Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában? - díjmentes, interaktív előadás

A közelgő előadás célja, hogy egyértelmű, gyakorlati és befektetőbarát módon mutassa be a decemberi piac sajátosságait.
Nem ígéreteket, hanem valós adatokra, grafikonokra és piaci logikára épülő elemzést kínálunk mindazoknak, akik szeretnék megérteni, hogyan működik az év egyik legizgalmasabb időszaka a tőzsdén.
Miről lesz szó az előadáson?
- A Mikulás-rali jelensége Mi áll a december végi emelkedések hátterében?
- December eleji részvénymustra Mely szektorok és vállalatok lehetnek formában?
- Aktuális piaci események Milyen tényezők mozgathatják a részvénypiacokat az ünnepi időszakban?
- Grafikonok élő elemzéssel A befektetők számára kulcsfontosságú alakzatok és jelzések áttekintése.
- Mit tanulhat ebből egy kezdő befektető? Év végi stratégiai gondolkodás, kockázatkezelés alapok, és hogyan érdemes reagálni a szezonálisan erősebb időszakra anélkül, hogy túlzott elvárásokkal indulnánk.
Időpont: 2025. november 30. 19:00 - 19:45
További információ és regisztráció ITT.
Helyszín: Az internet
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
