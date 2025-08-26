Itt vannak az első forintreakciók a kamatdöntésre

397 fölé gyengült a forint
Kissé gyengülni kezdett most a forint az euróval szemben.
Hamarosan megszólal Varga Mihály az MNB kamatdöntéséről
15 órakor kezdődik a Magyar Nemzeti Bank sajtótájékoztatója, ahol Varga Mihály a mai kamatdöntésről számol be. Az eseményről itt tudósítunk.
Egyelőre nem reagál a vártnak megfelelő kamatdöntésre
A délelőtti gyengülés majd erősödés után továbbra is oldalaz a forint az euróval szemben és ezen a kamatdöntés sem változtatott.
Itt az MNB kamatdöntése!
Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.
Magára talált a forint
Kezd begyorsulni a forint erősödése. A dollár gyengülése miatt a dollárral szemben 341 alá erősödött a forint, míg a forinttal szemben 397 alá.
A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát
Hiába szeretne az amerikai elnök kamatcsökkentést, ez a vártnál lassabban halad. De mi van akkor, ha Trumpnak van egy mesterterve? Lisa Cook a Fed Kormányzótanácsa tagjának esetleges lemondása, vagy kirúgása olyan fegyvert adhat Trump kezébe, amire a piaci szereplők nem is gondolnak. Ha ez igaz, akkor olyan unortodox monetáris politika jöhet az USA-ban, amire az amerikai történelemben még nem volt példa.
Megint esik a forint
Az elmúlt percekben megint gyengülni kezdett a forint, most 398-nál jár az euró jegyzése, ami 0,2%-kal magasabb a tegnapinál.
A régióban a cseh korona egyelőre stagnál, míg a lengyel zloty szintén 0,15%-os gyengülésben van.
Próbál levegőhöz jutni a forint
Kedd reggel 397 körül járt a forint az euróval szemben, ami minimális erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. Hétfőn
a forint alulteljesítő volt a régióban, kéthetes mélypontra esett,
így ma akár természetes korrekcióként is jöhet egy kis javulás, ha a nemzetközi hangulat is támogatja.
Ehhez a javuláshoz járulhat hozzá a Monetáris Tanács is, a szakemberek kivétel nélkül arra számítanak, hogy 6,5%-on tartja majd az alapkamatot az MNB. Ennek ellenére a jegybank üzenetei tartogathatnak izgalmakat, bár valószínű, hogy marad az eddigi türelmes és óvatos hangnem, hiszen a 4 százalék feletti infláció továbbra sem nyújt teret a kamat csökkentésére. Ez pedig akár jó hír is lehet a forint szempontjából, hiszen az elmúlt hónapokban a kamatkülönbözetből profitáló carry trade ügyletek erősítették a forintot, illetve biztosították a magyar deviza stabilitását. Vagyis a kamatszint magasan maradása akár további lökést is adhat, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag általános várakozás.
Az euró-dollár árfolyamban már tegnap is kevésbé láttunk nagy mozgásokat, mint a forint esetében, egyelőre ma reggel is nyugodtnak tűnik a piac. Az 1,163 körüli jegyzés minimális, 0,1 százalékos dollárgyengülést jelent. Kérdés, a befektetők hogyan értékelik majd azt, hogy Donald Trump amerikai elnök hétfő este arról beszélt, hogy „kirúgja” Lisa Cookot, a Fed Nyíltpiaci Bizottságának döntéshozóját.
A régióban a cseh korona és a lengyel zloty is minimális elmozdulást mutat egyelőre kedd reggel, vagyis a jelek szerint kivárnak a befektetők.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
