digitális piacok felé fordulunk.

Nem stratégiát váltottunk, hanem gőzerővel megvalósítjuk azt, amit ígértünk.

Megerősítettük a nemzetközi értékesítési csapatunkat és jelentős erőforrásokat fordítunk a saját AI-alapú termékeink fejlesztésére, ahogyan azt már a tavaszi befektetői fórumunkon is felvázoltuk. A jelenlegi piaci környezet a mi malmunkra hajtja a vizet: a cégeknek hatékonyságot kell növelniük, és ehhez elengedhetetlenek az általunk kínált intelligens, digitális megoldások. Az idei év eredményei tehát egy olyan cég képét mutatják, amely nem sodródik az árral, hanem tudatosan, kitartóan a víziója mentén halad.

A tőzsdei befektetői bizalom az elmúlt időszakban hullámzó volt. Hogyan látja, mit tehet a menedzsment ennek helyreállításáért, és milyen lépések történtek már ennek érdekében?

Sz. V.: A bizalom alapja a következetesség és a teljesítmény. A piac lehet volatilis, de a mi stratégiánk stabil. A legfontosabb üzenetünk a befektetők felé, hogy mi nem kapkodunk, hanem építkezünk, a portfóliótisztítás és a klasszikus rendszerintegrációs divízióeladása sem egy hirtelen ötlet volt, hanem a már korábban bejelentett stratégiánk végrehajtása.

A befektetők egy világos, nemzetközi növekedési sztorit vettek meg, és mi pontosan ezt szállítjuk.

A májusi befektetői fórumon bemutatott stratégiánk mentén haladunk, amelynek középpontjában az exportképes, AI-alapú szoftvertermékek és a nyereségesség növelése áll. A bizalmat azzal tudjuk a legerősebben megerősíteni, ha a befektetők látják, hogy amit ígérünk, azt végre is hajtjuk. Most a fókuszált, letisztult Gloster Digital Group készen áll, hogy bizonyítsa: ez a modell nemcsak dinamikusabb növekedést, de magasabb profitabilitást is eredményez.

Csillag Péter, az utóbbi évek egyik legsikeresebb hazai IT-vállalkozója, a Starschemaalapítója tanácsadóként csatlakozott a Glosterhez. Érkezése, hogyan járulhat hozzá a stratégia megújításához és a növekedési célok megvalósításához?

Sz. V.: Péter csatlakozása nem egy egyszerű tanácsadói megbízás, hanem mondhatjuk, hogy a Gloster 2.0 korszakának a kezdete. Olyan párost tudunk alkotni, amely kuriózum a magyar piacon. Én hozom az alapítói víziót, a húsz év alatt felépített iparági tudást és a csapatot összetartó szenvedélyt. Péter pedig azt a tapasztalatot, amivel a nulláról épített fel egy globális sikersztorit, a Starschemát.

Ő már végigcsinálta azt, ami előttünk áll: egy technológiai hullámot meglovagolva világpiaci szereplővé válni.

Az ő adatvezérelt menedzsmentszemlélete, a nemzetközi skálázódásban szerzett rutinja és a kíméletlen üzleti fókusza tökéletesen kiegészíti az én építkező, technológiai mélységekre koncentráló attitűdömet.

Csillag Péter és Szekeres Viktor

Csillag Péter: Több okom is volt csatlakozni. Egyrészt imádok sikeres céget építeni, új dolgokat alkotni és úgy gondolom, hogy a Glosternél nagyon jó alapok vannak a további fejlődéshez: remek kollégákkal, eltökélt és motivált vezetéssel, stabil pénzügyi alapokkal, erős ügyfélbázissal, mély technológiai tudással és nem utolsó sorban a sikerre, növekedésre éhes, támogató tulajdonosokkal.

Másrészt van egy erős „déjà vu" érzésem.

