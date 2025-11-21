Hamarosan újraindulhat a világ egyik legfontosabb lítiumbányája

Az ügyet ismerő, névtelenséget kérő források szerint a CATL előzetes tervet dolgozott ki a jianxiawói bánya újraindítására december elejére. A vállalat már felszólította beszállítóit és partnereit, hogy készítsék elő a berendezéseket, a vegyszereket és a munkaerőt, és értesítette az onnan származó ércet feldolgozó finomítókat is.

A készülődés ugyanakkor nem jelenti automatikusan hatósági jóváhagyást. A források szerint az ütemezés még változhat, a cég továbbra is várja az engedélyt.

A világ legnagyobb elektromosjármű-akkumulátor-gyártója tulajdonában lévő jianxiawói bánya sorsa hónapok óta a figyelem középpontjában áll. A termelést augusztusban állították le, miután a CATL nem kapott hosszabbítást egy lejárt engedélyre.

A bánya a becslések szerint a globális lítiumkitermelés mintegy 3 százalékát adhatja.

A kínálat körüli bizonytalanság – a szektor szigorodó kormányzati ellenőrzésével együtt – fokozott árvolatilitást okozott a lítium piacán. A hónap elején a hatóságok közölték a CATL-lel, mekkora összeget kell fizetnie a bányászati jogokért; ez kulcsfontosságú lépés az újraindítás felé.

A lítiumpiac világszerte túlkínálattal küzd, amit súlyosbít az elektromos autók iránti kereslet lassulása. Az árak ugyanakkor az elmúlt hetekben emelkedtek, mivel a piac bizakodóbbá vált az energiatárolási szegmens keresleti kilátásait illetően.

A Kanton (Kuangcsou) Árutőzsdén a legaktívabb lítium-karbonát határidős kontraktus ebben a hónapban több mint 10 százalékkal drágult, és a hét elején tonnánként 100 000 jüan (14 000 dollár) fölé emelkedett. A pozitív hangulatot tovább erősítette, hogy a Ganfeng Lithium Group elnöke szerint az árak jövőre akár 200 000 jüanig is nőhetnek, amennyiben a kereslet több mint 30 százalékkal bővül.

