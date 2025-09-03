Remek hír érkezett, ugrik az Alphabet árfolyama

Száguld az Alphabet részvénye
Ahogy arról mi is beszámoltunk, egy új bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a meglepő hírt, már 7 százalékos pluszban van az árfolyam.
Pozitív felütéssel indul a nap Amerikában
Pozitív felütéssel indul a nap az amerikai tőzsdéken: bár a Dow stagnál, az S&P 500 viszont 0,4 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,8 százalékkal került eddig feljebb.
Kitart az emelkedés a magyar tőzsdén
A hazai blue chipek közül csak a Magyar Telekom árfolyama esik.
Tovább esik a török tőzsde
Egyre rosszabb a hangulat a török részvénypiacon, a vezető index már 1,7 százalékos mínuszban van. Ahogy arról mi is beszámoltunk, súlyos politikai és gazdasági következményekkel járt az országban egy bírósági döntés: érvénytelenítették az isztambuli ellenzéki CHP vezetőjének megválasztását. A határozat megjelenése után indult el az esés a török tőzsdén.
Ha ez igaz, 20%-os esés jöhet a tőzsdén
1987 októberében hatalmasat esett a tőzsde, azóta is Fekete Hétfőként emlegetik. De miért érdekelne ez minket 2025-ben? Azért, mert a történelem, ha nem is ismétli önmagát, de (Mark Twain szavával élve) rímel. Meglepően sok a hasonlóság az akkori és a mostani helyzet között, miközben sok szempontból manapság a határokat feszegeti a tőzsde is. Hol lehet ennek a vége?
Hirtelen esni kezdett az olaj ára
Az olajárak több mint 1%-ot estek ma, az OPEC+ hétvégi találkozójára várva - friss információk szerint ott várhatóan a termelési célok októberi növeléséről döntenek, írja a Reuters.
Kéthetes csúcsra rakétázott a forint
Az elmúlt napokban megint kicsit beragadni látszik a forint árfolyama, most a 395-ös szint körül ingadozik az euró jegyzése. A következő napokban elsősorban a dollár árfolyamára lesz érdemes figyelni kiemelten, a Fed döntése előtt ugyanis komolyabb kilengések jellemzik az amerikai devizát.
Ismét új csúcson az arany
A tegnapi rekorddöntést követően ma tovább emelkedik az arany árfolyama, jelenleg 0,2 százalékos pluszban van a jegyzés.
Rendkívüli közgyűlést tart a CIG Pannónia
A CIG Pannónia igazgatósága tájékoztatja a befektetőket, hogy 2025. október hó 6-án, 9:00 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést tart.
Ez már durva: két nap alatt 82 százalékot száguldott ez a magyar részvény!
Az elmúlt két napban valósággal kilőtt az Amixa Holding árfolyama, 40,3 százalékot ralizott ma a papír, bőven az átlag feletti forgalom mellett. Új kedvence van a magyar befektetőknek, a tegnapi őrületes rali után ma is nagy forgalom mellett ugrik az Amixa Holding árfolyama. Több ok is meghúzódik a mostani emelkedés hátterében.
Folytatódik a rali az Amixánál
A tegnapi ugrást követően ma tovább szárnyal az Amixa Holdings árfolyama, a csúcson eddig 25 százalékos volt a plusz, jelenleg 17,3 százalékos emelkedést láthatunk a papírnál. Kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a részvényt, jelenleg a Budapesti Értéktőzsde ötödik legforgalmasabb részvényéről beszélünk.
Erősen kezdi a napot a magyar tőzsde
Mind a négy hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Emelkedéssel indul a nap Európában
Jó a hangulat az európai piacokon, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,6 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban van. A milánió börze és a spanyol piac is emelkedik.
Hatalmas fordulat: a Google megúszta a Chrome eladását, szárnyal az árfolyam.
Bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét, de adatmegosztásra kötelezik a keresési piacon a verseny élénkítése érdekében - írja a Reuters. A hírt a befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták, az előzetes adatok alapján több, mint 7 százalékot ugorhat az árfolyam.
