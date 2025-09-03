Remek hír érkezett, ugrik az Alphabet árfolyama

Portfolio 2025. szeptember 03. 15:38

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: este érkezik a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig az emelkedésé a főszerep. A magyar tőzsdén ma is akadnak izgalmak, folytatódik ugyanis a rali az Amixa Holdings részvényénél. Amerikában is vannak jó sztorik: egy új bírósági döntés értelmében a Google megtarthatja Chrome böngészőjét. A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a meglepő hírt, már 7 százalékos pluszban van az árfolyam.