A Starschemával a 2010-es években a Big Data hullámot lovagoltuk meg, és pár év alatt a nulláról építettünk világcéget. Én nemcsak láttam azt, hogyan kell egy gyors piaci változást – amit a régi technológiák gyors eltűnése és új technológiák, cégek, üzleti modellek felemelkedése kísér – meglovagolni, és előnyünkre fordítani, hanem részt is vettem benne, sőt, vezettem, formáltam ezt a változást. A Glosterben most ugyanezt a potenciált látom, ráadásul egy már most is sikeres cégnek lesz lehetősége tovább növekedni, élni az AI okozta piaci lehetőségekkel.

Én nem egy átlagos tanácsadó vagyok, nem csak ötletelek a partvonalról, hanem részese, formálója akarok lenni egy kiemelkedően sikeres cég felépítésének, ahogy azt a Starschemánál már egyszer megcsináltam. Az elmúlt években startupokkal foglalkoztam, mint angyalbefektető és mentor, tanácsadó. Sok cégnél láttam, hogy az eltökéltség, fegyelmezettség, munkabírás hogyan teremt kiemelkedő – pénzben is jól mérhető – értéket, ha jó piaci stratégiával, szakmai és üzleti tudással – és nem utolsó sorban ambícióval, meg persze egy jó csapattal párosul. Itt minden rendelkezésre áll a sikerhez, most már csak rajtunk múlik, mire jutunk.

Hogyan pozícionálja magát a Gloster az AI-versenyben? Miben látják a vállalat különleges értékajánlatát?

Sz. V.: Mi az AI-t nem egy misztikus fekete dobozként, hanem egy svájci bicskaként fogjuk fel: egy rendkívül hatékony eszközként, amivel valós üzleti problémákat oldunk meg. A mi értékajánlatunk a radikális gyakorlatiasság. Nem a laboratóriumnak, hanem a piacnak fejlesztünk. Ahogy azt már a tavaszi befektetői fórumunkon is hangsúlyoztuk, a stratégiánk egyik kulcseleme a saját, exportképes AI-termékek fejlesztése. A mi pozíciónk az agilis innovátoré, aki a nagyok által fejlesztett alaptechnológiákat felhasználva, azokra építve hoz létre gyorsan megtérülő, iparág-specifikus megoldásokat.

Mi vagyunk azok, akik az AI-ban rejlő elképesztő potenciált a vállalatok mindennapi működésének kézzelfogható profitjává konvertálják.

Cs. P.: Az én innovációs filozófiám végtelenül egyszerű: ha nem termel pénzt vagy nem spórol időt az ügyfélnek, akkor az nem innováció, hanem drága hobbi. Olyan AI-os megoldásokat nyújtunk az ügyfeleinknek, amik már rövid távon megtérülnek, és nem igénylik az ügyfeleknél meglévő IT infrastruktúra teljes cseréjét, vagy túlzott befektetéseket. Hiszünk a fokozatosságban és az innováció mellett fontosnak tartjuk a meglévő üzleti értékek megóvását is: olyan AI technológiákat vezetünk be, amelyek integrációja nem okoz indokolatlan költséget, szervezeti feszültséget és túlzott kockázatot az ügyfeleink üzletmenetében.

A Gloster versenyelőnye az AI versenyben is az agilitás és a gyakorlatiasság.



A meglévő szoftveres- és felhő technológiai tudásunkat ötvözzük az AI nyújtotta új lehetőségekkel, hogy például az autóipari, telekom, egészségügyi, agrár vagy pénzügyi ügyfélnek ne csak egy csinos PowerPointot adjunk a távoli jövőről, hanem már rövid távon egy működő, számára hasznot generáló megoldást kapjon tőlünk. Ez lehet elsőre kevésbé szexi, mint leprezentálni, hogy kell az AI segítségével a Marsra szállni, de a tapasztalatom szerint az ügyfeleink menedzsmentje az év végi board meetingeken már sokkal jobban szereti a mi módszerünket, mert azonnal látják mit nyertek, és közben nyugodtan alhattak, mert nem kellett fölösleges kockázatokat vállalniuk.

