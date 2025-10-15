Megszólalt a KÉSZ Csoport új vezetője: így küzdenek meg az építőipar kihívásaival

Szervezeti racionalizálás és a központi irányítás erősítése, piacszerzés; kisprojektek és nagy nemzetközi fejlesztések itthoni kivitelezésében való erőteljesebb részvétel, és a láthatóság növelése: ez a mix szerepel a KÉSZ Csoport generálkivitelezéseiért felelős KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. új vezérigazgatójának középtávú tervei között. Ebben segítségére lehetne még a sokak által emlegetett kiszámítható jogalkotói környezet, az iparág problémáinak megoldásához pedig a szereplők egységes fellépésével is közelebb lehetne jutni: a Portfolio Ármos Bélát kérdezte egy interjúban.

A KÉSZ Csoport több mint negyven éve a hazai építőipar meghatározó szereplője. Hogyan látja most a magyar építőipar helyzetét, mit lát a legnagyobb problémának?

A magyar építőipar rendkívül érdekes, sokszor hektikus piac, ami egyszerre kínál hatalmas lehetőségeket és rejt komoly kihívásokat. A legnagyobb problémát ma elsősorban a forráshiány és annak sokszor diverzifikálatlan eloszlása jelenti. Az állami- és piaci megrendelések aránya, illetve azok koncentrációja olyan kockázatokat hordoz, amelyek nehezítik a hosszú távú tervezést mind a kivitelezők, mind a beszállítók számára.

Ármos Béla. Fotó: KÉSZ/Kaszás Gergely

Igyekszünk alkalmazkodni a megváltozott igényekhez és a piaci kereslet hullámzásaihoz, hogy fenntartható, stabil működési modellt alakítsunk ki. Az iparág egészének sikeréhez azonban szükség van az összes szereplő együttműködésére: a szabályozói oldalra, a piaci szereplőkre és a szakmai szervezetekre egyaránt.

Melyik szereplőknek, és milyen lépéseket kellene tennie, hogy enyhüljenek az iparág problémái?

Aktívan képviseltetjük magunkat a szakmai szervezetekben, mint például az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Mérnöki Kamara, az Építéstudományi Egyesület, az Építőipari Készségtanács vagy a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HUGBC), és amikor csak lehet, elmondjuk a szakmai álláspontunkat. Ugyanakkor az iparág problémáinak megoldása sokszor túlmutat egy vállalat lehetőségein, emiatt úgy érzem, a konszenzus és az egységes fellépés hozhatna igazi áttörést.

Az iparági résztvevők közül van, aki panaszkodik a szabályozói környezet kiszámíthatatlanságára. Ön szerint mi lenne a legfontosabb teendő a törvényalkotó részéréről?

A törvényalkotóktól azt várnánk, hogy teremtsék meg a hosszú távú kiszámíthatóság és stabilitás kereteit. Nem feltétlenül gyors vagy drasztikus beavatkozásokra van szükség, hanem olyan szabályozási környezetre, amely többéves távlatban is kiszámítható, tervezhető feltételeket biztosít. Ez minden szereplőnek – a kivitelezőktől a beszállítókon át a megrendelőkig – segítene abban, hogy a rövidtávú túlélési kényszer helyett a fenntartható fejlődésre és innovációra tudjon koncentrálni.

A jelenlegi gazdasági környezet sem segíti a szektor teljesítményét. Mi enyhítheti a megrendeléshiányos állapotot Magyarországon?

Valóban, a gazdasági környezet sok tekintetben fékezi az építőipart: a források elapadása, a beruházások visszafogása és a megrendeléshiány egyszerre terheli a piacot. A helyzeten rövid távon sokat lendítene az uniós források beérkezése, valamint a közbeszerzések újraindítása. Ezek egyszerre jelentenének közvetlen munkát a szektor számára, és közvetve javítanák Magyarország versenyképességének helyzetét is.

Az ország megítélése a befektetők szemében kulcskérdés: ha stabil, kiszámítható és támogató környezetet látnak, akkor jönnek a gazdasági beruházások,

és megjelennek a versenypiaci megrendelések is, amelyek ma hiányoznak a piacról.

Hogyan reagál a vállalatcsoport, hogyan tudott és tud alkalmazkodni ezekhez a folyamatokhoz?

Olyan holding tagja vagyunk, amely lefedi a teljes építőipari vertikumot: a tervezéstől a gyártáson és kivitelezésen át az üzemeltetésig, az építőipar és az energetika csaknem teljes horizontján jelen van. Legyen szó magas-, víz- és mélyépítésről, technológiai szerelésről, épületvillamosságról és -gépészetről, irányítástechnikáról, tűzvédelemről vagy éppen energiatermelésről, -szabályozásról és -kereskedelemről, egészen az üzemeltetésig. Gyors és rugalmas projektkiszolgálást tudunk nyújtani, emiatt mi a nehezebb időszakokat is képesek vagyunk „kibekkelni”.

