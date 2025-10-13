Fogy a forint lendülete

A devizaárfolyamokat meghatározó tényezőkről, a dollár és a forint kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon. Részletek itt.
Megtáltosodott a dollár
Az euró árfolyama már 392 felett jár, a dolláré pedig 338 felett.
Az amerikai fizetőeszköz már 0,5 egységnyit erősödött a forinttal szemben, amely a fordulatot jelent a hétfői kereskedésben.
Jön fel a dollár
A dollár erősödésnek indult, a forinttal szemben már csak minimális mértékben gyengült az előző kereskedési nap végéhez mérten, árfolyama 337,6-nál jár.
Egy egységgel erősödött reggel a forint a főbb devizákkal szemben
Az euró a 391,7 körüli szinten, a dollár a 337 magasságában forog hétfő reggel.
Ezek mintegy egy egységnyi (0,2 százalékos) forinterősödést jelentenek.
Erősödéssel indított a forint
Hétfő reggel az euró a 392-es szint közelében kezdte a napot, ami mintegy fél egységgel gyengébb a forinttal szemben.
A dollár árfolyama is hasonló mértékben mozdult el, 337 forint felett kereskednek vele.
Az euróval szemben viszont a dollár erősödni tudott, miután a befektetők abban bíznak, hogy Washington enyhítheti a Kínával szembeni kereskedelmi háború legújabb feszültségeit. Ezzel párhuzamosan a francia és japán politikai fejlemények tovább gyengítették az eurót és a jent.
A dollárindex – amely az amerikai fizetőeszköz erejét méri hat vezető valutával szemben – 99 pontra emelkedett, részben visszanyerve azokat a veszteségeket, amelyeket Trump 100 százalékos kínai vámtarifáira adott első piaci reakciók után szenvedett el. A bejelentés sokakban felidézte az áprilisi átfogó vámintézkedések emlékét, és pénteken eladási hullámot indított a részvény- és kriptovalutapiacokon is.
A hét első napján nem várhatók jelentős, piacmozgató makroadatok, így a befektetők figyelme továbbra is a
geopolitikai fejleményekre és a jegybanki kommunikációra irányul.
