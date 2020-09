Határzár Magyarországon szeptember 1-től: minden, amit tudni érdemes

Szakértők egybehangzóan azt állítják: a koronavírus második hullámához érkeztünk Magyarországon. A kormány augusztus végén jelentette be, hogy milyen intézkedéseket foganatosít szeptember elsejétől kezdődően: mutatjuk, mit kell tudni a magyar határzárról, mikor jöhet a határzár feloldása, és milyen szabályok érvényesek a házi karanténra.

Ahogy azt a kormány korábban már belengette, szeptember 1-jétől ismét szigorodtak a Magyarországra történő beutazás feltételei. A hatóságok szerint erre azért van szükség, mert egész Európában érzékelhető a járvány második hulláma.

A hatóságok úgy látják, a "magyar emberek egészségére és munkahelyére" az egyik legfőbb veszélyt most a vírus behurcolása jelenti, ezért van szükség határzárra, szeptember 1-től.

Hogy működik a koronavírus járvány miatt elrendelt határzár Magyarországon?

Az augusztus utolsó napjaiban megjelent rendelet a teljes belső határon ideiglenesen visszaállították a határellenőrzést szeptember elsejétől.

Ez azt jelenti, hogy a külföldről érkező magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot, hatósági házi karanténba kerülnek. Ha a vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját, a belépők a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba, vagy hatósági házi karanténba kerülnek 14 napra. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat.

A nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat, például a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel, meghívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, beutalóval igazolt egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, a fuvarfeladat kiindulópontjára történő eljutás vagy onnan hazatérés személyforgalomban, családi eseményeken - házasságkötés, keresztelő, temetés - való részvétel, hozzátartozó gondozása, ápolása, kiemelt jelentőségű, nemzetközi sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy más méltányolható ok esetén.

A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban. A közlönyben megjelent belügyminiszteri rendelet szerint az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra.

A magyarországi szállásukat korábban lefoglaló cseh, lengyel és szlovák állampolgárok egy negatív teszttel bejöhetnek Magyarországra

A külföldről hazatérő magyar állampolgárok fő szabály szerint 14 napos hatósági házi karanténra számíthatnak, az alól csak 2 db beutazást követően elvégzett negatív PCR-teszt esetén kaphatnak felmentést. Egy teszt is elég azonban, ha a fent felsorolt országok valamelyikéből térnek haza.

Szeptember 4-én módosítottak

Módosultak a határzárra vonatkozó szabályok szeptember 5-étől, több lényeges ponton írták át a szeptember elsejétől életbe lépett magyar határzár szabályozását.

Korábban csak az idehaza elvégzett PCR-teszteket fogadhatták el a magyar hatóságok. Most ez is a könnyítés irányában változik: "azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el.

Külön szabály vonatkozik mostantól "az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra". Ennek értelmében "ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet"

Nem javasolják, hogy külföldre utazzunk

A Konzuli Szolgálat arról tájékoztat, hogy a jelenlegi koronavírus fertőzés okozta helyzetben a külföldre utazás nem biztonságos, így az egyes országok az I. utazásra nem javasolt biztonsági kategóriába kerültek.

A külföldre utazás jelenleg a szokásosnál nagyobb kockázattal járhat, mivel a vírus terjedése előre nem meghatározható, országról-országra, óráról-órára változhat. A vírus terjedése egyúttal magával hozhatja a közlekedési lehetőségek váratlan módosulását, szűkülését, mely kiszámíthatatlan helyzeteket okozhat a megtervezett utazások során. Ezért arra kérik a magyar állampolgárokat, hogy külföldi utazásukról alapos megfontolás alapján döntsenek

Így működik a házi karantén

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

Határzár Magyarországon, szeptember 1-től (Fotó: koronavirus.gov.hu)

Ha a magyar állampolgár esetében a határátlépéskor végzett egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi hatóság (a magyarországi lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes járási/kerületi hivatal) által kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – 14 napos hatósági házi karanténban (az otthonában) kerül elhelyezésre.

Ugyancsak hatósági házi karanténra köteles az a külföldről hazatérő magyar állampolgár, akinél az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg. Erről már a határátlépéskor hivatalos dokumentumot kap. A hatósági házi karantént jelző piros cédulát pedig köteles a lakás bejárati ajtajára kiragasztani, és otthonában tartózkodni. A hatósági házi karantén betartását a rendőrség ellenőrzi személyesen, vagy az érintett hozzájárulása esetén elektronikusan.

A házi karanténból nem könnyű, és nem olcsó hamarabb szabadulni - igaz, nem is lehetetlen. A folyamat részleteiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Ingázókra vonatkozó szabályok

Mind a szomszédos országok állampolgárai, mind a magyar állampolgárok is karantén mentesen jöhetnek be az országba vagy térhetnek haza, amennyiben a határtól 30 km-en belül laknak és Magyarországon vagy a szomszédos országban is csak a határtól számított 30 km-es sávban jogosultak tartózkodni. Ez a munkájuk miatt ingázókat segíti.

Mikor történhet a határzár feloldása?

A magyar határzárról szóló kormányrendelet október 1-jén hatályát veszti, így egy hónap múlva történhet a határzár feloldása. Természetesen az sem elképzelhetetlen, hogy már hamarabb feloldják - a koronavírus járvány enyhülése miatt.

Brüsszel szerint egyébként illegális határzár "veszi körbe" Magyarországot: Didier Reynders, az Európai Bizottság jogi ügyekért felelős szeptember 1-jén azt üzente a Twiteren, hogy minden olyan intézkedést, amely nincs összhangban az uniós alapszerződés alapelveivel, és diszkriminatív, azonnal vissza kell vonni. Tehát a Bizottság úgy látja, hogy az, hogy az EU összes többi tagállamából senki sem utazhat Magyarországra a határzár miatt, csak kivételes esetekben, míg a cseh, lengyel és szlovák turisták bizonyos megkötésekkel bejöhetnek szeptemberben, diszkriminatív és ezért illegális - ezt pedig azonnal vissza kell vonni.

Megszenvedi a gazdaság a határzárat

A magyarországi határzárról szóló rendelet a kivételekkel igyekszik mérsékelni a gazdasági károkat, de az intézkedésnek így is jelentős gazdasági költsége lesz, amely a nemzetgazdasági károk mellett sokkal inkább mikroszinten okoz majd problémát.

A legkézenfekvőbb módon a szállás- és vendéglátóhelyek szenvedik meg a külföldiek kizárását, de a magyar határzár miatt lemondhatunk a bevásárlóturistákról, kevesebb egyetemista érkezik az országba, de az ingázó dolgozók is nehéz helyzetbe kerülhetnek (például akkor, ha Bécsben dolgoznak).