Az építőipar finanszírozását esetenként túl kockázatosnak vélik a bankok. Milyen lehetőségeik vannak a forrásbevonás terén?

A csoportunk tagvállalatai stabil partnerkapcsolatokkal rendelkeznek a magyar finanszírozási piacon. Lényegében minden jelentős magyar, és itthoni leányvállalattal rendelkező nemzetközi bankkal kapcsolatban állunk, így változatos igények kapcsán is tudunk pénzügyi forrást találni.

Sokat segít ebben a Scope Ratings évről évre megerősítésre kerülő adósbesorolása, amely a KÉSZ Holding Zrt. esetében BB- minősítést jelent. Ez a magyar építőipari vállalatok között a legerősebb kategóriába sorolja vállalatcsoportunkat. Fontos tényező ez amiatt is, hogy tagvállalataink jelentős exporttevékenységet végeznek Németországban és az USA-ban, de kiemelt stratégiai cél a több mint 20 éves ukrajnai leányvállalatunk pozíciójának erősítése is. A korábbi években megtermelt eredmény befektetése révén több ingatlanfejlesztési projektet indítottunk el idehaza, illetve Romániában, Szerbiában és Németországban.

A KÉSZ Építő új vezérigazgatójaként milyen döntéseket kellett mielőbb meghoznia, mit tartott a legfontosabbnak vagy legsürgősebbnek? Milyen hosszabb távú céljai vannak a vállalat vezetőjeként?

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem ismeretlen terepre érkeztem: a cégcsoport igazgatósági tagjaként korábban is volt rálátásom a működésre. A KÉSZ Építő Zrt. vezérigazgatójaként az első lépések között az volt a legfontosabb, hogy az elindult szervezeti transzformációt és változásmenedzsmentet felgyorsítsam és stabilizáljam. Számomra az egyik legnagyobb cél a piacszerzés, ami magában foglalja az új lehetőségek keresését belföldön és nemzetközi szinten egyaránt, amellett, hogy a meglévő partnereinkkel továbbra is együttműködünk.

A jelenlegi gazdasági környezetben erősen hierarchikus vezetésre van szükség, amely az erőforrásainkat és képességeinket a megfelelő módon koncentrálja. Aktívan részt veszek az irányításban, átszervezésekben, a működési struktúrák átalakításában és megszervezésében. Célom megerősíteni a központi irányítást, amely biztosítja a hatékonyságot, az átláthatóságot és a hosszú távú fenntarthatóságot. Az erős szakmai alapra még erősebb vezetési struktúrát építek, amely nemcsak átvészeli a jelenlegi nehézségeket, hanem előnyt kovácsol belőlük a vállalat több mint 2000 munkavállalója számára.

További kiemelt cél, hogy visszanyúljunk bizonyos régi gyökereinkhez. A 45 éves vállalat életének kezdeti időszakában több olyan területen voltunk aktívak, amelyeket az idők során háttérbe szorítottunk. Most ezek közül újra megvizsgálunk néhányat, és ott, ahol van értelme, ismét piacra lépünk. Ez egyrészt erősíti a diverzifikációnkat, másrészt segít a piaci ingadozások kiegyensúlyozásában.

A KÉSZ Építő döntéshozói (balról jobbra): Dr. Kiss Árpád – fejlesztési igazgató, Ármos Béla – vezérigazgató, Somodari Gergely – gazdasági igazgató, Laczkó Edgár – műszaki igazgató. Fotó: KÉSZ/Kaszás Gergely

Milyen területeken kell a elsősorban fejlődnie a cégnek annak érdekében, hogy mind hazai, mind a nemzetközi piacokon még versenyképesebbé váljon?

A közelmúltbéli nagyobb projektjeink, a Tília Irodaház, a Flextronics gyár, a Mercedes és BMW gyárakban végzett munkák, MA-HARD projektek, a Ceva vakcinagyár, a LaPrimore hotel, a ferihegyi repülőtér gurulóútja, illetve a Stop Shop is mutatják, hogy a diverzifikáció mindig része volt a működésünknek, és továbbra is ennek fenntartása a célunk.

