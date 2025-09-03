Kéthetes csúccsal kacérkodik a forint

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A forint kilátásai is szóba kerülnek az év gazdasági csúcskonferenciáján, melyen hazai és nemzetközi szakértőkkel elemezzük a helyzetet.

Szerda reggel 395,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelentett kedd estéhez képest. A magyar deviza az elmúlt napokban is hasonló szinten mozgott, az már kijelenthető, hogy tartósan megvetette a lábát 400 alatt. Magyar szempontból a következő napokban

Nagy Márton és Varga Mihály megszólalásai lehetnek izgalmasak, csütörtökön a nemzetgazdasági miniszter és az MNB elnöke is előadást tart egy konferencián.

Lényegesebb lehet azonban a nemzetközi hangulat alakulása, hiszen a Fed két hét múlva esedékes kamatdöntése mellett a vámháború és az orosz-ukrán konfliktus továbbra is komolyabb hangulatváltozásokat tud hozni.

Az már régóta megszokott, hogy amikor a dollár erősödik, akkor a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök gyengülnek, a forint esetében különösen erős ez a korreláció. Így most is fokozottan érdemes figyelni az euró-dollár árfolyamra, mely most 1,16275 körül jár, ezzel az amerikai deviza minimális, 0,1%-os erősödésben van.

