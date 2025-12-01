  • Megjelenítés
Befektetés

MBH: kihívásokkal teli negyedév jön a részvénypiacon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írása olvasható:

"A harmadik negyedéves eredmény szezon az amerikai piacon jól sikerült, és mind bevétel és eredmény soron vártnál jobb számokat publikáltak a vállalatok. Az európai piacon azonban a jelentési szezon sokkal vegyesebb képet mutat, ezért az utóbbi hónapokban az európai piacok gyengébben teljesítenek. A mesterséges intelligencia hullámát meglovagló technológia vállalatokat leszámítva azonban a várakozások a következő negyedévekre visszafogottan alakultak. Illetve, ha a kirakatban lévő aggregált eredmények mögé tekintünk, látjuk, hogy a fogyasztói dinamika óvatosabb, mint azt az árfolyamok mutatják. Az alapvető és tartós fogyasztói cikkek piacán elmúlt években tapasztalt magas inflációs nyomással az átlagos fogyasztó nehezen birkózik meg, és a korábbi fogyasztói színvonalat még nem tudja fenntartani. Emiatt a klasszikus value papírok továbbra is alulteljesítenek a növekedési technológia papírokkal szemben.

A következő negyedévben a részvénypiac teljesítménye a visszafogott várakozások és a magas értékeltség miatt kihívásokkal teli lesz. Emellett a befektetői pozicionáltság a részvénypiacon magas, ezért nehezen képzelhető el, hogy még újabb tőke áramoljon ebbe a szegmensbe. Ezentúl a technológia és MI vállalatok piacán öldöklő harc folyik a piaci elsőség megszerzéséért, ami miatt hatalmas, szinte finanszírozhatatlan beruházási hullám söpör végig az iparágon. Ez lassan elérheti a GDP 5%-t, ami a vállalati keresleten keresztül komoly inflációs veszélyt rejt magában. Nem véletlen, hogy a decemberi amerikai kamatcsökkentés is veszélybe került, illetve az amerikai kamatpálya meredeksége is óvatosságra intheti a befektetőket. Ebből kifolyólag indokolt óvatosabbá válni a magasabb kockázatú részvényekkel, és lassan járj, tovább érsz megközelítést alkalmazni.

A core piaci kötvénypiacok vegyesen mozogtak a hónap során, az eurozónás kötvények elkezdték árazni a növekvő közös teherviselés és a megemelt hadi kiadások jelentette extra finanszírozási szükséglet megjelentét, ami a megnövelt kibocsátások révén felfelé tolja a hozamokat. Az ECB nyomatékosította, hogy nem tervezi tovább csökkenteni az alapkamatot, ez különösen a német rövid kötényekre jelentett nyomást. A francia és német kötvénypiacok úgy tudtak az előző hónap végi hozamszinteken maradni, hogy felminősítést kaptak. Az amerikai kötvénypiac a hónap első felében még vakon tapogatózott, a kormányzati leállás miatt nem voltak adatok, ez a korábbi tapasztalatok alapján általában pozitív a kötvénypiacnak. A menet közben érkező régiós adatok és nem headline mutatók alapján azonban a munkaerőpiac további gyengeségei mutatkoznak meg, ami a gazdasági lassulás irányába hat. A hónap második felében a már éledező adatszolgáltatás igazolni látszott ezeket a várakozásokat, amire reagálva a FED döntéshozói aggodalmukat fejezték ki, erre a piac ismét elkezdte árazni a decemberi kamatvágást. A globális feltörekvő piaci kötvényhozamok szintén vegyesen mozogtak.

Az októberi pihenősebb hónap után a november izgalmasra sikeredett a hazai kötvénypiacon, a nemzetgazdasági miniszter bejelentései nyomán. Egyrészt megemelte mind az idei, mind a jövő évi hiányszámot 5%-ra, másrészt a megemelt bankadóval szemben érvényesíthető állampapír-vásárlás ösztönzőjét lefelé módosította, így a bankoknak kevesebb állampapírt kell vásárolnia. A hozamok erre természetesen azonnal emelkedésnek indultak, jókora, 30-40 bázispontos emelkedés után álltak csak meg. A forint a fenti hírekre bekövetkező átmeneti gyengülés után folytatta erősödését, a jegybank ismét megerősítette a jelenlegi kamatszint hosszabb távon való szinten tartását, ami az így fennálló kamatkülönbözet miatt a külföldi befektetőknek meglehetősen jó lehetőség, ameddig ez az üzenet, addig (és egyéb negatív hírek nem látnak napvilágot) a forint jelentős gyengülésére nem kell számítani. Az év hátralévő részében a technikai tényezők fogják befolyásolni a piacot (banki, biztosítói kereslet). Ami meglepetést okozhat, ha a hátralévő két hitelminősítő a piaci konszenzustól eltérően mégis rontana hazánk megítélésén.

Az eszközallokációt változatlanul hagyjuk a magasabb részvény pozicionáltság miatt. Kihasználva az erős forint árfolyamot, tovább növeltük a deviza kitettségünket."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 60%
  • EUR kitettség: 40%
  • USD kitettség: 0%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

