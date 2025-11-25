Megrogyott az amerikai kiskereskedelem

A vártnál nagyobbat lassult az amerikai kiskereskedelmi forgalom, miközben a termelői maginfláció emelkedésnek indult.

Szeptemberben az amerikai kiskereskedelmi forgalom éves alapon 4,3%-kal nőtt, az előző havi 5%-os növekedés után. Havi alapon 0,2% volt a növekedés az előző havi 0,6% után. Várakozás: 0,4%.

A termelői infláció szeptemberben éves alapon 2,7%-kal nőtt az előző havi 2,6% után (várakozás: 2,7%): A termelői maginfláció 2,9% volt éves alapon az előző havi 2,8% után.

Összességében a bejövő adatok nem olyan kedvezőek. Ugyan éves alapon a 4,3%-os bővülés a kiskereskedelmi forgalomban nem tűnik rossznak, de inflációval igazítva ez 1,5% alatti növekedés csak. Havi alapon a 0,2%-os bővülis pedig reálértélemben inkább stagnálást jelent.

A termelői ingláció viszont többnyire a várakozásokat tükrözi, bár a termelői maginfláció kis emelkedése nem a legjobb hír.

Ez az adat viszont inkább, a decemberi kamatcsökkentés irányába mutat összességében.