A nagy nemzetközi technológiai vállalatok óriási összegeket költenek az AI-fejlesztésekre. Hogyan tudja a Gloster felvenni a versenyt a saját méretében? Milyen kockázatokat és lehetőségeket látnak ebben?

Sz. V.: Nem is akarunk velük versenyezni a K+F büdzsében, mivel a mi innovációs modellünk tőkehatékony és piacvalidált. A „LEVEL UP" stratégiánk egyik alappillére, hogy a fejlesztéseinket szorosan az ügyfélprojektekhez kötjük. Ez azt jelenti, hogy a mi kutatás-fejlesztésünket gyakorlatilag a piac finanszírozza. Minden egyes AI-megoldásunk egy valós üzleti igényre adott válasz, és a projekt során létrehozott szellemi tulajdont (IP) termékesítjük, majd más ügyfeleknél is értékesítjük. Ez egy organikus, rendkívül alacsony kockázatú modell, amelyben a óriási a lehetőség:

miközben a nagyok az alapinfrastruktúrát építik, mi a legjövedelmezőbb, legmagasabb szakértelmet igénylő üzleti alkalmazások rétegét célozzuk meg, ahol a profitmarzs a legmagasabb.

A tőzsdei jelenlétünk pedig megadja azt a stratégiai rugalmasságot, hogy ha egy kiemelkedő termékötlet vagy egy tökéletesen illeszkedő akvizíciós célpont bukkan fel, azonnal tudjunk lépni.

Cs. P.: Nem tudunk, és nem is akarunk a nagyokkal versenyezni. Már csak azért sem, mert az ő K+F büdzséjük valószínűleg nagyobb, mint a teljes magyar GDP. De nincs is erre szükség, elég jól elférünk egymás mellett, sőt, kiegészítjük, használjuk egymást. Ha az AI innovációkat nézzük, náluk van az alaptechnológia fejlesztés, de nálunk van az üzleti, piaci, az ügyfelekre eléréséhez, támogatásához szükséges, specifikus tudás. Ők adják az alaptechnológiát, de mi oldjuk meg, hogy ez könnyen, gyorsan, hatékonyan integrálódjon az ügyfeleink folyamataiba, meglévő rendszereibe, és már rövid távon hasznot hajtson, biztonságos és fenntartható legyen az AI bevezetése.

Másrészt a hatalmas méret nem mindig előny.

Mi gyorsak, agilisek, az ügyféligényeket figyelembe vevő, akár egyedi megoldásokat is leszállító szolgáltatók tudunk lenni minden méretű ügyfélnél, akár egy középvállalat számára is, ezt a nagy technológiai cégek nem tudják megtenni. Ráadásul mi technológiailag független megoldás-szállítók vagyunk, az ügyféligényeknek leginkább megfelelő technológiát használjuk, nem vagyunk bezárva egyetlen nagy techcég kínálatába sem.

A nemzetközi piacon milyen AI- és digitalizációs trendek rajzolódnak ki, amelyek a Gloster számára különösen relevánsak lehetnek a következő két évben?

Cs. P.: Nehéz egységes nemzetközi piacról beszélni. Látunk olyan piaci szegmenseket, ahol a felhasználók együtt "vágtatnak" a nagy technológia gyártók hihetetlenül gyors fejlesztési ütemével. Ezek a versengő, jellemzően nagyon új üzleti területek, mint például a nagy nyelvi modellek és azokra közvetlenül épülő üzleti felhasználások. Ezek kevés régi, ún. "legacy" technológiát használnak, nem függenek azoktól közvetlenül, ezért az integrációs, vagy migrációs költségeik sem jelentősek. Itt sokszor látni, hogy a technológiai fejlődés megelőzi az üzleti realitásokat, olyan képességek és kapacitások jönnek létre, amiket nehéz elhinni, hogy hosszú távon megfizetne, finanszírozna a piac.

