Kilőtt a kritikus anyag ára

A lítium-karbonát határidős jegyzései Kínában tonnánként 94 500 jüan fölé emelkedtek,

ami 18 hónapos csúcsot jelent.

A ralit részben a javuló akkumulátor-infrastruktúra iránti keresleti kilátásoknak lehet betudni. A világ legnagyobb lítiumfelhasználója, Kína bejelentette, hogy 2027-re megduplázza az elektromosautó-töltési kapacitását 180 gigawattra, és kompenzációs mechanizmusokkal támogatja a lítiumigényes energiatároló rendszerek kiépítését. Emellett az megújuló energiával működő járművek termelése az idei első tíz hónapban 33,1%-kal nőtt, októberben pedig már 51,6%-os piaci részesedést értek el, ami rekordot jelent ebben a kategóriában. Ennek hatására a nagy gyártó Ganfeng jelezte, hogy jövőre 30%-os lítiumkereslet-bővülésre számítanak.

Kínálati oldalon a CATL közölte, hogy még az év vége előtt újraindítja a termelést a Jianxiawo-bányában. A vállalat korábban azért állította le a kitermelést ebben a fontos lelőhelyben, mert Peking nem hosszabbította meg az engedélyeket, ami jelzésértékű lépés volt a kínai kormány részéről:

visszafogják a kulcsfontosságú ásványok kitermelését, hogy megakadályozzák a deflációs nyomások erősödését.