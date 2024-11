Mélyrepülésben a forint, így készülj a mediterrán nyugdíjas évekre

Egyre többen gondolkoznak azon, hogy időskorukra külföldre költözzenek, vagy legalább a nyugdíjas éveik egy részét valamelyik jó klímájú, mediterrán országban töltsék. Egy magyar nyugdíj mellett azonban ez komoly árfolyamkockázattal jár, hiszen a havi jövedelmünk forintban kerül folyósításra, amit át kell váltani. Erre kínálnak megoldást a deviza alapú magán nyugdíjbiztosítások, amikkel a 20 százalékos adóvisszatérítés mellett ügyfélbónuszt is kaphatunk.

Zuhanó forint árfolyam és negatív elemzői várakozások mellett egyre többen gondolkoznak azon, hogy valutába fektessenek: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az első félév végén a magyar háztartások közel 435 milliárd forintnyi valutával rendelkeztek, miközben az itthon és külföldön tartott devizabetétek állománya megközelítette az ötezer milliárd forintot. Ezek a számok pedig csak a készpénzre és a betétekre vonatkoznak: egyéb, deviza alapú eszközökben – például befektetési alapokban vagy biztosításokban – szintén jelentős összegeket tart a lakosság.

Erre a kibontakozó piaci igényre válaszul kezdte az Alfa Biztosító a devizás termékcsaládja részeként az Alfa Zen euró és amerikai dollár alapú nyugdíjbiztosítások értékesítését – nyilatkozta a Portfolio-nak a konstrukció bevezetése kapcsán Csépai Orsolya, az Alfa Biztosító életbiztosítási termékfejlesztésért felelős pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

„A családi megtakarításokban mindig is helye volt az eurónak és a dollárnak, ám sokan otthon őrizték valutájukat, mert bankban tartani nem érte meg. A világ azonban nagyot változott, s a korábban nem tapasztalt infláció elérte az eurót és a dollárt is. Mára világossá vált, hogy az öngondoskodásra gondoló háztartásoknak hosszú távon be kell rendezkedniük egy magasabb inflációs szintre, vagyis az eurójukat és dollárjukat is be kell fektetniük, ha meg akarják őrizni az értéküket” – mondta.

Csépai Orsolya, forrás: Alfa Biztosító

Az Alfa Zen biztosításokat a forint alapú életbiztosításokhoz hasonló költségszerkezettel kínálják, azonban a biztosítási díj átutalása során felmerülő banki költségek a díjfizetőt terhelik, ezért ezekről érdemes előzetesen tájékozódni a számlavezető banknál.

Az ügyfelek bármilyen pénznemben fizethetik a nyugdíjbiztosítást, így akik forint bevételekkel rendelkeznek, utalhatják forintban is a díjat, ebben az esetben a biztosító számlavezető bankja váltja át euróra, illetve dollárra. Akik devizában kapják a fizetésüket, azoknak pedig könnyebbséget jelenthet, hogy ugyanabban a pénznemben indíthatják a megtakarításukat.

A biztosító emellett lehetőséget kínál olyan, az Alfa Zen és az Alfa Jáde élet- és nyugdíjbiztosítások mellé köthető, euró és amerikai dollár díjfizetésű és szolgáltatású kiegészítő biztosítások kötésére is, mint például a daganatos vagy szív- és érrendszeri betegségek, műtét vagy kórházi ápolás esetén kifizetést nyújtó biztosítások.

Euró vagy dollár?

Ha valaki deviza alapú megtakarítást választ, a leggyakrabban felmerülő kérdés az, hogy melyik valutába fektesse a pénzt. Az Alfa Zen többféle lehetőséget is kínál, Csépai Orsolya pedig felhívta a figyelmet a dollár alapú nyugdíjbiztosítás előnyeire.

Jellemzően azok kötnek dollár alapú nyugdíjbiztosítást, akik forint vagy euró alapú megtakarítással már rendelkeznek, és fontos számukra a diverzifikáció. Az amerikai dollár a világ egyik legstabilabb és legszélesebb körben elfogadott devizája, az USA pedig globális szinten gazdasági vezető szerepet tölt be, ami stabilabbá teheti a világpiaci ingadozásokkal szemben”

– részletezte.

A szakember kiemelte: érdemes figyelemmel kísérni az euró zóna, illetve az USA inflációs adatait, a pénzpiacok alakulását, az aktuális gazdasági trendeket, és ezek segítségével kialakítani a portfoliót annak érdekében, hogy a megtakarítás valóban értékálló legyen.

Adóvisszatérítés és ügyfélbónusz

Magyarországon a nyugdíjbiztosítások után adójóváírást lehet igénybe venni az előző évi befizetések 20%-a erejéig, maximálisan 130 ezer forintig, amihez hozzávetőleg 650 ezer forintot kell befizetnünk évente.

Ehhez a biztosító év elején megküldi azokat a díjigazoló dokumentumokat, melyek alapján az SZJA visszaigényelhető. Ha valaki a NAV által készített adóbevallással él, mindössze annyi a teendője, hogy ellenőrzi és elfogadja a tervezetet és érkezik is a szerződésre a 20%-os adóvisszatérítés.

Emellett az Alfa lépcsőzetes bónuszfizetést is kínál a deviza alapú nyugdíjbiztosításokhoz: ez a 10., a 15. évben és közvetlenül a lejárat előtt kerül kifizetésre és akár az éves díj 250 százalékát is elérheti.

Gyakorlati példával élve ez azt jelenti, hogy ha egy 43 éves ügyfél 22 éves tartamra nyugdíjbiztosítási szerződést köt 150 eurós havi (1800 eurós éves) díjjal, akkor összesen 4500 euró bónuszra számíthat: a biztosítás tizedik évében 900, a tizenötödik évben 1800, a huszonkettedik évben pedig újabb 1800 eurót kaphat.

A cikk megjelenését az Alfa Biztosító támogatta.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