Valósággal szétverik az aranyat és az ezüstöt, hatalmas mínuszokat láthatunk

A dollár meredek emelkedésének közepette tovább építik lefelé pozícióikat a befektetők az aranyban és az ezüstben, ennek nyomán hatalmas mínuszokkal indul a hét.

A két fém árfolyama már előző héten is masszív eladói nyomás alá került.

Most azonban tovább gyorsul az esés.

Az arany már mintegy 5,3 százalékos mínuszban van.

Ezzel az eséssel egészen tavaly december óta nem látott szintre süllyedt az árfolyam. 5598 dolláros januárban elért csúcsához viszonyítva pedig már 24 százalékot esett a fém:

Az ezüst eközben már 8 százalékot veszített ma értékéből.

Amivel az aranyhoz hasonlóan szintén december óta nem látott mélyponton tartózkodik már az árfolyam,

amely már 50 százalékot esett januárban elért 121,7 dolláros történelmi csúcsához képest.