Emelkedéssel indulhat a nap Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,88 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,87 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,39 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,3 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,5 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,39 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,18 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Amerikában pedig a szokás szerint ma érkező havi ADP munkaerőpiaci index ezúttal egy napot csúszik a hétfői szünnap miatt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 49,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 33,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 295,81
|-0,5%
|-0,3%
|3,9%
|6,5%
|9,0%
|55,7%
|S&P 500
|6 415,54
|-0,7%
|-0,8%
|2,8%
|9,1%
|13,6%
|79,2%
|Nasdaq
|23 231,11
|-0,8%
|-1,3%
|2,1%
|10,6%
|18,7%
|87,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 310,49
|0,3%
|-0,2%
|3,7%
|6,1%
|9,3%
|82,0%
|Hang Seng
|25 496,55
|-0,5%
|-0,1%
|4,0%
|27,1%
|44,1%
|1,5%
|CSI 300
|4 490,45
|-0,7%
|0,9%
|10,7%
|14,1%
|37,5%
|-7,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 487,33
|-2,3%
|-2,8%
|0,3%
|18,0%
|24,1%
|77,4%
|CAC
|7 654,25
|-0,7%
|-0,7%
|1,4%
|3,7%
|0,1%
|52,1%
|FTSE
|9 116,69
|-0,9%
|-1,6%
|0,5%
|11,5%
|9,0%
|53,5%
|FTSE MIB
|41 727,58
|-1,6%
|-2,2%
|4,5%
|22,1%
|21,6%
|110,1%
|IBEX
|14 704,2
|-1,6%
|-2,7%
|4,1%
|26,8%
|29,0%
|110,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 809,4
|-0,9%
|-2,2%
|2,3%
|29,6%
|41,2%
|198,7%
|ATX
|4 592,65
|-1,2%
|-2,4%
|3,0%
|25,4%
|22,9%
|107,2%
|PX
|2 259,16
|-0,5%
|-1,3%
|2,0%
|28,3%
|40,6%
|150,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 850
|-0,2%
|-2,3%
|5,4%
|37,6%
|62,1%
|197,6%
|Mol
|2 890
|-1,5%
|-1,8%
|-4,4%
|5,9%
|8,2%
|74,4%
|Richter
|10 390
|-0,8%
|-2,7%
|-0,1%
|-0,1%
|-2,8%
|46,1%
|Magyar Telekom
|1 902
|-1,9%
|-2,9%
|9,4%
|49,3%
|85,4%
|434,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,95
|2,5%
|3,7%
|-3,6%
|-9,0%
|-11,5%
|58,9%
|Brent
|69,19
|1,5%
|2,9%
|-0,8%
|-7,4%
|-10,0%
|55,4%
|Arany
|3 511,86
|1,0%
|3,9%
|4,9%
|33,8%
|40,4%
|81,0%
|Devizák
|EURHUF
|395
|0,0%
|-0,3%
|-0,8%
|-4,0%
|0,7%
|10,3%
|USDHUF
|338,6779
|0,4%
|-0,4%
|-1,7%
|-14,7%
|-4,4%
|12,0%
|GBPHUF
|454,9199
|-0,5%
|-0,8%
|-0,3%
|-8,6%
|-2,5%
|12,8%
|EURUSD
|1,1663
|-0,4%
|0,1%
|0,9%
|12,6%
|5,4%
|-1,5%
|USDJPY
|147,2950
|0,0%
|-0,1%
|-0,5%
|-6,3%
|0,2%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3399
|-1,1%
|-0,6%
|1,0%
|7,0%
|1,9%
|0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|111 238
|1,8%
|-0,5%
|-1,8%
|17,9%
|88,1%
|875,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|1,1%
|0,3%
|0,9%
|-7,1%
|8,5%
|553,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,75
|1,6%
|2,6%
|4,2%
|16,2%
|20,7%
|-679,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,22
|0,6%
|1,4%
|-0,3%
|9,1%
|12,6%
|203,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: imaginima
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
El sem fogadták, máris átalakítják az EU új közös költségvetését
Fontos változtatásokat jelentettek be a 2000 milliárd eurós csomagnál.
Szigorodnak a szabályok: beutaló nélkül már kontrollvizsgálat sem lehetséges
Októbertől új világ jön az orvosi beutalóknál.
Látszólagos győzelem, rejtett veszteségek – a transzatlanti paktum mérlege
Interjú Darvas Zsolttal az EU–USA kereskedelmi megállapodás rejtett részleteiről.
Hírszerzési jelentés: kiderült, mire kellenek Oroszországnak az elrabolt ukrán gyerekek
A brit védelmi minisztérium adta közre információit.
Miközben a Nyugat tárgyalgat, egy veszélyes szövetség titokban építi fel az új világrendet
Az EU csúcsdiplomatája szerint autokratikus hatalmak gyorsítva dolgoznak a jelenlegi hegemónia felszámolásán.
Kínai óriás a magyar e-kereskedelemben: hogy vehetik fel a versenyt a hazai vállalkozások a Temuval?
Mondovics Pétert, a Mastercard marketingmenedzserét kérdeztük.
„Ahogy van háziorvosa, ügyvédje, autószerelője az embernek, úgy kell, hogy legyen ingatlanosa is”
Az ingatlan forgási sebességének növekedése húzza magával a szakértelem iránti igényt.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban