Összeomlott a frontvonal - Elárulták az ukránok, mi vezetett a hatalmas orosz sikerhez
Portfolio
A zaporizzsjai frontszakaszon, Huljapole térségében egy ukrán alakulat engedély nélkül hagyta el állásait, aminek következtében az orosz erők oldalba tudták támadni a védelmi vonalat, és több ukrán katona eltűntként szerepel a nyilvántartásban - írta meg a dél-ukrajnai erők szóvivője alapján az Interfax-Ukrajina.

Az aktuális helyzetről a zaporizzsjai fronton harcoló erők szóvivője, Vlagyiszlav Volosin nyilatkozott az Interfaksz-Ukrajina hírügynökségnek.

Elmondása szerint az orosz erők váratlan déli sikereinek hátterében az áll, hogy az ukrán hadsereg Huljapole védelmének megerősítése érdekében elkezdte az erői újrarendezését és az átcsoportosítást is,

ám az egyik egység nem egyeztetett visszavonulása „lecsupaszította” az adott szektor egyik szárnyát.

A szomszédos alakulat így fedezet nélkül maradt, amit az orosz erők – a kedvezőtlen időjárási körülményekkel együtt – kihasználtak, és oldalról támadást indítottak az ukrán állások ellen.

Fontos hangsúlyozni, hogy a helyi tudósítók által jelzett dezertálási problémák alapján az is elképzelhető, hogy az említett, "engedély nélkül visszavonuló" egység valójában nem visszavonult, hanem otthagyta az állásait és elmenekült.

Volosin közölte, hogy a térségben heves harcok bontakoztak ki, és ezek következtében több ukrán katona eltűntnek minősül. Hangsúlyozta, hogy az események tisztázása még folyamatban van.

Volosin szerint a helyi parancsnokság időben megtette a szükséges lépéseket a kialakult helyzet stabilizálására, többek között tartalékok bevetésével. A vezérkar közlése szerint az ukrán erőknek sikerült megfékezni az orosz előrenyomulást.

Ukrajna ugyanakkor teljesen elveszítette a Huljapole előtti védelmi vonalait, így az orosz katonák a város bevételére készülhetnek.