Ebbe a "buborékfújás"-ba nem akarunk beszállni, ezt csinálják mások.

De minden szegmensben, minden szektorban gyorsul a tempó, ami egyik nap még innováció, az az AI-os technológiák bevezetésével rövid idő alatt 'legacy'-vá válhat, annak ellenére, hogy sok pénzt költöttek rá a cégek, és még nem volt lehetőségük 'amortizálni', nem tudták a létrehozott értéket teljesen kihasználni.

Mi pont ebben látunk lehetőséget: olyan AI-os fejlesztéseket ajánlunk az ügyfeleinknek, ahol építünk a meglévő tudásra, infrastruktúrára, technológiára, kihasználunk mindent, ami adott, és ott adjuk hozzá az AI komponenseket, ahol azok a leggyorsabban a legnagyobb értéket teremtik. Innoválunk, gyorsítunk, fejlesztünk, AI tudást és új lehetőségeket viszünk az ügyfeleinkhez, de a legjobb ár/érték arányt, a legmagasabb hatékonyságot célozzuk, mindezt alacsony kockázat mellett tesszük, figyelve arra is, hogy például az ügyfeleink dolgozói, szakember gárdája is elfogadja, a munkafolyamataiba integrálja az AI-os funkciókat.

A legizgalmasabb területek például az AI-os automatizációk, a legacy rendszerek kiváltása vagy modernizációja, meglévő rendszerek hatékonyabb és olcsóbb üzemeltetése AI-os technológiák segítségével, az AI használathoz szükséges adat infrastruktúra modernizációja, költséghatékony és biztonságos, kombinált lokális és felhős, ún. hibrid AI megoldások létrehozása. De ezek csak példák, az izgalmas, értékteremtő AI felhasználási módok száma végtelen. A saját módszerünkkel, piaci és technológiai stratégiánkkal nem csak ár/érték arányban vagyunk jobbak a legtöbb piaci szereplőnél - mivel kevesebbet "rombolunk", gyorsabbak is tudunk lenni és az ügyfeleink is hamarabb látják a ROI-t, az AI-os projektjeink közvetlen, számokban, profitban kinevezhető hasznát.

A korábbi intenzív akvizíciós időszak után portfóliótisztítás következett. Milyen növekedési potenciált lát a vállalat 2026–27-re — organikus fejlődésben, AI-megoldásokban vagy új akvizíciókban?

Sz. V.: A 2026–27-es időszak a dinamikus organikus növekedésé lesz, amelynek hajtóereje a fókuszált, magasabb profitabilitású nemzetközi terjeszkedés és a saját fejlesztésű AI-termékeink felfuttatása lesz.. Az akvizíciók terén szemléletet váltunk: olyan magasan specializált cégeket keresünk, amelyek egy-egy kiemelt iparágban - legyen az MedTech vagy Fintech -olyan egyedi AI-kompetenciával vagy piaci hozzáféréssel bírnak, ami gyorsítja a mi termékfejlesztésünket és piaci terjeszkedésünket. A víziónk változatlan:

a Gloster Digital Group a régió meghatározó, AI-alapú szoftver- és felhőintegrációs központjává válik, amely a magyar mérnöki tudást világszínvonalú üzleti sikerré konvertálja.

Cs. P.: Az AI technológiák miatti piaci változások gyors és jelentős növekedési lehetőséget jelentenek. Ez egy hatalmas hullámként söpör végig az IT piacon, aki nem elég gyors, azt felboríthatja, de aki jól reagál, azt fölemeli. A Starschemánál is az volt a sikerünk titka, hogy hamarabb láttuk meg a hullámot, és jobban reagáltunk rá, mint mások. És az én személyes filozófiám is az, ha hullámot látsz, örülj neki és szerezz egy deszkát. A célom a Glosternél is az, hogy a cég az AI okozta piaci változások élére álljon, maga is formálja a trendeket és a piacvezető IT vendoroknál is gyorsabban növekedjen.

