Bezuhant az érdeklődés az állami nyugdíjszámlák iránt
Bezuhant az érdeklődés az állami nyugdíjszámlák iránt

A Magyar Államkincstárnál vezetett nyugdíj-előtakarékossági számlák (NYESZ) száma idén alig ezerrel növekedett, holott a bevezetést követő egy évben még több mint 5 ezer fő indított ilyen megtakarítást. A kincstár adatai szerint a számlatulajdonosoknál szépen gyűlik a pénz, a kezelt vagyon egy év alatt 3 milliárdról 6 milliárd forintra emelkedett.

Jelenleg 6 154 személy rendelkezik kincstári NYESZ-számlával, az egy főre jutó átlagos számlaérték megközelítőleg 1 millió forint – írja a Grantis közleménye.

Az államkincstári NYESZ lehetősége 2024 februárjában nyílt meg, egy évvel ezt követően a kincstár már több mint 5 ezer fős megtakarítói körről számolt be. Azóta újabb 10 hónap telt el, de a jelek szerint a kincstári NYESZ-ek száma alig növekedett.

Akiknek van számlájuk, ők szépen gyűjtik a pénzt, a NYESZ-en lévő állomány 2024. év végén 3 milliárd forint volt, 2025. november végén pedig az állomány már meghaladta a 6 milliárd forintot.

A kincstári NYESZ-számlára forintos állampapírt lehet vásárolni, ezért nem számítanak fel külön kincstári díjat, és az itt tartott megtakarítások is adómentesek lehetnek.

A számlákon tartott állampapírok összértéke alapján a legnagyobb arányt a Fix Magyar Állampapírok (31,5%) és a Bónusz Magyar Állampapírok (29,2%) képviselik. Jelentős részesedéssel rendelkeznek továbbá a Prémium Magyar Állampapírok (19,2%), míg a Magyar Állampapír Plusz állománya 10,5%-ot tesz ki.

A Kincstárnál vezetett NYESZ-számlákra is érvényesíthető az évi maximum 100 ezer forintos adójóváírás. A Kincstár adatai szerint a megtakarítók a tavalyi befizetéseik után átlagosan 65 247 forint adójóváírást kaptak.