A nagy nemzetközi beruházásoknál – akár a kínai BYD autógyár tervezett feladatait tekintve – szintén látjuk annak a lehetőségét, hogy nagyobb szerepet vállaljunk. Kecskemét és Szeged számunkra különösen fontos helyszínek, ahol hazai pályán, a helyismeretből fakadó előnyökkel tudunk fellépni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a KÉSZ Csoport nem csupán generálkivitelező. Iparágának legszélesebb mérnöki portfóliójával rendelkező, technológia-vezérelt vállalatcsoport vagyunk, amely nemcsak megvalósítja, hanem élettel is megtölti a beruházásait. Terveinkben ezért erős hangsúlyt kap az energetikai szektor is, amelyben új lehetőségeket látunk, és ahol erős szereplők tudunk lenni. Terveinkben erős hangsúlyt kap az energetikai szektor is, amelyben új lehetőségeket látunk, és ahol erős szereplők tudunk lenni. Illetve úgy gondoljuk, nemcsak az óriásprojekteknek van létjogosultsága, a kisebbek is rendkívül fontosak. Ezekben gyorsaságban, rugalmasságban és költséghatékonyságban tudunk kiemelkedőt nyújtani, ami sok megrendelő számára döntő szempont.

Említést érdemel a tervezési águnk is, ahol magas szintű tudással rendelkezünk a BIM, avagy épületinformációs modellezés terén. Ez a kompetencia lehetővé teszi, hogy például komplex ipari beruházásokat is végre tudjunk hajtani. Emellett vizsgáljuk a saját fejlesztési irányainkat is, legyen szó lakóprojektről, hotel- vagy ipari ingatlanfejlesztésről.

Hosszú távon úgy látom, a jövő azoké a vállalatoké, amelyek egyszerre tudnak komplex generálkivitelezési kapacitást és specializált szolgáltatásokat kínálni, mint az energetikai megoldások vagy a gépészet. Egyértelműek a szándékaink: erősíteni a meglévő pozícióinkat, új piacokra belépni – itthon és külföldön egyaránt –, és közben láthatóbbá tenni mindazt az értéket, amit a csoport hozzáad a magyar gazdasághoz és az épített környezethez.

A vállalat több külföldi országban is aktív. Hol, milyen terveik vannak, terveznek-e további országokban is megjelenni?

Románia a legerősebb külföldi águnk, itt mára kifejezetten meghatározó szereplővé váltunk. Azerbajdzsánban generálkivitelezési projektekben veszünk részt, míg Németországban és az Egyesült Államokban főként az itthon gyártott termékek kereskedelmére koncentrálunk. Szerbiában helyi stratégia partnerrel erősítjük a jelenlétünket, míg Ukrajnában – a nehéz körülmények ellenére – továbbra is jelen vagyunk, generálkivitelezési és gyártási projektekkel. Ott egy nagy és erős csapattal dolgozunk, szoros együttműködésben a magyar anyacéggel, és komplex munkákat vállalunk számos iparági szereplő számára.

A rövid és középtávú célunk az, hogy ezekben az országokban stabilizáljuk és tovább erősítsük a jelenlétünket, de közben folyamatosan vizsgáljuk az új piacokban rejlő lehetőségeket is.

Mik azok a képességek és tapasztalatok, amikben egyedi itthon, és lesznek-e további hasonló területek?

A csoport ma a Top 5 építőipari vállalat között van Magyarországon, ezt a mögöttünk álló projektek is bizonyítják. A Hungaroring, a MOL torony, a Nemzeti Atlétikai Stadion, vagy a nyíregyházi LEGO gyár mind olyan beruházások, amelyekben komoly szerepet vállaltunk.

Azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy mi vagyunk az építőipar „láthatatlan hősei” – olyanok, mint a jó villanyszerelő:

ha mindent jól csinál, senki sem veszi észre, de nélküle nem égne a lámpa.

Kevesen tudják, amikor mi is ott állunk egy-egy nagy projekt mögött. Azt gondolom, a jövőben láthatóbbá kell válnunk. A döntéshozóknak, a partnereinknek és a szélesebb közvéleménynek is tudnia kell, hogy majdnem minden nagy beruházásban ott vagyunk, és a végeredményhez mi is jelentősen hozzátettünk.

Az építőipar technológiai és munkaszervezési értelemben hatalmas fejlődésen megy át, egyfajta transzformációs időszakban vagyunk. Milyen nemzetközi trendeket lát maga előtt, amiket érdemes lehet a vállalatnak követni?

Figyeljük a nemzetközi trendeket, a digitalizáció, a BIM, a fenntarthatósági szempontok és a moduláris megoldások mind olyan irányok, amelyek nálunk is egyre erősebben jelennek meg. Nemcsak nyugati-, hanem regionális partnereinktől is tanulunk, román kollégáinktól például rengeteg jó gyakorlatot és friss szemléletet vettünk át az elmúlt években.

A cikk megjelenését a KÉSZ Csoport támogatta.



